El trazado de rayos de Control Resonant exige mucho a la RTX 5090, pero es un auténtico placer para la vista

Remedy Entertainment ha dado en el clavo al crear una secuela cautivante y adictiva de Control: Control Resonant. La jugabilidad del concepto original se ha incorporado a Resonant y se ha llevado al máximo, lo cual cuenta con un fuerte respaldo de las tecnologías de Nvidia, que mejoran la experiencia visual.

En las dos horas que pasé jugando, no tardé mucho en sumergirme por completo no solo en nuestro nuevo protagonista, Dylan, y sus increíbles maniobras y ataques especiales, sino, lo más importante en este caso, en los fascinantes entornos tanto interiores como exteriores —y sí, gran parte de esto se debe al gran trabajo de trazado de rayos de Nvidia, activo durante la demostración.

En pocas palabras, Resonant es un verdadero placer para la vista, haciendo que cada combate, ya sea en interiores o al aire libre, cobre vida para una mayor inmersión. Es un juego muy colorido, donde los diseños de los enemigos o sus ataques pueden brillar intensamente en rojo (lo cual no es una sorpresa, ya que los Hiss son en su mayoría rojos), y me quedé impresionado con todo lo que vi.

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Resonant se aleja notablemente del estilo de los juegos de acción y disparos en tercera persona para sumergirse en elementos de juegos de rol de acción (RPG) de ritmo acelerado en tercera persona, y aunque mi experiencia con él fue breve, no veo la hora de ver cómo se desempeña su versión para PC a finales de este año.

El trazado de rayos (ray tracing) de Resonant es increíble, pero consume un poco de recursos al ejecutarlo

(Image credit: Remedy Entertainment)

No debería ser una gran sorpresa, pero «Control Resonant» utiliza la tecnología de trazado de rayos de Nvidia y la reconstrucción de rayos DLSS, y la primera supone una gran exigencia para cualquier GPU RTX.

Al usar una RTX 5090 en 4K con DLSS 4.5 Performance activado y el trazado de rayos configurado en alto, Resonant se sintió fluido en la mayoría de las secciones de combate jugables de la demo —y aunque no había un contador de fotogramas evidente, sospecho que se mantuvo en su mayoría en 60 fotogramas por segundo (fps) o más.

Soy un gran fanático de los juegos de hack-and-slash como Devil May Cry 5 y la trilogía original de God of War, donde mantener 60 fps durante el combate es prácticamente imprescindible, y Resonant es bastante similar a ellos; el punto es que puedo notar cuando la tasa de fotogramas cae por debajo de 60, y ciertamente hubo algunas ocasiones en las que se notaron caídas más pronunciadas por debajo de esa cifra.

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Configuración predefinida de trazado de rayos (ray tracing) de alta calidad en acción (Image credit: Remedy Entertainment)

Swipe to scroll horizontally Control Resonant Early System Requirements Minimum Recommended OS Windows 10/11 64-bit Windows 10/11 64-bit CPU Intel Core i5-8500 o equivalente de AMD AMD Ryzen 7 3700X o equivalente de Intel GPU Nvidia GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5600 XT Nvidia GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6700 XT RAM 16GB 16GB

Sin embargo, se trata de una versión preliminar del juego, que seguramente estará más pulida una vez que se lance, y los ajustes preestablecidos de trazado de rayos en alta calidad siguen poniendo a prueba incluso a la tarjeta gráfica más potente del mercado en cualquier juego (incluidos Cyberpunk 2077 y Resident Evil Requiem).

Afortunadamente, DLSS 4.5 funciona de maravilla, como de costumbre. Usar el modo Rendimiento en versiones anteriores de DLSS no era lo ideal, ya que el efecto fantasma y la mala calidad de imagen eran evidentes. El modo Rendimiento de DLSS 4.5, por otro lado, ofrece una calidad de imagen realmente nítida que, en esencia, supera al modo Calidad de DLSS 4 y puede compararse con el modo Calidad de DLSS 4.5.

La desventaja de DLSS 4.5 es la pérdida de rendimiento (en comparación con DLSS 4), especialmente en las GPU de las series RTX 3000 y 2000, pero considerando lo impresionante que es Resonant visualmente con el trazado de rayos, vale la pena usar el modo Rendimiento de DLSS 4.5 siempre que sea posible.

Ten en cuenta que esta demo no utilizaba la generación de fotogramas de DLSS y, según los requisitos de sistema preliminares, Resonant debería funcionar muy bien en una amplia gama de equipos. Habrá algunos sistemas que no puedan manejar el trazado de rayos o el trazado de ruta completo, lo cual es de esperarse, pero incluso sin esos elementos, sigue siendo un juego muy impresionante visualmente.

Aún me queda mucho por ver en Resonant, una secuela que ha llevado sus entornos y ubicaciones a niveles completamente nuevos.

Dicho esto, espero poder explorar y disfrutar de áreas aún más detalladas con una RTX 4080 Super, que, aunque menos potente, es capaz de manejar el ray tracing de alta calidad o el path tracing completo — y sin duda jugaré cuando se lance el 24 de septiembre de 2026 para PS5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC.

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