Microsoft está solucionando uno de los peores problemas de las actualizaciones de Windows 11: esos temidos errores de instalación

Se están mejorando las actualizaciones de Windows 11 para evitar fallos en la instalación

Una actualización que antes se habría interrumpido recibirá ahora una atención especial en forma de intentos automáticos de recuperación

Esto significa que el proceso de actualización tardará más tiempo, pero se espera que finalmente se complete con éxito en casos en los que antes habría fallado

Últimamente, Microsoft ha estado trabajando mucho en las actualizaciones de Windows 11, y hay otra medida en marcha que, con suerte, debería reducir los molestos errores de instalación.

Windows Latest informa que, si notas que una actualización mensual tarda mucho en aplicarse y el proceso de instalación (que se muestra mediante un círculo giratorio con un indicador de progreso porcentual) parece prolongarse demasiado, no tienes que preocuparte en exceso por si Windows 11 se ha bloqueado.

De hecho, esto podría ser una buena señal, tal como explica Microsoft en una publicación reciente sobre las mejoras de Windows Update: «Nos aseguramos de que los dispositivos permanezcan seguros de forma predeterminada mediante la recuperación automática en caso de fallas en las actualizaciones, tomando medidas adicionales en segundo plano para ayudar a que la actualización se complete con éxito sin la intervención del usuario.

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Esto significa que tu dispositivo intentará recuperarse automáticamente de las fallas de instalación en tiempo real, lo que hará que algunas actualizaciones tarden más en completarse, pero garantizará que tengan una mayor tasa de éxito».

Lo que esto significa es que, antes de que Microsoft hiciera este cambio, una actualización que siguiera este camino simplemente habría fallado. Con la nueva forma de funcionar, Windows 11 detecta el punto de fallo y luego vuelve atrás para intentar solucionar el problema, sea cual sea.

Por eso es posible que tengas que esperar un buen rato, pero con la esperanza de obtener un resultado positivo al final: una actualización exitosa, en lugar de que te devuelvan al escritorio con un mensaje de «instalación fallida» asociado al último parche de Windows Update.

Poner fin a los códigos de interrupción

(Image credit: Shutterstock)

Esta es otra medida útil para las actualizaciones de Windows 11, y es de esperar que ponga fin a lo que ha sido uno de los mayores problemas de las actualizaciones de Windows 11, algo que también ha sido una constante fuente de molestias para los usuarios de Windows 10.

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Hemos visto regularmente una avalancha de fallas en la instalación con ciertas actualizaciones desde que Windows 10 llegó por primera vez en 2015. Este ha sido un problema que sigue apareciendo, con muchos reportes de actualizaciones que fallan (a menudo con un error de «código de detención» extraño y sin sentido), y con un poco de suerte, en el futuro no veremos esto con tanta frecuencia.

Es importante señalar que Microsoft también afirma que ha «logrado un progreso constante en la reducción del tiempo de descarga y del tiempo total que lleva aplicar una actualización de Windows» y que está trabajando para reducir aún más este tiempo a lo largo de 2026. Así que, aunque algunas actualizaciones puedan tardar más, esto solo ocurre en circunstancias en las que, de otro modo, habrían fallado por completo. (Como nota al margen, también vale la pena recordar que, actualmente, es posible que experimentes una actualización prolongada, con múltiples reinicios, por una razón específica relacionada con la función de Arranque Seguro).

Entre los otros cambios importantes que Microsoft ha introducido recientemente en las actualizaciones de Windows 11 se incluye una función que, personalmente, llevaba mucho tiempo esperando: la opción de posponer un parche indefinidamente (o hasta que se solucione por completo el error que te preocupa). También se han mejorado los controles para gestionar cuándo se instalan las actualizaciones, por lo que los reinicios repentinos e inesperados durante las actualizaciones deberían ser cosa del pasado en poco tiempo. Además de eso, ahora puedes omitir la aplicación de actualizaciones en el proceso de configuración de Windows 11, si así lo deseas.

Para ser justos con Microsoft, está resolviendo prácticamente todos los problemas importantes relacionados con las actualizaciones de Windows 11.

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