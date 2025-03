El tráiler de Death Stranding 2: On the Beach confirma la fecha de lanzamiento en junio

Death Stranding 2: On the Beach has a new 10-minute long trailer that shows off even more of its world, premise, and characters - while locking in a more concrete release date.

The trailer was initially shown off at a SXSW panel for Death Stranding 2, hosted by game director Hideo Kojima, actors Norman Reedus and Troy Baker, as well as musician Woodkid who provided music for the trailer itself. While the trailer concludes by confirming the game's June 26, 2025 release date, plenty more was shown beforehand.

DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH | Pre-Order Trailer - YouTube Watch On

Death Stranding 2: On the Beach tiene un nuevo tráiler de 10 minutos de duración que muestra aún más de su mundo, premisa y personajes, al tiempo que fija una fecha de lanzamiento más concreta.

El tráiler se mostró inicialmente en un panel de SXSW para Death Stranding 2, presentado por el director del juego Hideo Kojima, los actores Norman Reedus y Troy Baker, así como el músico Woodkid, quien proporcionó la música para el tráiler. Si bien el tráiler concluye confirmando la fecha de lanzamiento del juego, el 26 de junio de 2025, se mostró mucho más antes.

Tras los acontecimientos del juego original, Death Stranding 2: On the Beach muestra que su mundo postapocalíptico está cambiando hacia la automatización, y que las entregas que antes realizaban los humanos ahora están casi completamente a cargo de máquinas. También vemos que el quiralio y los aterradores BT siguen siendo un problema.

El reparto de Death Stranding 2 también incluye una mezcla de personajes nuevos y antiguos. Norman Reedus y Lea Seydoux vuelven, por supuesto, como Sam Bridges y Fragile respectivamente. A ellos se suman Troy Baker (Higgs), Elle Fanning (Tomorrow), Shioli Kutsuna (Rainy), Alastair Duncan (The President), Alissa Jung (Lucy), Luca Marinelli (Neil) y Debra Wilson (Doctora).

Los directores de cine Nicolas Winding Refn, Fatih Akin y George Miller también prestan su imagen a Heartman, Dollman y Tarman respectivamente. Sus voces son las de Darren Jacobs, Jonathan Roumie y Marty Rhone.

Por supuesto, no sería un juego de Hideo Kojima sin algunos guiños poco sutiles a la serie Metal Gear . En el tráiler, vemos a Neil con un pañuelo al estilo de Solid Snake, mientras Heartman toma el control de lo que parece ser un híbrido de robot y BT que tiene más que un parecido pasajero con Metal Gear REX. El artista de Metal Gear, Yoji Shinkawa, también regresa para esta secuela.