Backbone lanza un controlador Backbone Pro de edición limitada con un nuevo diseño transparente justo a tiempo para las fiestas

Backbone se ha asociado con la marca de estilo de vida Kith para lanzar un controlador Pro de edición limitada.

El nuevo modelo cuenta con una carcasa transparente y llega justo a tiempo para la celebración anual de Kithmas de Kith.

Saldrá a la venta el 5 de diciembre.

¿Bockbone y Kith se unen en una increíble colaboración? Así como lo lees y el resultado será un control Backbone Pro.

Por quinto año consecutivo, Kithmas ha regresado y, en esta Navidad, la compañía lo celebra con el lanzamiento de un modelo exclusivo y colaborativo del control Pro de Backbone, creado específicamente para juegos móviles.

“Cuando comenzamos Backbone, la idea era muy simple: convertir el teléfono de todos en una consola y llevar los videojuegos a todos”, dijo Backbone. “Desde entonces, los jugadores han convertido el móvil en la plataforma de juegos más grande del mundo, y el smartphone silenciosamente se ha convertido en el próximo Xbox. Pero la identidad de la cultura gamer no se ha puesto al día. Durante demasiado tiempo, la imagen por defecto ha sido la del chico en una habitación oscura, luces RGB encendidas, totalmente separado del resto de la cultura. Nosotros nunca creímos en esa historia. Siempre hemos creído que jugar es para todos, y que debe convivir con las cosas que la gente ya ama: moda, música, deporte, cine.”

“Por eso esta colaboración con Kith significa tanto para mí. Kith ha pasado la última década haciendo lo que aspiramos lograr en los videojuegos: tomar algo que la gente ya ama y elevarlo con buen gusto. Ellos borran la línea entre streetwear, lujo, nostalgia y deporte de una manera que se siente natural y merecida. La tesis completa de Backbone es similar: nuestro objetivo es construir hardware, software y servicios como un sistema unificado, para que jugar se sienta menos como una tarea complicada y más como algo esencial.”

A la venta a partir del 5 de diciembre en Kith, la edición limitada de Backbone Pro contará con una carcasa transparente tipo escarcha que permite ver los circuitos del mando, una elección de diseño que Backbone describe como “una metáfora de apertura en un mundo lleno de jardines amurallados, y una forma de resaltar la artesanía mientras se desmitifica la tecnología.”

El Backbone Pro es uno de los mejores controles para gaming móvil del mercado, ofreciendo conectividad Bluetooth que le permite conectarse a una PC, laptop, tablet o smart TV para usarse con servicios de juego en la nube como Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now o Amazon Luna.

En la reseña del Backbone Pro de TechRadar Gaming, el editor de videojuegos Dashiell Wood dijo que este control más costoso “ofrece varias mejoras significativas en comparación con su predecesor, brindando una experiencia de juego móvil mucho más cómoda sin sacrificar la portabilidad.”

