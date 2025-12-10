Activision abandona los lanzamientos consecutivos de Modern Warfare o Black Ops tras el flojo estreno de Black Ops 7

Activision ha anunciado cambios en la forma en que lanza los juegos de Call of Duty.

Ya no habrá lanzamientos consecutivos de Modern Warfare o Black Ops.

La empresa cita su deseo de "impulsar una innovación significativa, no incremental".

¡Es oficial! Activision realizó cambios en la forma en que lanza los amados y no tan amados juegos de Call of Duty.

Según se ha revelado en una nueva publicación del blog oficial de Call of Duty, la empresa ya no lanzará títulos consecutivos de las series Modern Warfare o Black Ops. Esto se debe a la tibia acogida de Call of Duty: Black Ops 7, que actualmente tiene una puntuación de solo 67 en Metacritic, y a la respuesta aún más negativa que tuvo el anterior Call of Duty: Modern Warfare 3.

Ambos juegos se lanzaron solo un año después de sus predecesores, los excelentes Black Ops 6 y Modern Warfare 2, respectivamente. Activision afirma que lo hace con el fin de «impulsar una innovación significativa, no incremental» y «ofrecer una experiencia absolutamente única cada año».

La publicación también afirma que la empresa sigue «comprometida» con el apoyo a Black Ops 7 y «no descansará» hasta que sea «uno de los mejores juegos de Black Ops que hayamos creado jamás».

El juego acaba de recibir su primera gran actualización de contenido en forma de la temporada uno, que añade montones de contenido nuevo para todos sus modos. Ha sido una de las mayores actualizaciones en la historia de Call of Duty, y me encantan los nuevos mapas y modos.

Si aún no has probado Black Ops 7, sin duda vale la pena hacerlo. La campaña es muy floja, es cierto, pero tanto el modo multijugador como el de zombis son algunos de los mejores de la serie hasta la fecha.

El juego estará disponible para jugar gratis durante un tiempo limitado la próxima semana en PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X y Series S, y Xbox One.

