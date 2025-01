La inminente desaparición de TikTok está empujando a la gente a "Red Note", otra app china, y la ironía es obvia

¿Han escuchado hablar de algo llamado "Red Note"? Si han entrado a TikTok los últimos días es muy posible que si, pero ¿a qué se debe? Como sabemos, la plataforma de videos se encuentra en una situación difícil con el gobierno de Estados Unidos, lo que ha llevado a muchos usuarios a llenar TikTok con despedidas, agradecimientos sinceros, considerable enojo hacia los políticos de EE. UU., y mucha charla sobre algo llamado Red Note.

La hora cero se acerca rápidamente para TikTok, con la Corte Suprema de EE. UU. lista para emitir su fallo sobre si la prohibición de TikTok debe ser retrasada o permitida para que entre en vigor el 19 de enero, que por casualidad es el día antes de que el expresidente Donald Trump asuma el cargo nuevamente. Trump ha dado giros sobre el tema de TikTok. Después de lanzar la propuesta de prohibición durante su primera administración, ahora parece que se ha encariñado con la plataforma, y ahora indica que podría querer salvarla, aunque si la prohibición ocurre, no está claro cómo podría revertirla.

Aunque la Corte Suprema aún no ha dictado su fallo, la mayoría interpretó los comentarios de los jueces durante los argumentos orales como una señal de que no están del lado de TikTok. Ha habido rumores recientes de que la empresa matriz de TikTok, ByteDance, con sede en China, podría aceptar que Elon Musk, de hecho, compre TikTok. Dado que la empresa caracterizó ese informe a Mobile World Live como "pura ficción", apuesto a que es solo una gran fantasía por parte de Musk y los fanáticos de X (antes Twitter).

Créeme, eso no va a suceder.

Lo que sí está pasando, sin embargo, es que los usuarios de TikTok están construyendo balsas digitales y flotando hacia otras plataformas. Muchos creadores ya publican contenido en Instagram Reels y YouTube Shorts, pero nada se siente como TikTok… nada, excepto Red Note.

Te diría que busques 'Red Note' en la App Store de Apple, pero rápidamente te toparías con algo de confusión. Esta es una app china. No, no me refiero solo a otra app de propiedad china. Esta app tiene un nombre en chino en la App Store. Es el primer resultado cuando buscas 'Red Note', pero nunca verás ese nombre en la app oficial. Cuando ingresé los caracteres chinos en una app de traducción, volvió con 'Red Note' o 'Red Book'.

(Image credit: Future)

Naturalmente, descargué la app y comencé. Al principio, configurar una cuenta fue, a pesar de que las instrucciones estaban en inglés, un poco complicado. La app te pide ingresar un número de teléfono para configurar la cuenta (permite todos los prefijos internacionales necesarios) y usar un código PIN enviado por SMS a ese número para iniciar sesión. Lo intenté varias veces, pero no llegaba ningún PIN. Luego, horas después, uno llegó, pero el sistema lo rechazó. Intenté de nuevo, y más horas después llegó un código inútil. Dejé la app por la noche y lo intenté de nuevo por la mañana. Un código apareció al instante, y lo usé para activar mi cuenta rápidamente.

La configuración consistió en ingresar mi edad (aquellos menores de 14 años aparentemente deben verificar su identidad, pero me doy cuenta de que Red Note no tiene manera de saber si mentí sobre mi edad) y seleccionar algunos intereses. También deberías ir a configuración y asegurarte de que tu idioma esté configurado en inglés.

Red Note está repleta de #TikTokRefugees, como se llaman a sí mismos. Se están presentando y siendo recibidos amablemente por los veteranos de Red Note, quienes disfrutan de la afluencia de usuarios que hablan inglés.

La app se ve y funciona de manera muy similar a TikTok, pero no es una copia exacta. La Página Para Ti es una cuadrícula de puntos de inicio en lugar de un flujo de videos que se despliega instantáneamente. Para eso, tendrías que revisar la sección de 'Trending'. También noté que las capacidades de edición de video son mínimas en comparación con las robustas herramientas de TikTok.

Hay muchas publicaciones en chino y, como era de esperarse del público de TikTok, memes sobre usuarios de EE. UU. tratando de aprender chino rápidamente. También hay impostores, como un falso Pedro Pascal y toneladas de contenido estadounidense no autorizado de programas de televisión y películas. Los comentarios parecen ser una mezcla de inglés y chino.

Aunque Red Note es obviamente una solución viable para aquellos que no están listos para abandonar TikTok, también es otra app china. A diferencia de TikTok, no ha habido ningún esfuerzo por americanizar la plataforma, y no ha habido ningún esfuerzo por proteger nuestros datos del Partido Comunista Chino (PCC), que tiene acceso a los datos de cualquier empresa que opere dentro de sus fronteras.

(Image credit: Future)

La ironía es abundante aquí, pero también creo que ese es el punto. Los usuarios enojados de TikTok que piensan que el gobierno de EE. UU. está cometiendo un error masivo están demostrando lo rápido que pueden sortear estas reglas. Quiten TikTok y no necesariamente se inundarán de inmediato a empresas estadounidenses y sus productos, es decir, Instagram Reels de Meta y YouTube Shorts de Google. Además, hagamos una pausa por un segundo para considerar el nombre: Red Note. La bandera de China presenta cinco estrellas doradas sobre un fondo rojo completamente rojo. El rojo es literalmente un símbolo cultural en China.

El ascenso de Red Note como la app número uno actual (TikTok ahora es la número 13) es especialmente cómico porque, a diferencia de TikTok, no hay nada remotamente estadounidense en esta app ni en la empresa que la dirige, Xingin. No hay una rama estadounidense operando, ni promesa de protección de datos en servidores de EE. UU. Es el libre para todos del PCC que los legisladores estadounidenses temían en el caso de TikTok.

Me imagino un juego de whack-a-mole (mole de golpe) en rápido desarrollo. Se prohíbe TikTok, y Red Note toma su lugar. Se prohíbe Red Note, y Lemon8 (también propiedad de TikTok) entra en acción. Y Lemon8 no está solo esperando entre bastidores; ya es la número 2 en la lista de las mejores apps, y también está en la conversación de los refugiados de TikTok. Pero también podría ser prohibida, y luego algo más, probablemente desarrollado en China, tomará su lugar.

No sé qué va a pasar entre ahora y el 19 de enero. TikTok podría sobrevivir, pero en un escenario más probable, eventualmente desaparecerá. La app aún funcionará en tu teléfono por un tiempo, pero ese periodo podría ser de días o incluso horas, a medida que se convierta en una violación de la ley estadounidense para que las empresas externas sigan respaldando la plataforma; Oracle, por ejemplo, ya no podrá alojar ni almacenar los datos de TikTok. Así que, aunque la app no desaparecerá de tus teléfonos, ya no será operativa. Pero tal vez no te importe, porque ya estás en Red Note, Lemon8 o alguna otra plataforma de redes sociales relativamente no sancionada.

¿Ustedes qué opinan? ¿Ya buscan alternativas ante la inminente prohibición de TikTok?