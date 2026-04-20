Se rumora que la MacBook con pantalla táctil de Apple se retrasará debido a la crisis de la memoria RAM

El filtrador Mark Gurman cree que Apple ha retrasado el lanzamiento de la MacBook Pro con pantalla táctil (y del Mac Studio).

Es probable que la laptop de próxima generación no llegue hasta principios de 2027, y las posibilidades de un lanzamiento este año se desvanecen rápidamente.

Más que nada, la reacción a la noticia ha dejado claro que algunos fanáticos de las laptops de Apple realmente no quieren una pantalla táctil en su MacBook.

Se rumora que la MacBook Pro de Apple con pantalla táctil (y OLED) se lanzará el año que viene, y nos han dicho que el lanzamiento del Mac Studio también se ha pospuesto.

Según MacRumors, en el último boletín informativo de Mark Gurman para Bloomberg, el conocido experto en Apple afirmó que era posible que ambas Mac experimentaran un ligero retraso y, ¡sorpresa!, se debe a la crisis de la memoria RAM.

Al parecer, se espera que las MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas con pantalla táctil lleguen a principios de 2027. Cabe destacar que esto no es necesariamente un retraso propiamente dicho, ya que anteriormente Gurman había indicado que estas laptops llegarían entre finales de 2026 y principios de 2027.

El artículo continúa a continuación.

Eso no ha cambiado, pero ahora nos dicen que estos dispositivos no se lanzarán hasta la última parte de ese período, y que esto se debe a la actual crisis de memoria.

Al parecer, el lanzamiento del Mac Studio se ha retrasado hasta octubre de 2026, mientras que, según Gurman, se rumoreaba que esta PC se lanzaría a mediados de este año. Como ya hemos visto este mes, la disponibilidad de algunas Mac, incluida la Mac Studio, está disminuyendo.

Un tema que da para analizar

(Image credit: Apple)

Es evidente que resulta bastante creíble que Apple tenga que modificar algunos de sus planes de lanzamiento debido a la crisis de la memoria RAM. Al fin y al cabo, la situación en torno a la memoria —que incluye el almacenamiento, las unidades SSD de los ordenadores y la propia memoria RAM del sistema— no ha mejorado últimamente. (Aunque hemos visto algunos destellos de optimismo, son solo eso: muy leves).

De acuerdo, se trata de un retraso relativamente menor (y obviamente teórico); pero parte de lo interesante aquí es la reacción al informe más reciente de Gurman sobre la MacBook Pro (M6) de próxima generación con pantalla táctil.

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Cabe destacar que ha habido bastantes comentarios negativos o escépticos sobre la necesidad de una pantalla táctil en una MacBook. Como comentó un usuario de Reddit : "La función táctil en una Mac parece solucionar un problema que en realidad no existe. El trackpad y el teclado ya son prácticamente perfectos para lo que macOS está diseñado".

Otro usuario del mismo hilo comentó : "La moda de los ordenadores con pantalla táctil nunca llegó a ninguna parte. No entiendo por qué Apple querría probarla ahora".

Y otro usuario de Reddit simplemente dijo: "Una MacBook Pro con pantalla táctil es una mala idea de todos modos".

De hecho, en ese hilo de Reddit (todos esos comentarios provienen del mismo) hay una buena muestra de escepticismo sobre lo que Apple espera lograr con este rumoreado paso a la pantalla táctil (que vendrá junto con el tan esperado cambio a OLED, o eso nos han dicho).

La principal preocupación es que esto conlleve cambios en macOS para dar soporte a la funcionalidad táctil, lo cual será perjudicial para la experiencia en las Mac actuales (e incluso futuras) que no tienen pantalla táctil.

Sin embargo, si Apple hiciera esto —suponiendo que el MacBook con pantalla táctil llegue a lanzarse—, presumiblemente tendría que respetar las directrices ya establecidas para macOS en cuanto a su interfaz. En otras palabras, cualquier función táctil que se añadiera al sistema operativo se superpondría como funciones adicionales y accesos directos útiles: una ventaja extra que no afectaría a la plataforma existente.

Como señala el usuario de Reddit que cité originalmente: "El trackpad ya cubre la mayoría de las necesidades de la gente en cuanto a la interacción táctil sin interrumpir el flujo de trabajo. La interacción táctil en una Mac se siente más como un extra deseable que como algo necesario".

Y creo que esto da en el clavo respecto a la ruta que probablemente tomaría Apple: añadidos "agradables" que no alteren los flujos de trabajo existentes en macOS, porque interrumpirlos sería una tontería (en un mundo donde la mayoría de las Mac todavía no tendrán capacidades de pantalla táctil, por supuesto). Y esto coincide bastante con lo que hemos oído decir a Gurman en el pasado: que Apple hará que macOS se adapte al método de entrada que estés usando, ya sea trackpad y teclado o táctil.

Aparte de eso, para los que se oponen a las pantallas táctiles, o para los escépticos más indecisos, supongo que el temor generalizado es que este sea el camino que Apple podría estar tomando en el futuro. Y también que una pantalla táctil (y la tecnología OLED) podría encarecer considerablemente la MacBook Pro, y en este contexto de precios desorbitados de la RAM, no necesitamos más presión para que las MacBooks, que ya son caros, se vuelvan aún más costosos.

Salvo pequeños retrasos, está bastante claro que Apple tendrá que actuar con cautela a la hora de implementar una pantalla táctil en la MacBook, si este es el camino que ha elegido.