Microsoft sigue enfrentando una ardua batalla contra SteamOS de Valve: el modo Xbox de Windows 11 reduce el consumo de RAM, pero al parecer no mejora el rendimiento en los juegos

El modo Xbox de Windows 11 consume menos memoria RAM que el escritorio estándar, pero no mejora el rendimiento de los juegos

Esa es la conclusión a la que llegó un popular canal de YouTube tras realizar una serie de pruebas

El rendimiento en juegos sigue siendo mejor en SteamOS de Valve, mientras que Microsoft intenta ponerse al día

El esfuerzo de Microsoft por mejorar la experiencia de juego en Windows 11 sigue siendo un proceso en curso, especialmente con su modo Xbox, que ofrece una interfaz de usuario al estilo de una consola; sin embargo, al parecer no está contribuyendo mucho a mejorar el rendimiento de los juegos.

Como lo destaca Notebookcheck, el modo Xbox de Windows 11 sí reduce el uso de RAM en comparación con el escritorio estándar, pero lo más importante es que no mejora el rendimiento real de los juegos; al menos, esa es la conclusión de pruebas recientes realizadas por Linus Tech Tips (LTT).

Al probar juegos como Forza Horizon 5 a 1080p con la configuración gráfica al máximo y sin escalado en dos computadoras con las mismas especificaciones, no se observó ninguna diferencia en las tasas de fotogramas entre el escritorio estándar y el modo Xbox. Lo mismo ocurrió con una resolución de 1440p y con otros juegos como Cyberpunk 2077 y Doom: The Dark Ages, en los que LTT encontró las mismas tasas de fotogramas o una diferencia insignificante.

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Es importante señalar que ambas computadoras en las pruebas de LTT muestran un menor uso de memoria al utilizar el modo Xbox en comparación con el modo de escritorio estándar, pero esto no tuvo ningún impacto en el rendimiento.

Debo señalar que se trata solo de una serie de pruebas de rendimiento y que, por supuesto, los resultados probablemente variarán según las pruebas específicas y las configuraciones de sistema involucradas. Sin embargo, las pruebas de LTT en este caso son un indicio lo suficientemente claro de un rendimiento general decepcionante para el modo Xbox de Windows 11 tal como está actualmente.

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No es ningún secreto que SteamOS de Valve ofrece un mejor rendimiento en los juegos que Windows 11, con un uso más óptimo de la memoria RAM, y no incluye ninguno de los programas innecesarios de los que está repleto Windows 11. Si bien SteamOS cuenta con su propio modo de escritorio, se trata de una distribución de Linux diseñada fundamentalmente para los videojuegos.

Al parecer, hay algo que no funciona bien con el modo Xbox, y Microsoft está teniendo dificultades para optimizarlo. Además, el lanzamiento del modo Xbox aún no se ha completado del todo, lo que representa otro inconveniente para los usuarios de Windows 11 que buscan una experiencia de juego sencilla, similar a la de una consola.

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Francamente, cuanto más tarde en que todos los usuarios tengan acceso al modo Xbox y en que se implementen las mejoras de rendimiento, más difícil será para Microsoft ponerse al día con Valve.

Aunque Windows sigue siendo, con diferencia, el sistema operativo dominante para los jugadores de PC, si mejora el soporte anti-trampas en Linux, eso significará un gran problema para Microsoft, ya que es probable que más usuarios migren a SteamOS.

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