El mundo de GTA 6 no es tan perfecto como en los tráilers, advierte exartista de Rockstar
Se espera que la campaña de marketing de GTA 6 comience pronto
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
You are now subscribed
Your newsletter sign-up was successful
Join the club
Get full access to premium articles, exclusive features and a growing list of member rewards.
- Un exartista de entornos de GTA 6 ha expresado su entusiasmo por el tercer tráiler
- Afirma que la ciudad en la que trabajó se ha "desarrollado mucho más de lo que estaba la última vez que la recorrí"
- Añade que los tráilers están más pulidos que lo que no captan las cámaras
Mientras esperamos el próximo tráiler de Grand Theft Auto 6, un exdesarrollador de Rockstar Games también ha compartido su entusiasmo, pero afirma que lo que se ve en los tráilers ha sido pulido mucho más que lo que ocurre fuera de cámara.
En el podcast Kiwi Talkz, y según lo señaló GamesRadar+, el artista de entornos David O'Reilly, quien ha trabajado en GTA 5, GTA 6 y Red Dead Redemption 2, dio un adelanto del paisaje urbano del juego, en cuya creación participó.
"Yo tampoco puedo esperar al próximo tráiler, a todo eso de lo que no tengo ni idea, la caracterización, ver esa ciudad tan detallada, mucho más de lo que estaba la última vez que la recorrí", dijo O'Reilly.
Dicho esto, el desarrollador sugirió que todo lo que los fans ven en estos grandiosos tráilers ha sido más refinado que lo que no capta la cámara.
"Cuando se hace un tráiler, se analiza dónde va a estar la cámara, y esa vista se pule a fondo", explicó.
"En cambio, todo lo que no está en esa vista aún no se ha pulido a fondo. El mundo entero no se ve así. Uno se enfoca en las áreas del tráiler".
Cuando se publicó el último tráiler de GTA 6, Rockstar confirmó que las imágenes se habían capturado en la versión básica de PlayStation 5 y, aunque no sabemos a qué velocidad de fotogramas se ejecutaba el juego, lo que vimos se veía increíble.
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
Sin embargo, como dijo O'Reilly, eso era justo lo que Rockstar quería que viéramos en ese momento, por lo que es muy probable que el equipo siga trabajando duro entre bastidores para pulir todo lo demás.
Cuando se le preguntó más sobre el juego, O'Reilly no pudo dar detalles de la historia porque estaba en el departamento de arte, a pesar de haber trabajado en él durante cinco años, lo que sugiere que algunas partes del juego se mantienen en secreto incluso para los miembros del equipo de desarrollo de Rockstar.
"Con GTA 6, la gente pregunta: "¿Cuál es la historia?". Y yo respondo: "No tengo ni idea, amigo, no lo sé". Porque trabajé en él durante cinco años, pero no tengo ni idea de la trama, aparte de que sabía que tenía dos personajes, y eso era todo lo que sabía", dijo.
En cuanto a cuándo podemos esperar ver el tercer tráiler de GTA 6, el director ejecutivo de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, ha confirmado que la campaña de marketing comenzará en los próximos meses, lo que significa que podría llegar este verano.
GTA 6 estaba inicialmente programado para lanzarse el 26 de mayo de 2026, pero ahora está previsto que llegue el 19 de noviembre de 2026 para PS5, Xbox Series X y Xbox Series S.
➡️ Lee nuestra guía completa sobre las mejores consolas de videojuegos
1. La mejor en general:
PlayStation 5 Slim
2. La mejor "oferta":
Xbox Series S
3. La mejor "portátil":
Nintendo Switch 2
4. La más poderosa:
PlayStation 5 Pro
Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡No olvides hacer clic en el botón «Seguir»!
Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de video, además de recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.
Demi is a freelance games journalist who helps cover gaming news at TechRadar. She's been a games writer for five years and has written for outlets such as GameSpot, NME, and GamesRadar, covering news, features, and reviews. Outside of writing, she plays a lot of RPGs and talks far too much about Star Wars on X.
- Antonio QuijanoEditor