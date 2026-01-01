CES 2026: LG prepara la nueva era del gaming en 5K con el lanzamiento de UltraGear evo

¡LG sigue sorprendiéndonos incluso antes de que CES 2026 inicie oficialmente! Esta vez de la mano de su nueva marca de monitores gaming premium, UltraGear evo, la cual debutará oficialmente en CES 2026.

Basándose en el liderazgo consolidado de LG en pantallas para juegos 5K y 5K2K, UltraGear evo amplía los límites de los juegos de alta resolución con una gama de monitores de 5K y superiores que abarca formatos OLED, New MiniLED y ultraanchos, combinando ultra alta definición, velocidad e inmersión en múltiples formatos. La línea inaugural de UltraGear evo cuenta con tres modelos insignia: 39GX950B, 27GM950B y 52G930B, unidos por una base común de excelencia en alta resolución.

En el centro de esta evolución se encuentra el compromiso de LG con una calidad de imagen sin concesiones, reforzado por una solución de IA integrada en el dispositivo recientemente introducida. Esta tecnología patentada impulsa la primera tecnología de upscaling 5K con IA del mundo.* Esta tecnología logra una impresionante claridad de clase 5K sin la carga de las actualizaciones de la GPU y permite a los jugadores disfrutar de una gama más amplia de contenidos en alta definición, superando los límites de resolución originales.

Monitor para juegos OLED de 39 pulgadas y 5K2K con escalado 5K mediante IA

El LG UltraGear evo de 39 pulgadas GX9 (39GX950B) se basa en el legado de la serie GX9 como un monitor para juegos OLED de 39 pulgadas y 5K2K que ofrece una calidad visual sin concesiones y una experiencia de juego inmersiva. Sobre esta base, con la nueva solución de IA integrada en el dispositivo, el monitor analiza y mejora el contenido en tiempo real antes de que llegue al panel, lo que proporciona una impresionante claridad de clase 5K sin necesidad de actualizar la GPU. Esto va más allá de la resolución, ya que, al incorporar la optimización de escena por IA y el sonido por IA, el monitor refina las imágenes y el rendimiento del audio para ofrecer una experiencia audiovisual más inmersiva.

El rendimiento visual se ve mejorado gracias a la tecnología OLED tándem RGB primario de LG, que ofrece un mayor brillo, precisión de color y longevidad del panel con negros perfectos y colores realistas. Diseñada para adaptarse a diferentes géneros de juegos, la función Dual Mode permite cambiar sin problemas entre 165 Hz con resolución 5K2K y 330 Hz con WFHD, con un tiempo de respuesta ultrarrápido de 0,03 ms (GtG), lo que permite a los jugadores dar prioridad a la fidelidad visual o a un juego competitivo ultrafluido.

La pantalla ultraancha 21:9 con curvatura 1500R conserva la altura vertical de una pantalla de 32 pulgadas y amplía la inmersión horizontal tanto para juegos como para tareas múltiples. Con una densidad de píxeles de 142 PPI y la certificación VESA DisplayHDR™ True Black 500, el monitor ofrece detalles nítidos y negros profundos incluso en las escenas más oscuras.

El primer monitor MiniLED de 5K del mundo que resuelve el efecto blooming

El LG UltraGear evo de 27 pulgadas GM9 (27GM950B) establece un nuevo estándar para los monitores gaming de 27 pulgadas, ya que es la primera pantalla New MiniLED 5K del mundo diseñada para mejorar drásticamente el control del efecto blooming. Al minimizar eficazmente los efectos de halo que suelen afectar a las pantallas MiniLED de alta resolución, el monitor ofrece una precisión 5K de nivel profesional con una claridad óptica excepcional. Con 2304 zonas de atenuación local, combinadas con la tecnología Zero Optical Distance que minimiza la distancia entre el panel y el LED, el monitor ofrece una luminancia ultraalta y una precisión de contraste refinada que conserva los detalles más sutiles tanto en escenas brillantes como oscuras.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Al igual que el GX9 de 39 pulgadas, el 27GM950B incorpora la solución de IA integrada en el dispositivo, lo que permite el upscaling 5K con IA, la optimización de escenas con IA y el sonido con IA para mejorar la imagen y el audio en tiempo real sin sobrecargar la GPU.

(Image credit: LG)

El monitor para juegos más grande del mundo, con 52 pulgadas, resolución 5K2K y frecuencia de 240 Hz.

El LG UltraGear evo de 52 pulgadas G9 (52G930B) presenta una nueva clase de pantallas para juegos de gran formato como el monitor para juegos 5K2K más grande del mundo, lo que ofrece a los jugadores una gama sin precedentes de opciones de tamaño de pantalla dentro de la línea UltraGear evo. La amplia escala se combina con una velocidad de actualización ultrarrápida de 240 Hz, lo que garantiza una respuesta y una fidelidad de imagen constantes.

La enorme pantalla tiene la altura de visualización vertical de una pantalla estándar de 42 pulgadas y 16:9, y se extiende horizontalmente para ofrecer una amplia vista panorámica de 12:9. Este formato proporciona un espacio de trabajo un 33 % más amplio que un monitor UHD estándar. Una curvatura de 1000R envuelve la visión periférica del usuario para una inmersión perfecta. Las imágenes son igualmente impactantes, con colores vivos y un profundo contraste validado por VESA Display HDR™ 600.

"El nuevo UltraGear evo marca un punto de inflexión definitivo, que supone el fin de las concesiones en el rendimiento de las pantallas para juegos. Con innovaciones como el escalado 5K con IA, pionero en el sector, la gama garantiza que, tanto si los jugadores prefieren negros perfectos, un brillo inigualable o una escala expansiva, puedan disfrutar del mismo alto nivel de rendimiento, claridad e inmersión en alta resolución", afirma Lee Choong-hwoan, líder de la división de pantallas en LG Media Entertainment Solution Company. "Esto refleja nuestra excelencia en el suministro de tecnología de alta resolución, no solo para el mercado de los videojuegos B2C, sino también a través de soluciones B2B de precisión, como los monitores médicos".

La gama LG UltraGear evo, que sube el listón, se presentará en el CES 2026. Los visitantes podrán disfrutar de la alta calidad visual de la gama evo en dos zonas: "Dream Setup", inspirada en las comunidades de jugadores de Reddit, y una simulación de carreras con tecnología SimCraft que cuenta con el nuevo GX9 de 39 pulgadas.

Además de la nueva serie evo, el UltraGear™ GX7 (27GX790B) comenzará a venderse en los mercados mundiales el día de la inauguración del CES 2026. Este monitor para juegos de 27 pulgadas cuenta con una pantalla QHD Primary RGB Tandem OLED, una frecuencia de actualización de 540 Hz y modo dual (HD 720 Hz), lo que satisface las altas expectativas de los jugadores más exigentes.