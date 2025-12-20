Ahora puedes conseguir 1000 fichas gratuitas de Arc Raiders, ya que Embark Studios comparte un mensaje de agradecimiento para los fans

Los desarrolladores de Arc Raiders han publicado un mensaje de agradecimiento por las fiestas.

El equipo elogia el apoyo de la comunidad durante el lanzamiento y promete grandes actualizaciones para 2026.

Los jugadores ahora pueden obtener 1000 fichas Raider gratis si inician sesión antes del 13 de enero.

El estudio Embark Studios, creador de Arc Raiders, ha compartido un mensaje navideño con los jugadores en el que repasa el lanzamiento del juego y su rendimiento en 2025. Tras un lanzamiento fenomenal, Embark destaca los elogios de la comunidad y el apoyo constante al título como lo más destacado del año.

En una entrada de blog, Embark Studios asegura a los fans que Arc Raiders seguirá estando presente a largo plazo:

«Hemos tenido un lanzamiento fenomenal y unas primeras semanas maravillosas con ARC Raiders, pero el trabajo no ha hecho más que empezar. Estamos aquí para quedarnos, para crear un juego que siga emocionando y sorprendiendo. ¡Esperamos que nos acompañéis en este viaje!».

El productor ejecutivo Aleksander Grondal revela el momento en el que el equipo supo que tenían un éxito entre manos, tras la prueba técnica de Arc Raiders realizada en abril. Dice que lo que el equipo sacó en claro de la respuesta inicial fue «la enorme cantidad de amor y pasión que ibais a mostrar por este juego».

El mensaje termina con el anuncio de 1000 fichas Raider gratuitas para todos los jugadores. Con solo iniciar sesión desde ahora hasta el 13 de enero, los jugadores pueden reclamar las recompensas, que se utilizan para comprar artículos cosméticos en la tienda del juego.

Actualmente, hay un puñado de aspectos y paquetes que se pueden comprar por 1000 fichas Raider o menos, lo que convierte el regalo en una oferta decente para aquellos que quieran cambiar el aspecto de su Raider.

Arc Raiders acaba de lanzar la actualización Cold Snap, que añade una condición de mapa Snowfall, en la que Buried City, Spaceport, Dam Battlegrounds y Blue Gate quedan cubiertos por una mortal capa de nieve. Podrás jugar a esta actualización invernal hasta el 13 de enero de 2026.

