La actualización del MacBook Pro con pantalla táctil OLED de Apple podría llegar antes de lo esperado

La MacBook Pro con pantalla OLED podría llegar mucho antes de finales de 2026.

Al parecer, la producción en masa de las pantallas ya ha comenzado.

Se rumorea que las pantallas mejoradas también serán táctiles.

¿Alguna vez te has encontrado con los rumores de que Apple actualizará la pantalla OLED de su línea MacBook Pro? Pues parece que los nuevos modelos llegarían más pronto de lo que esperábamos.

Según el conocido informante Yeux1122 (a través de 9to5Mac), Samsung ha comenzado la producción en masa de sus últimos paneles OLED de octava generación, y se prevé que los MacBook Pro OLED de Apple sean los primeros en beneficiarse de ellos.

No se esperaba que estos paneles entraran en fase de producción en masa hasta el segundo trimestre de 2026 (abril, mayo o junio), por lo que es posible que las computadoras portátiles aparezcan antes de lo previsto en algún momento de este año.

Las predicciones anteriores apuntaban a un lanzamiento a finales de 2026, pero si el calendario se adelanta, tal vez haya posibilidades de que se presenten en septiembre u octubre. Sin embargo, por ahora todo son especulaciones.

También compatible con pantallas táctiles

La nueva pantalla podría compartir ciertas características con la del iPad Pro M5 (Image credit: Apple)

Además de incorporar la tecnología OLED, que en teoría ofrece una experiencia visual superior a las pantallas LCD que se utilizan actualmente en los MacBook, con negros más profundos y un contraste excelente, estos paneles también son táctiles.

Tu opinión puede variar en cuanto a si te interesa o no un MacBook con pantalla táctil. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que difuminará aún más las líneas entre los MacBook y los iPad, si ambos pueden utilizar la entrada táctil (y quizás el Apple Pencil).

Sin embargo, si los rumores anteriores son correctos, solo los MacBook Pro de gama alta recibirán la actualización OLED: los que funcionan con los chipsets M6 Pro y M6 Max, aún sin anunciar. Las opciones menos costosas aparentemente se mantendrán con la tecnología de pantalla actual.

Antes de que comience la revolución del M6, creemos que aún habrá espacio para que se presenten los MacBook Pro M5 Pro y M5 Max, quizás incluso este mes o el próximo, tras los renovados portátiles M5 de Apple lanzados el año pasado.

