Apple Maps pronto podría tener una de las peores características de Google Maps - ¿será hora de buscar una nueva app?

Apple está considerando insertar anuncios en su aplicación Apple Maps.

Esto reflejaría una medida tomada por Google Maps y rivales similares

Podría empeorar la experiencia del usuario

La pregunta del millón, ¿qué prefieren, Apple Maps o Google Maps? Si bien Apple Maps era un desastre cuando se lanzó inicialmente, con el pasar de los años, se ha convertido en un auténtico rival de Google Maps, incluso podríamos decir que la supera en algunas áreas.

Sin embargo, hay rumores de que pronto podría adoptar una de las peores características de Google Maps, y eso me ha hecho preocuparme por su futuro.

Y es que Mark Gurman, periodista de Bloomberg, cree que Apple está considerando insertar anuncios en la aplicación Apple Maps. Esto podría significar que ciertos lugares se colocaran en la parte superior de los resultados de búsqueda dentro de la aplicación, por ejemplo, un local de Wendy's encabezando la lista cuando se busca «patatas fritas», simplemente porque pagó para anunciarse de esta manera.

Apple Maps no sería la primera aplicación de Apple con anuncios integrados. Las aplicaciones Stocks, News y App Store ya contienen anuncios, y la compañía se está adentrando aún más en el negocio de los anuncios con su creciente cobertura deportiva.

Tampoco es la primera vez que Apple estudia la posibilidad de insertar anuncios en Apple Maps. Gurman ya informó en 2022 de que la empresa estaba estudiando formas de integrar publicidad en su aplicación de navegación, aunque poco se supo de ello. Ahora, parece que Apple está retomando la idea de una forma más seria.

Las búsquedas no volverán a ser igual

(Image credit: Shutterstock)

Una medida como ésta me molesta por varias razones. Como usuario de Apple, ya estoy pagando una prima por el hardware, por lo que recibir anuncios encima de eso se siente como si estuviera siendo estafado. Además, Apple es una de las empresas más valiosas y rentables del mundo: ¿realmente necesita degradar la experiencia del usuario para sacar aún más dinero de sus arcas?

Me consuela un poco saber que Apple está mucho más comprometida con la privacidad de los usuarios que Google. Apple toma ciertas medidas para proteger la información de las personas que utilizan la aplicación Mapas, como asignarte un identificador aleatorio que sólo dura lo que dura tu sesión, lo que hace imposible que Apple o un hacker puedan hacerse una idea completa de los viajes de una persona. Eso me hace pensar que Apple, al menos, trataría la privacidad del usuario de forma más estricta si fuera a introducir anuncios en Apple Maps.

Pero esto no resuelve mi principal problema con la publicidad en una aplicación de mapas. Este tipo de aplicaciones no sólo sirven para planificar rutas, sino también para encontrar atracciones y restaurantes en tu zona. Es posible que quieras encontrar el mejor restaurante cerca de ti, pero si se promocionan ciertos lugares en la parte superior de la pila porque pagaron por el privilegio, podrías ser empujado hacia un lugar inferior y perderte un lugar mejor que no se deslizó a Apple unos cuantos billetes verdes brillantes. En otras palabras, el campo de juego se está distanciando de los auténticos mejores resultados y favoreciendo a los que tienen los bolsillos más llenos.

Si utilizo una aplicación como Mapas de Apple para encontrar atracciones locales, no quiero que mi pantalla esté repleta de opciones cuestionables cuando algo mejor podría acabar perdiéndose de vista. Y aunque supongo que Apple respetará la privacidad de los usuarios por su comportamiento en el pasado, eso no garantiza que la empresa sea tan escrupulosa cuando se juega mucho dinero.

Supongo que la buena noticia es que me he acostumbrado tanto a ignorar los anuncios que ya me he condicionado a pasar de ellos en los resultados de búsqueda. Pero si Apple gestiona mal esta medida, quizá tenga que empezar a buscar una aplicación alternativa.