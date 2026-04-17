Gucci y Google se asociarán para desarrollar gafas inteligentes Android XR que se lanzarán en 2027

El director ejecutivo de la empresa matriz de Gucci ha dicho que la marca probablemente lanzará gafas inteligentes el próximo año

Según se informa, estos dispositivos se fabricarán en colaboración con Google, lo que probablemente significa que funcionarán con Android XR

No se sabe nada más sobre ellos, pero seguro que serán extremadamente caros

Es posible que el mundo pronto se vea inundado de gafas inteligentes, ya que no solo empresas como Google, Samsung, Xreal y Meta lanzarán algunas próximamente —junto con Apple— , sino que ahora parece que Gucci también lo hará.

Así lo afirmó Luca de Meo, director ejecutivo de Kering, propietaria de Gucci, en conversación con Reuters, y añadió específicamente que saldrán al mercado "probablemente el año que viene, 2027".

Las gafas inteligentes se fabricarán en colaboración con Google, por lo que presumiblemente ejecutarán Android XR, un sistema operativo que hasta ahora solo está disponible en las gafas Samsung Galaxy XR, pero que también utilizarán otras gafas inteligentes como las Xreal Project Aura, las Samsung Galaxy Glasses y algunas especificaciones de Google aún sin nombre.

El artículo continúa a continuación.

Un prototipo de Android XR (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

No es el primero, pero no se queda atrás

Es probable que algunos de estos productos lleguen este año, por lo que Gucci no será el primero en lanzarlos, pero probablemente no se quedará muy atrás. De Meo explicó que la marca planea expandir su división de gafas para ayudar a reconstruir la marca Gucci, que ha tenido algunas dificultades en los últimos años.

Todavía no sabemos mucho sobre estas gafas inteligentes, pero seguro que serán carísimas. Incluso las gafas inteligentes que no sean de marcas de lujo probablemente tendrán un precio elevado, así que las de la marca Gucci podrían ser prácticamente inalcanzables para muchos.

Aun así, es poco probable que sus especificaciones sean mejores que las de las gafas inteligentes de Google o Samsung; en realidad, pagarás por la marca y, tal vez, por el diseño o los materiales específicos. Así que, si Gucci se sale de tu presupuesto, probablemente no te perderás gran cosa.