El 2025 ha sido un año especial para los remakes de JRPG, pero estos tres juegos realmente se han destacado

Este año ha sido absolutamente increíble para los videojuegos. Algunos de los momentos más destacados incluyen el tan esperado regreso de Donkey Kong al 3D, una secuela de Hollow Knight que estuvo a la altura de las expectativas y una versión muy francesa del juego de rol japonés.

Hablando de JRPG, a lo largo de 2025 se han lanzado un montón de títulos increíbles, especialmente si hablamos de remakes. He probado y jugado personalmente a muchos de ellos, y ahora estoy aquí para compartir mis favoritos indiscutibles del año. He incluido de todo, desde títulos tradicionales por turnos hasta aventuras basadas en la acción, con grandes nombres como Square Enix y Nihon Falcom.

Antes de empezar, cabe señalar que estoy clasificando específicamente los mejores JRPG que han sido rehechos, no remasterizados. Es cierto que a veces la línea puede ser difusa, pero títulos como Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army y Bravely Default Flying Fairy HD Remaster no aparecerán aquí. ¡Aunque nos encantaron! Una vez aclarado esto, pasemos a mis tres favoritos.

3. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

Vale, este juego se encuentra a caballo entre una remasterización y un remake, pero creo que se ha renovado lo suficiente como para considerarlo parte del segundo grupo. Con unos gráficos mejorados por expertos, doblaje completo y maravillosas actualizaciones que mejoran la calidad de vida, Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles de Square Enix parece la forma definitiva de jugar a uno de los mejores RPG tácticos jamás lanzados.

Algo que hace que este juego sea increíblemente adictivo —de ahí mi decisión de dedicarle más de 60 horas en PS5— es el icónico y maravillosamente diseñado sistema de trabajos. Este te permite experimentar con tus unidades para optimizar sus habilidades, adoptar útiles habilidades pasivas y, en última instancia, aplastar a tus oponentes en la batalla. Pasé horas y horas jugando con mi equipo para superar algunas de las difíciles batallas del juego, que, por cierto, son muchas.

¿Y la historia? Bueno, es fácilmente la más convincente y atractiva de todas las entradas de esta lista. En un reino plagado de corrupción, inestabilidad política y desigualdad, tomarás el control de Ramza Beoulve, un joven noble que se ve obligado a lidiar con una guerra por el trono de Ivalice. Con temas que abarcan la lucha de clases y el abuso de poder institucional, la narrativa es intrincadamente compleja y más oportuna que nunca.

En términos más generales, sin embargo, te espera un combate táctico con un diseño brillante, una banda sonora maravillosa y un rendimiento excelente en un auténtico clásico renacido. Teniendo todo esto en cuenta, no es de extrañar que The Ivalice Chronicles ganara el premio al Mejor Simulador/Estrategia en los Game Awards 2025.

Aquí la reseña completa: Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles.

2. Trails in the Sky 1st Chapter

Si hay un juego que me tomó por sorpresa en 2025, ese fue sin duda Trails in the Sky 1st Chapter, de Nihon Falcom. Como alguien que no tenía experiencia previa con esta serie, resultó ser el punto de entrada definitivo. Verán, se trata de una nueva versión desde cero de la primera parte de la historia de Trails, y vaya si me llamó la atención.

Se trata de un remake ejemplar que ofrece tanto un modo de combate de acción trepidante como un enfoque por turnos más pausado. Esa variedad da lugar a una jugabilidad realmente apasionante, y el exclusivo sistema Orbment hace que tengas que pensar detenidamente tu estrategia para cada batalla.

Visualmente, este juego también es una delicia. El juego original, The Legend of Heroes: Trails in the Sky, utilizaba sprites de estilo chibi tanto en los combates como en las escenas cinemáticas. Pero aquí te encuentras con impresionantes modelos 3D rebosantes de personalidad. Si a eso le sumas entornos vibrantes, sombras de aspecto natural y excelentes animaciones, el resultado es una auténtica belleza.

El rendimiento también es fenomenal, al menos en la versión para PS5 que probé, y cuenta con voces, una fantástica banda sonora revisada y una interfaz de usuario modernizada. Con su jugabilidad embriagadora y su narrativa llena de giros, considero que es un juego imprescindible para los aficionados al género JRPG. Y con el remake de la secuela de First Chapter previsto para otoño de 2026, ¡no hay mejor momento para jugar!

Aquí la reseña completa: Trails in the Sky 1st Chapter.

1. Dragon Quest I & II HD-2D Remake

¿Alguna vez hubo dudas? El remake de Dragon Quest I y II de Square Enix y Artdink es una reedición increíblemente buena de dos títulos pioneros de los JRPG. Sinceramente, con la excepción de nuestro juego del año, Clair Obscur: Expedition 33, creo que este es el título con el que más me he divertido en todo el año.

Entonces, ¿qué tiene de especial este juego? En primer lugar, los gráficos HD-2D son absolutamente impresionantes, con todo, desde sprites de personajes detallados y fieles, una iluminación increíble y entornos pulidos que me sumergen por completo en este mundo de fantasía de inspiración medieval. La grandiosa banda sonora orquestal también se encuentra entre las mejores que he escuchado. Es emotiva, memorable y se adapta perfectamente a las épicas aventuras que te esperan.

Además, la cantidad de contenido nuevo me dejó realmente impresionado durante mi partida en Nintendo Switch 2. Ambas entregas incluyen áreas, historias y diálogos significativamente ampliados, lo que da como resultado una experiencia mucho más completa que la que ofrece el material original de NES. Al igual que en las dos entregas anteriores, vuelve a haber doblaje, y es realmente excepcional. Se ha puesto mucho cuidado y personalidad en cada interpretación, lo que da lugar a muchos momentos entretenidos y emotivos.

También hay más novedades, como los sigilos, que otorgan habilidades "potenciadas", y pergaminos para aprender nuevas habilidades al instante. Actualizaciones como el guardado automático hacen que los desafiantes encuentros aleatorios sean mucho más manejables, y la inclusión de tres modos de dificultad significa que Dragon Quest es accesible para todos, independientemente de su conocimiento de la serie.

Al final, este esfuerzo se erige como la forma perfecta de culminar la trilogía Erdrick remasterizada, tras el éxito de Dragon Quest III HD-2D Remake, que curiosamente es el primero. El viaje en solitario de Dragon Quest I es intimidante, desafiante, pero muy satisfactorio. Al mismo tiempo, la aventura de Dragon Quest II, ahora con cuatro miembros, es apasionante, expansiva e inolvidable. Si hay un remake de esta lista que debas jugar, que sea este.

Aquí la reseña completa: Dragon Quest I & II HD-2D Remake.

