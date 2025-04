Descubre los primeros detalles de Star Wars Outlaws: A Pirate’s Fortune

¿Te lo perdiste? Ubisoft dio a conocer un segundo paquete de historia títulado "A Pirate’s Fortune" para su exitoso juego Star Wars Outlaws.

Cabe destacar que el anuncio fue realizado durante la convención Star Wars Celebration, donde se presentó un adelanto de esta nueva aventura, que será lanzada el 15 de mayo. Además, recordemos que hace algunas semanas, también se confirmó que Star Wars Outlaws estará disponible para Nintendo Switch 2 el 4 de septiembre de este año.

Para los fans que aún no han tenido la oportunidad de probar el juego, ya está disponible una demo gratuita con fragmentos del juego base en las plataformas Ubisoft+, Xbox Series X|S, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro y PC, a través de Ubisoft Store, Epic Games Store y Steam.

Star Wars Outlaws: A Pirate's Fortune lleva a los jugadores a una aventura llena de piratas y tesoros perdidos. Kay Vess y Nix se alían con Hondo Ohnaka para enfrentarse a Stinger Tash y los Rokana Raiders, e infiltrarse en la Tumba de Khepi en busca de secretos y riquezas ocultas. A lo largo de la misión, los jugadores conocerán a la Liga Comercial Miyuki, que ofrece nuevas recompensas para la nave Trailblazer a cambio del contrabando de mercancías peligrosas por la galaxia. Para acceder a este paquete de historia, es necesario haber completado la campaña principal del juego base.

El paquete Star Wars Outlaws: A Pirate's Fortune estará disponible automáticamente y sin coste adicional para los propietarios del Pase de Temporada de Star Wars Outlaws, o bien podrá adquirirse por separado. Con el lanzamiento, los jugadores de las ediciones Ultimate y Deluxe también recibirán los paquetes cosméticos Naboo Nobility y Desert Nomad.

Por si fuera poco, como parte del lanzamiento de A Pirate's Fortune, la actualización prevista para el 15 de mayo también incluirá objetos cosméticos inspirados en Star Wars: Skeleton Crew para Nix y el speeder, disponibles gratuitamente para todos los jugadores. Una vez descargada e instalada la actualización, los ítems aparecerán automáticamente en el compartimento de entregas de la Trailblazer.

La demo gratuita de Star Wars Outlaws también ya está disponible para la mayoría de las plataformas donde se vende el juego. Los interesados podrán explorar el universo del juego durante un máximo de tres horas, viviendo la intensa vida de un contrabandista. También hay promociones especiales activas, con descuentos de hasta el 50% en las versiones para PlayStation y Xbox, sujetos a condiciones específicas según cada tienda.

Nota importante: La demo está disponible para Xbox Series X|S, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro y PC. Se trata de una demo con hasta tres (3) horas de gameplay y no representa el juego completo. Los datos de guardado no se transferirán a la versión completa. La demo se proporciona TAL COMO ESTÁ, puede no funcionar como se espera y estar sujeta a errores. El acceso puede verse limitado o interrumpido en cualquier momento por mantenimientos. Oferta promocional exclusiva — no disponible para reventa ni canjeable por dinero. Pueden aplicarse restricciones de edad, ubicación y requisitos técnicos/sistémicos. Oferta inválida donde esté prohibida. Se requiere conexión a Internet y una cuenta de Ubisoft.

¿Estás listo para disfrutar de una nueva y emocionante aventura? No olvides dejar tus comentarios, estaremos al pendiente de cada uno de ellos.