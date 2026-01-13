Capcom anuncia un Resident Evil Showcase de 12 minutos y hay cuatro grandes sorpresas potenciales que esperamos

Capcom cerró 2025 con una revelación impactante en The Game Awards , presentando finalmente a Leon S. Kennedy, el favorito de los fans, como el segundo protagonista de Resident Evil Requiem. Por suerte, la diversión previa al lanzamiento no terminó ahí.

En un nuevo tráiler, Capcom anunció la esperada presentación de Resident Evil, programada para el 15 de enero a las 16:00, tiempo de la CDMX, con una duración de 12 minutos. La presentación se centrará principalmente en Resident Evil Requiem, cuyo lanzamiento está previsto para el 27 de febrero de 2026.

El avance nos da un pequeño vistazo de los segmentos de juego en tercera persona de Leon y en primera persona de Grace, y ambos resaltan aún más las similitudes con los remakes de Resident Evil 4 y Resident Evil 2.

Se puede afirmar que la mecánica de parada con cuchillo de 4 volverá, pero el cuchillo será reemplazado por el nuevo hacha de Leon para bloquear los ataques con motosierra. Podemos esperar ver una cantidad considerable de juego de ambos protagonistas, pero creo que Capcom nos tiene reservados más momentos de caída de micrófono.

1. Gameplay de Grace y Leon

(Image credit: Capcom)

Ha pasado mucho tiempo desde que Requiem se reveló inicialmente en Summer Game Fest 2025, y la demostración de juego de Grace estuvo disponible unos meses después, pero fue exclusiva para los asistentes a Gamescom 2025 (y eventos posteriores como el Tokyo Game Show).

Si bien ya hemos visto la demostración completa a través de las partidas de los creadores de contenido (prometo que no la he estado viendo sin parar), es muy razonable sospechar que Capcom, como mínimo, la lanzará para todos los jugadores.

Sin embargo, tengo la fuerte sensación de que la presentación del jueves podría muy bien terminar con una demostración de Grace y Leon, acelerando significativamente los niveles de expectativa hasta el lanzamiento en febrero.

O bien Capcom ha limitado esta presentación a 12 minutos, ya que pretende mantener las grandes revelaciones y los detalles de la trama de Requiem lo más cerca de su pecho como sea posible, o las demostraciones están destinadas a hablar mucho, y espero que sea esto último.

2. Revelación de nuevo personaje histórico

(Image credit: Capcom)

Capcom ha sido muy reservado durante todo el ciclo de marketing de Resident Evil Requiem .

El tráiler de presentación en Summer Game Fest llegó después de que Capcom hiciera creer a los fanáticos que levantaría el velo de la novena entrega en una fecha posterior, solo para luego mostrarlo al final del evento.

Lo mismo se aplica a la presencia de Leon S. Kennedy, ya que el director del juego, Koshi Nakanishi, dijo específicamente que Leon era un mal candidato para el terror, pero está bastante claro que esta fue una forma inteligente de llevar a algunos fanáticos a descartarlo de una aparición.

Dado que ya se sospecha que Sherry Birkin de Resident Evil 2 y Resident Evil 6 estará en el tercer tráiler, no sería descabellado sugerir que Capcom podría darnos una gran revelación, y no solo de Sherry, sino posiblemente también de la querida Claire Redfield.

Quizás sean demasiadas estrellas en un solo título de Resident Evil , pero después de todo, dudo mucho que Leon sea el único que regrese a Raccoon City.

3. Port para PS4

(Image credit: Future/Capcom)

No puedo ser el único que ha pensado que si Requiem puede ejecutarse en Nintendo Switch 2, ¿seguramente podrá ejecutarse en PlayStation 4?

Capcom ha logrado trasladar el próximo título a Switch 2, que no es un sistema de juego débil de ninguna manera, pero ciertamente no está a la altura de las consolas PS5 y Xbox Series X | S de la generación actual en términos de hardware.

El remake de Resident Evil 4, aclamado por la crítica , se lanzó para PS4, y no se puede negar que todavía hay una base de jugadores en la consola de la vieja generación, por lo que dudo que Capcom decida perder ingresos en ese caso.

4. El anuncio de un nuevo remake

(Image credit: Capcom)

Es difícil imaginar que Capcom quiera eclipsar a Requiem con el anuncio de un nuevo juego en una presentación centrada en el noveno título, pero eso no descarta un adelanto o un adelanto de lo que le espera a la franquicia después de febrero.

Se ha rumoreado mucho sobre un remake de Resident Evil Code: Veronica durante mucho tiempo , y el sitio web Resident Evil Showcase utiliza una redacción específica, indicando que "algunos de los juegos incluidos en la muestra no son adecuados para niños", lo que puede sugerir que más de un título estará presente durante la presentación.

Sí, es posible que esos juegos, además de Requiem, sean simplemente promociones de títulos de Resident Evil actualmente en oferta, pero con la forma en que Capcom ha liderado con su marketing en los últimos meses, me niego a descartar grandes sorpresas en este momento.