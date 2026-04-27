Se han filtrado las Samsung Galaxy Glasses, y se parecen mucho a sus rivales, las Ray-Ban Meta, pero con una ventaja clave

Unas imágenes filtradas muestran cómo podrían ser las Samsung Galaxy Glasses

No tienen pantalla y se parecen mucho a las gafas Ray-Ban Meta

Sin embargo, según se informa, funcionan con Android XR y tienen acceso a Gemini

Meta es probablemente la marca más importante en el mercado de las gafas inteligentes en este momento, pero puede que no lo sea por mucho tiempo, ya que Samsung tiene sus propias gafas inteligentes en camino. Y, según una nueva filtración, se parecen mucho a las Ray-Ban de Meta, pero con al menos una ventaja clara.

Android Headlines ha compartido imágenes de lo que afirma que son las Samsung Galaxy Glasses y, en su mayor parte, parecen un par de anteojos comunes; la única señal real de que no lo son son las lentes de la cámara en los bordes de la montura.

Pero este es un diseño que también es muy similar al de muchas gafas inteligentes de Meta, que igualmente tienen una cámara a cada lado y, en algunos casos, lentes de forma similar.

El artículo continúa a continuación.

Sus capacidades también parecen similares, y Android Headlines explica que este primer par de gafas inteligentes de Samsung tampoco tiene pantalla, pero que, como funcionan con Android XR, podrás hablar con Gemini para hacer cosas como traducir letreros y tomar fotos, mientras que Google Maps podrá darte indicaciones a través de ellas.

(Image credit: Android Headlines)

Es una idea similar a las gafas inteligentes Ray-Ban Meta, pero con esas gafas estás limitado a la IA de Meta, que no es tan potente ni tan popular como la de Google, por lo que Samsung podría tener una gran ventaja en ese aspecto.

Por supuesto, Meta cuenta con las marcas Ray-Ban y Oakley para sus gafas, lo que probablemente resulte más atractivo que la marca Samsung en este caso, pero ya sabemos que las futuras monturas de Samsung se fabricarán en colaboración con Warby Parker y Gentle Monster, por lo que la ventaja de Meta en cuanto a la marca podría no durar mucho tampoco.

Y si te decepciona que estas gafas no tengan pantalla, no tendrás que esperar mucho más para un modelo con pantalla, ya que, según Android Headlines, llegarán en 2027.

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Pero este primer par sin pantalla probablemente saldrá al mercado antes de finales de 2026, y se rumorea que costarán entre 379 y 499 dólares (aproximadamente entre 280 £ / 525 AU$ y 370 £ / 695 AU$), lo que los sitúa más o menos en línea con los precios de Meta.

Entonces, ¿comprarías un par de Samsung Galaxy Glasses basándote en lo que sabemos hasta ahora? Participa en nuestra encuesta a continuación para hacérnoslo saber.

Si quieres comprar estas gafas de Samsung, quizá puedas hacerlo en julio, ya que es entonces cuando probablemente se lancen el Galaxy Z Fold 8, el Galaxy Z Flip 8 y el Galaxy Watch 9. Aunque Android Headlines especula con que las Galaxy Glasses podrían presentarse en ese momento y salir a la venta más adelante.

Personalmente, creo que se ven prometedoras, pero probablemente esperaré al modelo con pantalla del próximo año, aunque seguramente costarán aún más: según las filtraciones actuales, el modelo con pantalla costará entre 600 y 900 dólares (alrededor de 440 £ / 835 AU$ a 665 £ / 1,250 AU$).

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