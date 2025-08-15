Se rumorea que Mac Pro volverá a salir al mercado a finales de este año.

Según las pistas extraídas del código interno de Apple, vendrá con un M4 Ultra.

En teoría, el M4 Ultra podría funcionar con una CPU de 32 núcleos y una GPU de 80 núcleos.

¿Dónde habíamos escuchado esto antes? Al parecer, es posible que la próxima versión de la Mac Pro cuente con un chip M4 Ultra.

Han pasado un par de años desde la última versión del Mac Pro, que utilizaba el M2 Ultra, por lo que la actualización a un M4 Ultra teórico supondría un salto considerable en cuanto a rendimiento, pero Macworld informa de que eso es lo que se prevé.

Esto se basa en el código interno de Apple que Macworld ha podido ver de alguna manera, que contenía el identificador "t8152", y se nos dice que esto sugiere el uso del M4 Ultra, cuyo nombre en clave es «Hidra» (un nombre que ya se había filtrado en los rumores a través de Bloomberg).

No hay mucho más sobre este rumor, y Macworld no tiene detalles sobre las especificaciones, aunque teoriza que el M4 Ultra podría funcionar con una CPU de 32 núcleos y una GPU de 80 núcleos.

Como siempre ocurre con este tipo de filtraciones, podría ser cierta y, sin embargo, nunca llegar a materializarse. Podría simplemente indicarnos que Apple ha estado probando una configuración de Mac Pro en esta línea, pero es posible que esta máquina nunca vea la luz y acabe descartándose en algún momento de la fase de prototipado.

¿M4 o esperar a M5?

Esta filtración nos dice un par de cosas. Primero, que el personal de Apple no sabe deletrear “Hydra” (bueno, de acuerdo, alternativamente digamos que los ingenieros de Apple no saben inventar buenos nombres en clave). Y, hablando en serio, que cada vez parece más probable que un nuevo diseño de Mac Pro llegue más adelante este año.

De hecho, se sugirió hace más de un año que el Mac Pro que saldrá a finales de 2025 incluiría el M4 Ultra, así que este último detalle de especulación respalda los rumores anteriores que ya circulaban.

Además del peso creciente de los rumores, está el hecho de que, para Apple, el Mac Pro se encuentra en una situación un tanto extraña en este momento. Esto se debe a que el M4 Pro ha demostrado un rendimiento considerable, superando al M2 Ultra del Mac Pro. El resultado es que puedes comprar un Mac mini (con M4 Pro) y obtener mejor rendimiento —al menos en términos de potencia bruta de CPU— que con el Mac Pro, lo cual no es buena imagen para una computadora tan costosa.

Claro que el Mac Pro no compite con el compacto Mac mini: es una computadora de alto nivel dirigida a profesionales, con grandes ventajas como configuraciones de memoria muy amplias y opciones de expansión PCIe. Es, sin duda, una máquina muy distinta, pero aun así Apple necesita mantener al Mac Pro en una posición razonable en términos de rendimiento relativo, lo que de nuevo hace que la supuesta actualización con un M4 Ultra parezca más probable.

Un intervalo de dos años también parece un plazo razonable para una actualización, y me resulta poco probable que Apple quiera esperar hasta la serie M5 antes de lanzar un nuevo Mac Pro, considerando las razones anteriores.

Dicho esto, hay quienes argumentan que el M4 Ultra no llegará a existir, debido a los problemas de unir dos chips M4 Max —que es justamente lo que hacen los modelos Ultra—, y que Apple preferirá esperar hasta la serie M5 para presentar otro modelo Ultra.

Por ahora, todo está en el aire. Pero si el M4 Ultra va a suceder, seguramente será en un nuevo Mac Pro, y es probable que pronto veamos más filtraciones. Si los rumores se apagan en los próximos meses, eso ya contará su propia historia.