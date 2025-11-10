Fans de Apple, esto no les va a gustar: los rumores apuntan a que la tecnología OLED será exclusiva de los modelos MacBook Pro y Max con chip M6

Una fuente fiable de Apple afirma que los modelos MacBook Pro M6 Pro y M6 Max serán los únicos con un rediseño OLED.

Ambos modelos están previstos para finales de 2026 y principios de 2027.

Es posible que el MacBook Pro M6 básico se quede con la tecnología mini-LED actual.

Entramos a la recta final de 2025, esto significa que los rumoreados chips M5 Pro, Ultra y Max de Apple podrían estar a la vuelta de la esquina con un lanzamiento previsto para inicios de 2026.

Según informa Wccftech, los modelos MacBook Pro M6 Pro y M6 Max de Apple serán los únicos que recibirán el rumoreado rediseño OLED, según Mark Gurman de Bloomberg. El lanzamiento de estos modelos está previsto entre finales de 2026 y principios de 2027, y Apple se alejará considerablemente de su habitual tecnología mini-LED, con un chasis más delgado y soporte táctil.

Wccftech afirma que conoce este plan de exclusividad de Apple y, dada la solidez de la credibilidad de Mark Gurman, parece que así será, lo que supone una mala noticia para muchos fans de Apple.

Es posible que veamos el lanzamiento de variantes básicas de los MacBook M6 sin ningún rediseño, por lo que si los fans quieren disfrutar de una experiencia de visualización OLED, la única forma de hacerlo será comprando los costosos modelos M6 Pro o M6 Max (al menos en el lanzamiento inicial) y, si soy sincero, me sorprendería un poco que Apple tomara esta decisión.

No es extraño que Apple se adhiera a la exclusividad, pero teniendo en cuenta el gran salto que supone pasar de mini-LED a OLED, es una medida audaz y que sin duda molestará a algunos de sus consumidores. Es posible que muchos fans de Apple no necesiten la potencia que proporcionarán los esperados chips M6 Pro o M6 Max, ni puedan permitírselos.

Esto parece un caso de control de acceso, y no me parece justo

(Image credit: Shutterstock / Prostock-studio)

Aunque diría que es posible que la tecnología OLED llegue al próximo modelo de MacBook Pro (después del M6), parece que esta es la forma que tiene Apple de atraer a los consumidores para que paguen más por los modelos M6 Pro y M6 Max, impidiendo el acceso a la actualización OLED a aquellos que solo pueden conformarse con los modelos básicos.

Por mucho que haya criticado a Lenovo por su nuevo dispositivo portátil Lenovo Legion Go 2 debido a su precio, al menos ha proporcionado una pantalla OLED a todos los consumidores que compran el dispositivo, y sí, soy plenamente consciente de que los MacBook y las PC portátiles para juegos son muy diferentes, pero lo que importa aquí es la cuestión de la exclusión.

Afortunadamente, la tecnología mini-LED que Apple lleva años utilizando sigue funcionando muy bien, sobre todo sin preocupaciones por el quemado de la pantalla o cualquier tipo de mantenimiento del OLED. Solo tendremos que esperar a ver cuándo decide Apple convertir el OLED en el tipo de pantalla principal de todos sus modelos de MacBook, y esperemos que no tarde demasiado.

