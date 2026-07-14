¿Tienes dudas sobre las especificaciones o el hardware de tu PC? La app Copilot de Windows 11 está incorporando nuevas funciones para ayudarte a "entender tu dispositivo"

A pesar de las preocupaciones sobre la privacidad (y el consumo excesivo de recursos), Microsoft ha dejado claro que es necesario otorgarle a Copilot permiso para acceder a tu sistema y a tus archivos

Copilot incorporará una nueva capacidad para responder preguntas sobre el hardware de tu PC, lo que permitirá a la IA acceder a los detalles relevantes del hardware para hacerlo; y aunque Microsoft está actuando con cautela en materia de privacidad, es poco probable que eso evite cierto grado de paranoia.

Windows Latest destacó la introducción de "PC Insights" para la aplicación Copilot en Windows 11, que, como explica Microsoft, "permite a los usuarios hacerle preguntas a Copilot de manera coloquial sobre su PC con Windows y recibir respuestas claras basadas en el estado de su dispositivo sin tener que buscar en la configuración del sistema".

Actualmente se trata de una función experimental, por lo que aún está en fase de pruebas, y es una opción que debes activar para que funcione. Windows Latest señala que se está implementando gradualmente, pero por ahora solo en EE. UU.

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Puedes preguntarle a Copilot cuánta memoria RAM tienes, cuánto espacio de almacenamiento te queda, qué tarjeta gráfica (GPU) tienes, cuál es el nivel actual de uso de tu procesador y un montón de consultas similares relacionadas con los componentes. Puedes preguntar sobre elementos tan diversos como si tienes un antivirus en ejecución o cuál es el estado de la batería de tu computadora portátil, adentrándote en un territorio de resolución de problemas básicos si así lo deseas.

Para obtener sus respuestas, la aplicación Copilot se conecta a las API de Windows para analizar tu sistema, y la IA solicita permiso para hacerlo. Puedes permitirle el acceso a los detalles del hardware de tu PC de manera puntual, solo para esa sesión, o puedes elegir «permitir siempre» si te parece bien otorgarle a Copilot este acceso de manera más permanente.

Temor por las alucinaciones de la IA y el exceso de funciones

(Image credit: Getty Images)

Como siempre, se trata de inteligencia artificial y, tal como señala Microsoft, es posible que Copilot «no siempre brinde información completa o precisa», especialmente durante esta fase de pruebas. Por lo tanto, si tienes la oportunidad de probar la función «PC Insights», mantén un sano escepticismo ante las respuestas que recibas.

Como aclara Windows Latest, también hay cierta ironía en que un usuario de Windows 11 revise el uso de recursos —quizás debido a la lentitud del sistema— y utilice la IA de Copilot para ejecutar diagnósticos, cuando la propia aplicación consume casi 1 GB de RAM al ejecutarse en segundo plano sin hacer nada.

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Eso no impide que esta nueva función de PC Insights sea útil en ciertas situaciones, por supuesto. Sin embargo, algunas de las reacciones han sido de desdén, como es de esperarse, con comentarios como el de este usuario de Reddit: "Ah, oye, es como el Administrador de tareas, pero en lugar de ser ligero y confiable, está sobrecargado y tal vez me esté mintiendo".

Por supuesto, esta es una función dirigida a los usuarios de PC menos informados, no a aquellos que pueden entender fácilmente de un vistazo lo que está sucediendo en el Administrador de tareas. Las críticas sobre lo recargada que está la app de Copilot son bastante justas, y esto se debe a que, en su versión más reciente, Microsoft hizo cambios para que la app sea, en esencia, una versión independiente del navegador Edge.

Otra preocupación es la privacidad y que Copilot «hurgue» en tu computadora, pero como se ha señalado, hay solicitudes claras de permisos y la nueva función es estrictamente opcional. No tienes que acercarte a «PC Insights» si no quieres. También vale la pena señalar que otorgar permisos de acceso a la aplicación Copilot no significa que pueda leer el contenido real de los archivos, sino solo su tamaño (para evaluar cuestiones relacionadas con el almacenamiento y similares).

Por el momento, se trata de una función puramente informativa o de resolución de problemas, y en el caso de intentos de diagnóstico, puede señalar problemas en tu PC, pero no los resolverá por ti. Sin embargo, no es difícil imaginar hacia dónde podría dirigirse Microsoft con esto, en términos de lograr que Copilot implemente soluciones para ciertos problemas que la IA señale. Me refiero a cambios sencillos en la configuración, más que a algo profundo, y esta siempre ha sido la idea de Copilot (aunque aún no se haya materializado en gran medida).

Cuando tengamos agentes de IA en Windows 11 —y llegarán, no te equivoques—, este tipo de funcionalidad podría convertirse en un agente de resolución de problemas en toda regla. El problema (sin doble sentido) con eso es que los errores y las «alucinaciones» que la IA puede cometer podrían ser considerablemente más molestos en este tipo de escenario.

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