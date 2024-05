Reportan que Resident Evil Zero y Code Veronica, estarían en desarrollo

Según se informa, Capcom está trabajando en los remakes de Resident Evil Zero y Resident Evil - Code: Veronica.

Como informó IGN, esto proviene del usuario de X/Twitter 'AestheticGamer1' - o 'Dusk Golem' quien dijo hoy que Capcom está centrando su atención en remakes de Resident Evil Zero y Code Veronica.

IGN dijo que ha corroborado que ambos juegos son los próximos títulos de Resident Evil programados para su lanzamiento, pero Capcom aún no ha comentado sobre los informes.

'Dusk Golem' comenzó el hilo diciendo que "borraría las expectativas de que RE9 (Resident Evil 9) se anuncie este verano" y que los rumores que ha escuchado sugieren que el anuncio del juego está "más lejos".

El usuario continuó diciendo que los rumores de Resident Evil 1: Remake son falsos y que "según sé, RE:1 no se encuentra en ningún tipo de desarrollo en este momento" ni tampoco Resident Evil 5: Remake.

"RE9 se retrasa hasta finales de 2025/2026", dijo 'Dusk Golem'. "Si todo lo que he oído es correcto, y creo plenamente que lo es, y sé que otros han insinuado esto y no soy el primero en decirlo públicamente, simplemente no ha tenido mucha aceptación, en realidad hay una nueva versión de Resident Evil Zero y Code Veronica en desarrollo ahora mismo."

Resident Evil - Code: Veronica se lanzó en 2000 para Sega Dreamcast y presenta a los favoritos de los fanáticos Claire Redfield y su hermano Chris Redfield como protagonistas jugables. Resident Evil Zero se lanzó unos años más tarde, en 2002, para GameCube y se centra en la historia de Rebecca Chambers y Billy Coen.

Parece que Capcom continúa con su plan de remake en curso, al mismo tiempo que apunta a lanzar al menos un título nuevo de Resident Evil cada pocos años.

El juego original más reciente que se lanzó fue Resident Evil Village en 2021, la octava entrega de la serie principal, seguido por el tan esperado remake del querido Resident Evil 4 el año pasado, que vendió más de 6.48 millones de copias .