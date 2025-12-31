¿Buscas los mejores juegos para jugar en familia? Estos títulos imprescindibles son perfectos para reunir a todos durante Año Nuevo

No te preocupes por tener que mantener a todos entretenidos durante Año Nuevo y las fiestas. Sacar esa vieja y polvorienta caja de Monopoly, poner una película clásica o sacar a todos a pasear será suficiente por unas horas, pero tener un par de juegos para jugar con la familia de reserva es la manera perfecta de combatir el aburrimiento.

Tanto si eres nuevo en el mundo de los videojuegos como si eres un jugador experimentado, hay muchísimas opciones fantásticas para todas las edades que pueden ayudarte a conectar. Hemos recopilado esta lista personalizada de posibles opciones que estamos seguros te dejarán muy satisfecho.

Juntos, hemos pasado horas jugando a cada una de estas inclusiones con amigos y podemos decir que son una apuesta segura para la diversión familiar. También he incluido títulos para una amplia gama de plataformas ( PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Xbox Series X y Series S, Xbox One, Nintendo Switch o Nintendo Switch 2 ) para asegurar que haya opciones para todos, independientemente de si tienes las consolas más recientes.

6. Mario Kart World

Juégalo en: Nintendo Switch 2

Jugadores: 1-4

Tengo tantos buenos recuerdos de jugar a Mario Kart en familia durante las vacaciones en la época de la Wii, y la llegada de una nueva entrega de la serie a principios de este año es la excusa perfecta para mantener viva esa tradición.

Mario Kart World seguramente estuvo envuelto bajo muchos árboles de Navidad este año, junto con la nueva y brillante consola Nintendo Switch 2, así que conéctalo al televisor y pasa esos controles Joy-Con 2 para disfrutar de un poco de acción de carreras.

Es un juego de carreras casual, simpático y colorido, que prioriza la accesibilidad y la rejugabilidad. Las numerosas opciones de asistencia y la simplicidad de los controles permiten que incluso quienes no hayan jugado un juego antes se familiaricen rápidamente con él.

Esta entrega no solo luce increíble hasta la fecha, sino que también introduce la posibilidad de conducir fuera de los circuitos por primera vez, con cada pista ambientada en un mapa gigante abierto. Hay un montón de corredores para desbloquear y con los que jugar, y algunos modos nuevos y geniales como Knockout Tour para probar, así que no te quedarás sin actividades.

5. Lego Voyagers

Juégalo en: Nintendo Switch, PC, PS5, PS4.

Jugadores: 2.

Si nos hubieran dicho el año pasado que alguna vez nos emocionaríamos con un ladrillo Lego, probablemente nos habríamos reído. Luego jugamos Lego Voyagers , una aventura sorprendentemente emotiva para dos jugadores protagonizada por dos adorables ladrillos.

Juntos, explorarán un mundo misterioso lleno de vistas impresionantes y pequeños y divertidos rompecabezas que requieren la colaboración de ambos jugadores para completarlos. Sin duda, mi parte favorita del juego, aparte de la música ambiental y los efectos de sonido, es su excelente diseño.

Casi todo está construido con ladrillos reales, con divertidas representaciones de animales como cangrejos. Los efectos de iluminación son agradables y cálidos, lo que lo convierte en un verdadero deleite para la vista.

También es un juego corto y vi los créditos en apenas unas horas, lo que lo convierte en una buena opción para una tarde acogedora.

Sin embargo, este solo se puede jugar con dos personas, sin soporte para más jugadores. Si buscas un juego de Lego que pueda entretener a un grupo, sigue leyendo para leer nuestras opiniones sobre Lego Party más adelante.

4. Split Fiction

Juégalo en: Nintendo Switch 2, PC, PS5, Xbox Series X y Series S

Jugadores: 2

Split Fiction es otro juego ideal para un dúo. Sigue a dos escritores opuestos, uno creador de ciencia ficción y el otro de ficción fantástica, que quedan atrapados en un mundo digital basado en sus respectivas historias.

La variedad es la clave, con niveles rimbombantes que experimentan con mecánicas de diversos géneros. Sin duda, es un juego para jugadores con algo más de experiencia que Mario Kart World , pero es bastante indulgente si aún no te sientes del todo cómodo navegando en un espacio 3D.

Está repleto de momentos memorables que no quiero revelar demasiado, pero algunos de mis favoritos incluyen un segmento donde juegas como un perrito caliente consciente y otro que consiste en una persecución en moto espacial a toda velocidad. Al igual que Lego Voyagers , este es un título en el que ambos jugadores deben colaborar estrechamente para triunfar, lo que lo convierte en una forma perfecta de conectar.

Si eliges la versión de Nintendo Switch 2, ten en cuenta que necesitarás dos juegos completos de controles Joy-Con 2 para jugar localmente, o acceso a un control Pro de Nintendo Switch 2 además del par incluido con tu sistema.

2. Lego Party!

Juégalo en: Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series X y Series S, Xbox One.

Jugadores: 1-4.

Otra elección con temática de ladrillos aquí y, tengo que ser honesto, cuando vi que había un juego de fiesta de Lego que intentaba competir por la corona de Mario Party , fui escéptico en el mejor de los casos.

Tras pasar el fin de semana pasado jugando a Lego Party! con amigos, podemos decir que preferimos su versión de juego de fiesta. Es más fácil de entender, su mecánica es más ágil y mucho más justo en cuanto a las recompensas y a la hora de decidir quién ganará.

Lego Party! se inspira en varias propiedades populares de Lego, como Ninjago, para ofrecer varios tableros de rompecabezas donde los jugadores podrán competir. Está lleno de humor clásico de Lego, con personajes disparatados y una colección de chistes, juegos de palabras y travesuras para toda la familia. Te enfrentarás en una amplia gama de minijuegos, fáciles de entender pero difíciles de dominar.

Lo que más gusta de Lego Party! es su enfoque decididamente diferente para las puntuaciones finales. En Mario Party , a menudo te encuentras liderando el grupo antes de que, justo al final, dijeran que habías perdido un montón de estrellas porque otro jugador había conseguido más monedas que uno.

1. Just Dance 2026

Juégalo en: Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X y Series S

Jugadores: 1-6

La serie Just Dance siempre es una opción fantástica para cualquier tipo de reunión y la última entrega, Just Dance 2026 Editin , es cómodamente la mejor versión hasta ahora.

Este juego de fiesta te invita a sincronizar los movimientos de los bailarines en pantalla con una variedad de canciones populares en hermosos videos musicales minimalistas. La lista de canciones es muy variada, con canciones para fans del K-pop, adictos a TikTok e incluso niños en una impresionante canción animada de Bluey que parece un episodio de la serie.

Si no estás satisfecho con la selección incluida, cada copia viene con una prueba gratuita de la suscripción a Just Dance Plus que desbloquea cientos de canciones más y puedes continuar por solo $24,99 dólares si lo deseas.

¿Lo mejor? No necesitas gastarte un dineral en varios mandos para jugar con hasta seis personas. Simplemente haz que todos descarguen la app compatible de Just Dance Controller y podrán controlar todo desde sus teléfonos. Se acabó el perder el tiempo buscando mandos para todos o buscando pilas de repuesto.

Este es también uno de los pocos juegos en esta lista que es ideal para un jugador en solitario, con puntajes altos para alcanzar, desbloqueos para obtener e incluso algunas pistas orientadas al fitness para ayudar a quemar calorías, para que puedas seguir jugando incluso cuando terminen las vacaciones y sorprender a todos con tus habilidades el año que viene en esta época.