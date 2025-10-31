Magic Leap y Google acaban de presentar otro par de gafas inteligentes Android XR, con Gemini integrado

Magic Leap y Google tienen nuevo hardware que mostrar

Las gafas inteligentes prototipo son similares a las gafas Ray-Ban Meta

Aún no se sabe nada sobre una posible fecha de lanzamiento

En estos momentos hay bastante expectación en torno a Android XR (Realidad Extendida): las gafas Samsung Galaxy XR acaban de presentarse oficialmente y ahora Google y Magic Leap han mostrado un prototipo de gafas inteligentes que funcionan con Android XR.

Sí, se trata de la misma Magic Leap que lanzó hace varios años unas gafas de realidad aumentada que llegaron con mucha expectación, pero que finalmente no tuvieron el éxito esperado. Ahora, la empresa lo vuelve a intentar, con la colaboración de Google.

Las gafas inteligentes se presentaron en la exposición Future Investment Initiative celebrada en Riad, Arabia Saudí, según informaron Android Authority y otros medios. Es la primera vez que vemos el hardware fruto de la colaboración entre Google y Magic Leap anunciada el año pasado.

Según el comunicado de prensa, el dispositivo combina las guías de onda y la óptica de Magic Leap con el motor de luz microLED Raxium de Google, lo que da como resultado imágenes que se pueden colocar delante de la línea de visión del usuario.

Con IA añadida

"Los prototipos que se llevaron puestos en el escenario ilustran lo cómodas y elegantes que pueden ser las gafas inteligentes, y el video mostró el potencial que tienen los usuarios para permanecer en el mundo real mientras aprovechan el conocimiento y la funcionalidad de la IA multimodal", afirma Magic Leap.

Como habrás adivinado, Gemini AI está involucrada. Uno de los ejemplos mostrados en el escenario fue la compra de alfombras: las gafas inteligentes eran capaces de analizar las alfombras que se veían y responder preguntas sobre ellas.

Con cámaras, micrófonos y altavoces integrados en las gafas, todo esto es bastante similar a lo que hemos visto antes en el Proyecto Astra de Google y las gafas Ray-Ban Meta, pero es interesante ver cómo se presenta un nuevo hardware.

Sin embargo, no hay indicios de cuándo podremos ver el lanzamiento de estas gafas Android XR, ya que se encuentran en fase de prototipo. Samsung tiene sus propias gafas inteligentes en camino, que saldrán al mercado en 2026.

