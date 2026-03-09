MacBook Neo vs MacBook Air M5: ¿cómo se comparan y cuál deberías comprar?

Apple anunció una serie de nuevas computadoras portátiles la semana pasada, y dos modelos en particular llamarán la atención del consumidor típico: la MacBook Air M5 y la MacBook Neo.

La primera es la última entrega de lo que fue la línea MacBook más asequible de Apple , mientras que la segunda ahora toma la corona de la computadora portátil más económica en la lista de Apple.

De hecho, el modelo básico de MacBook Neo cuesta casi la mitad del nuevo MacBook Air M5 de 13 pulgadas; también hay una versión de 15 pulgadas del Air, pero aquí estamos pensando más en el modelo de 13 pulgadas debido al precio más cercano y la comparación directa de tamaño.

Sin embargo, es evidente que Apple ha hecho concesiones en las especificaciones del Neo, cuyo precio inicial es de $12,999 pesos para la laptop básica, lo que la convierte, con diferencia, en la MacBook más barata jamás visto (en su lanzamiento). La MacBook Air M5, por su parte, tiene un precio inicial de $24,999 pesos para la versión de 13 pulgadas.

Si quieres conocer las principales diferencias entre estas dos computadoras portátiles de Apple, eso es exactamente lo que vamos a cubrir en este conciso resumen de especificaciones comparativas.

Primero, describiremos las especificaciones clave en una tabla comparativa, antes de analizar estos puntos con más profundidad. Evaluaremos las ventajas de ambas nuevas MacBooks para que puedas ver cuál se adapta mejor a tus necesidades generales.

MacBook Neo vs MacBook Air M5: Especificaciones básicas

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 MacBook Neo MacBook Air M5 13 pulgadas Procesador A18 Pro (CPU de 6 núcleos, GPU de 5 núcleos, motor neuronal de 16 núcleos) M5 (CPU de 10 núcleos, GPU de 8 núcleos, motor neuronal de 16 núcleos) RAM 8GB 16GB Storage 256GB 512GB Display Liquid Retina de 13 pulgadas (resolución de 2408 x 1506) Liquid Retina de 13,6 pulgadas (resolución de 2560 x 1664) Price $12,999 MXN $24,999 MXN

MacBook Neo vs MacBook Air M5: Diseño

La MacBook Air M5 de Apple conserva el mismo diseño que su predecesora con el chip M4 . Sin embargo, esto no es un punto negativo, ya que nos encanta ese diseño; francamente, esta portátil es una obra de arte en este aspecto, así que no cambiarlo es incluso positivo.

La MacBook Neo también destaca por su diseño considerando su precio. Existía el temor de que una MacBook más económico no usara un chasis de aluminio, por ejemplo, pero Apple lo ha hecho y ha creado un portátil de aspecto elegante, resistente y ligero , disponible en una gama de colores llamativos.

Claro, la MacBook Neo no luce tan premium como la MacBook Air, pero no debería serlo. Apple ha hecho un buen trabajo con el Neo, y quizás la única queja sea que el grosor del marco de la pantalla le da al portátil un aspecto anticuado (la tolerancia puede variar).

MacBook Neo vs MacBook Air M5: Pantalla

La MacBook Air M5 cuenta con una pantalla Liquid Retina de 13,6 pulgadas (o, alternativamente, de 15,3 pulgadas) que ofrece 500 nits de brillo, el mismo que en el modelo M4 anterior. Es una pantalla magnífica, francamente, y de una nitidez excepcional, con una resolución de 2560 x 1664 para el modelo de 13 pulgadas.

Compárala con la pantalla de 13 pulgadas (que es exactamente 13 pulgadas) de la MacBook Neo y verás que también es una pantalla Liquid Retina con una resolución de 2408 x 1506, lo que le da una densidad de píxeles ligeramente menor (aunque no significativa). Además, tiene un brillo de 500 nits.

Sin embargo, existen algunas diferencias más significativas . La pantalla de la MacBook Neo no cuenta con la gama de colores Display P3 de la MacBook Air (para colores más vibrantes) ni con True Tone (que permite al Air ajustar la pantalla según la luz ambiental).

La MacBook Neo tampoco tiene muesca, pero eso aumenta el tamaño del bisel (como se mencionó) porque tiene que incorporar la cámara web.

MacBook Neo vs MacBook Air M5: Rendimiento

La nueva MacBook Air está equipada con el silicio M5 de Apple, un chip de escritorio que ofrece una experiencia informática de alto rendimiento. Si bien no supone un gran avance respecto al M4, sigue siendo una mejora bastante potente.

Por supuesto, superará con creces la CPU de la MacBook Neo, ya que Apple ha hecho algo muy diferente con su nuevo portátil económico: incorporar un chip de iPhone. El procesador A18 Pro, en el que se basa el Neo, reduce considerablemente el coste de este MacBook.

Además, el Neo funciona con 8 GB de RAM en el modelo básico, frente a los 16 GB de la MacBook Air. Esto podría ser un punto débil importante para su futuro.

Dicho esto, la Neo debería seguir siendo adecuado para todas tus tareas informáticas cotidianas (Apple no habría usado la CPU si no fuera así, obviamente), pero debes gestionar tus expectativas en torno al rendimiento de múltiples núcleos y multitarea, además del rendimiento de IA.

Al parecer, la CPU de la Neo es lo suficientemente rápida como para ofrecer un rendimiento de un solo hilo loable, y Apple posiciona este portátil económico como ideal para la "productividad diaria". Esto significa correos electrónicos, videollamadas, navegación web, compartir fotos y demás; nada demasiado exigente, en otras palabras. Los juegos casuales también se mencionan en la publicidad del sitio web de Apple.

Solo sabremos qué tan rápido se desempeña la MacBook Neo en términos de cargar y ejecutar aplicaciones cotidianas cuando probemos la computadora portátil, por supuesto, pero claramente no será un parche para la MacBook Air M5.

MacBook Neo vs MacBook Air M5: Duración de la batería

Apple ha dicho que la MacBook Air M5 ofrecerá la misma duración de batería que el modelo M4 anterior, es decir, hasta 18 horas. En nuestras pruebas (con navegación web), alcanzó las 15 horas (casi), pero claramente sigue siendo una batería que dura todo el día.

Aún no hemos probado la MacBook Neo, pero Apple afirma que la portátil ofrece hasta 16 horas de streaming de vídeo y hasta 11 horas de navegación web (con Wi-Fi). En resumen, la MacBook Neo probablemente no se alejará mucho de la considerable duración de la batería que hemos visto con la MacBook Air, así que no hay grandes concesiones en ese aspecto.

Ten en cuenta que la MacBook Neo no tiene carga MagSafe; se carga mediante uno de sus dos puertos USB-C.

MacBook Neo vs MacBook Air M5: Veredicto

Claramente, las mayores ventajas de la MacBook Air M5 son su rendimiento más rápido, con el poderoso chip M5 bajo el capó (en comparación con un SoC móvil en el Neo) y su diseño y acabados más premium.

Pero la relación calidad-precio de la MacBook Neo parece sorprendentemente atractiva, sobre todo en cuanto a diseño, construcción, pantalla y duración de la batería, donde los recortes de Apple no tienen un impacto preocupante. (No a primera vista, al menos; como ya se ha dicho, aún no hemos probado el Neo).

La MacBook Neo es, sin duda, la opción ideal si tus necesidades informáticas son relativamente modestas y solo buscas un portátil decente para el día a día (sobre todo si eres estudiante,.

Para quienes necesitan una computadora portátil con verdadero poder bajo el el cofre, la MacBook Air M5 es una excelente opción, incluso aunque el precio haya aumentado levemente respecto de su predecesora, porque eso simplemente refleja que la asignación de almacenamiento base se duplicó a 512 GB.

Una cosa más… ¿qué tal la MacBook Air M1?

Vale la pena señalar que algunas personas están considerando comprar una MacBook Air M1 renovada en lugar de una MacBook Neo.

Suponiendo que encuentres una oferta atractiva para la Air M1, entiendo la idea, pero no estoy del todo convencido. Principalmente porque el rendimiento que obtendrás con este portátil Air mucho más antiguo no estará a la altura del Neo (sobre todo para juegos de un solo núcleo o casuales).

Es cierto que la MacBook Air M1 tiene una construcción más premium (cuenta con un teclado retroiluminado, por ejemplo, y una pantalla con una amplia gama de colores para verdes y rojos más vivos), pero creo que la Neo representa una mejor relación calidad-precio en general.

Esto es especialmente cierto si consideramos el soporte técnico futuro, ya que el Air M1 llegará casi al final del periodo de soporte de Apple para actualizaciones de macOS, mientras que el Neo apenas está comenzando su vida útil en este sentido. Sin olvidar que un dispositivo reacondicionado no es lo mismo que un dispositivo nuevo.