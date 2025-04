Descubre el primer vistazo al DLC Battle for Brooklyn de Tom Clancy’s The Division 2

¿Te perdiste el The Division 2 Showcase? De ser así, no te preocupes aquí te compartimos una de las mejores novedades, se trata de la fecha de lanzamiento del DLC Battle for Brooklyn y la nueva temporada de Tom Clancy’s The Division 2.

En el evento también se presentó un adelanto detallado de la jugabilidad, la narrativa y la ambientación del nuevo contenido, que se desarrolla en Brooklyn.

En Battle for Brooklyn, los jugadores visitarán una Nueva York postpandemia en otoño por primera vez y explorarán los icónicos barrios de Brooklyn Heights y Dumbo. Brooklyn se había mantenido relativamente pacífico, con civiles trabajando juntos y prosperando mientras facciones hostiles devastaban Manhattan. Sin embargo, los Cleaners y los Rikers han cruzado el río, amenazando la frágil tranquilidad de la región con la Purple Flame.

A medida que los jugadores avanzan en la campaña lineal del DLC —ya sea en solitario o en modo cooperativo— los agentes deberán descubrir cómo los Cleaners están produciendo en masa la Purple Flame, para salvar a los civiles de este misterioso ataque.

Battle for Brooklyn introduce habilidades desbloqueables, incluido el regreso del Smart Cover de The Division 1, que permite reforzar la cobertura, obtener mejoras ofensivas y defensivas, y aumentar la resistencia a pulsos para todos los aliados.

Disponible exclusivamente como contenido adicional (DLC), la Máscara Exótica Catalyst será muy útil en los combates contra los Cleaners, gracias a sus bonificaciones para causar y recibir daño por efectos de estado.

El equipo de The Division reveló sus tres principales objetivos para el Año 7: mejorar el proceso de incorporación de nuevos agentes, ampliar la profundidad del contenido de endgame y consolidar las temporadas como un pilar esencial de la experiencia en The Division 2. Están previstos nuevos eventos, equipamientos, modificadores ajustados y mecánicas que reflejen con mayor fidelidad los elementos narrativos de cada temporada.

A partir del 24 de abril, los jugadores que ya poseen The Division 2 podrán agregar el contenido adicional Battle for Brooklyn o el Battle for Brooklyn Deluxe DLC a su lista de deseos en la tienda de Ubisoft.

El contenido también estará incluido en las ediciones Gold y Ultimate de The Division 2, que incluyen el juego base, la expansión Warlords of New York, 50 espacios adicionales en el alijo y una mejora al nivel 40, lo que permite el acceso inmediato a la campaña de Battle for Brooklyn en su lanzamiento.

La edición Ultimate ofrece además 1.000 Créditos Premium de bonificación y el Pase del Año 1, que desbloquea especializaciones para el endgame, misiones exclusivas y otros contenidos adicionales.