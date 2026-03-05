DualSense "PC Ready": vibración háptica y gatillos adaptativos para una experiencia más inmersiva

¿Eres de los gamers que aman disfrutar de sus juegos, pero en PC? De ser así, tenemos una increíble noticia para ti, pues PlayStation lleva la experiencia al siguiente nivel con un nuevo pack DualSense PC Ready, el cual incluye un control Dualsense color Midnight Black y un cable USB-C listo para conectar a tu PC.

Si bien es un movimiento que los gamers agradecemos, es interesante que este lanzamiento llegue justo cuando existen rumores sobre que PlayStation dejará de ofrecer juegos exclusivos para un solo jugador de Sony PS5 para PC.

Esta noticia se dio a conocer a través de un post en X de la cuenta oficial de PlayStation Asia. El cual puedes ver aquí abajo.

PC Gaming. Elevated. 🎮The DualSense Wireless Controller is PC Ready—easy setup, epic immersion.🎧 Haptics – Feel every drop and blast.🎯 Triggers – Real tension at your fingertips.Check your local retailers today.https://t.co/yQJjifJyDr pic.twitter.com/5UR5PfnlppMarch 5, 2026

Lo mejor de todo es que el nuevo pack DualSense PC Ready ya está disponible en la página oficial de PlayStation y podemos leer la siguiente descripción:

Una inmersión imperdible

Disfruta de las increíbles funciones inmersivas de DualSense2 en determinados juegos para PC que te acercan a la acción épica y a mundos extraordinarios.

Retroalimentación háptica: Siente todo, desde las gotas de lluvia hasta las explosiones, simuladas mediante vibraciones precisas de los actuadores duales del control.

Siente todo, desde las gotas de lluvia hasta las explosiones, simuladas mediante vibraciones precisas de los actuadores duales del control. Gatillos adaptables: Siente la tensión dinámica en tus dedos al interactuar con armas, objetos y entornos.