Estuve a punto de comprarme la nueva iPad hasta que Apple presentó el MacBook Neo. Estas son las cinco razones por las que creo que el Neo es la mejor opción

Han pasado años desde la última vez que invertí en una de las mejores computadoras portátiles, pero ahora mi confiable Chromebook está empezando a mostrar signos de desgaste. Durante un tiempo, he estado considerando la idea de reemplazarla por el iPad Air con M3, hasta que Apple presentó el atractivo MacBook Neo.

El primer MacBook básico de Apple es uno de los tres nuevos modelos que están por llegar (junto con el MacBook Air M5 y el MacBook Pro M5 Pro), y supone el primer MacBook económico de Apple, con un precio inicial de 599 dólares/599 libras/899 dólares australianos/ $12,999 pesos mexicanos. Aunque he pasado toda mi vida sin tener un portátil de Apple, el MacBook Neo me tiene hipnotizado y estoy seriamente tentado de abandonar mi plan inicial de pasarme al iPad por varias razones clave.

El MacBook Neo pone al iPad en una posición muy vulnerable, sobre todo porque cada vez más usuarios se decantan por los iPad en lugar de los MacBook como opción más sencilla, principalmente debido al elevado precio de los portátiles, lo que también les permite ahorrar dinero en funciones avanzadas que saben que no van a utilizar. El Neo cambia esta situación, no solo por su valor, sino por sus herramientas sencillas pero completas, y me gusta lo que veo.

El artículo continúa a continuación

1. Las iPads y sus accesorios son muy caras

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

En cuanto al precio, el MacBook Neo cuesta más o menos lo mismo que los mejores iPad, con la excepción de la gama estándar de iPad, que tiene un precio ligeramente inferior (349 $/329 £/599 AU$). Pero el precio aumenta aún más si quieres todos los accesorios, como el Apple Pencil (a partir de 79 $/79 £/139 AU$) o el Magic Keyboard (a partir de 249 $/249 £/399 AU$).

2. macOS ofrece una mejor experiencia

(Image credit: Apple)

En cuanto a los sistemas operativos, macOS es mucho más flexible que iPadOS en cuanto a multitarea y disponibilidad de aplicaciones, especialmente cuando se trata de ofrecer versiones completas de aplicaciones como Adobe Creative Cloud. En la mayoría de los casos, las versiones para iPadOS de las aplicaciones más populares no son tan completas en comparación, lo que no supone un gran inconveniente si se utiliza el iPad como tableta, pero sí es motivo de preocupación si se quiere utilizar como computadora portátil, ya que iPadOS está diseñado principalmente para pantallas táctiles.

Históricamente, el iPad también ha llegado tarde al mercado con el lanzamiento de sus propias versiones de aplicaciones populares. No hizo su debut en WhatsApp hasta mayo de 2025, y su aplicación oficial de Instagram le siguió en septiembre de 2025.

3. El mismo tamaño, los mismos colores divertidos...

(Image credit: Apple)

La MacBook Neo viene con la misma pantalla de 13 pulgadas que la mayoría de los modelos de iPad y, por primera vez en mucho tiempo, viene con una variedad de divertidas opciones de color, al igual que la línea estándar de iPad. A pesar de la falta de una pantalla táctil, la MacBook Neo adopta características de diseño similares, además de que no tienes que gastar más dinero para agregar un teclado, ¿qué más se puede pedir?

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4. …y la misma pantalla Liquid Retina

(Image credit: Future)

Al igual que el iPad Air en cuanto a tamaño de pantalla y opciones de color, el MacBook Neo también incorpora la pantalla Liquid Retina de alta resolución de Apple, que fácilmente podría haberse sacrificado para reducir aún más el costo.

5. Batería solida con una duración que te permite seguir adelante

(Image credit: Apple)

Además de la calidad de la pantalla, la duración de la batería del MacBook Neo es bastante buena para ser una computadora portátil básica. Con una batería que dura todo el día con una sola carga (hasta 16 horas de reproducción continua de video), el Neo iguala al iPad Air en cuanto a batería.

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