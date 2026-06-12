La última versión beta de SteamOS de Valve ofrece una mejor compatibilidad con el hardware de Intel, lo cual es una gran noticia para las próximas consolas portátiles

La última versión beta de SteamOS de Valve ofrece una compatibilidad mejorada con las plataformas Intel

Además, incluye el firmware inicial para las próximas consolas portátiles equipadas con Intel G3 Extreme

El rendimiento de SteamOS con hardware Intel debería mejorar aún más con futuras actualizaciones

Los juegos portátiles están listos para alcanzar nuevas cotas en 2026 y más allá, gracias a los últimos procesadores móviles Panther Lake de Intel, que ofrecen más potencia para un rendimiento de alto nivel; y Valve acaba de mejorar la experiencia de los dispositivos portátiles basados en Intel.

La versión beta de SteamOS 3.8.8 de Valve incluye compatibilidad mejorada con el hardware de las plataformas Intel, compatibilidad adicional con mandos para los dispositivos MSI Claw y firmware inicial para las próximas consolas portátiles de Intel. Esto incluye consolas como la MSI Claw 8 EX AI+, la OneXPlayer 3 y la Acer Predator Atlas 8, todas las cuales utilizarán el procesador Intel G3 Extreme.

Los dispositivos portátiles basados en Intel que ejecutan SteamOS (o Bazzite) no son nada nuevo. Sin embargo, el rendimiento con hardware Intel en este sistema operativo no ha sido muy bueno, con dispositivos como el MSI Claw 8 AI+ ofreciendo un rendimiento en juegos peor que el de Windows 11; pero ocurre todo lo contrario con los dispositivos portátiles con AMD en SteamOS en comparación con Windows 11.

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El atractivo de SteamOS, además de su facilidad de uso y su interfaz de usuario similar a la de una consola, es su optimización para juegos en términos de uso de memoria, algo de lo que carece Windows 11 (y que sigue estando por detrás del SteamOS de Valve incluso con el Modo Xbox).

Teniendo esto en cuenta, cambiar de Windows 11 a SteamOS a cambio de un peor rendimiento no tiene mucho sentido, y eso es lo que ha mantenido a algunos propietarios de dispositivos portátiles con procesadores Intel alejados del sistema operativo basado en Linux.

A toda máquina con los chips de Intel

(Image credit: Acer)

Afortunadamente, ahora es evidente que Valve está abordando este tema, tal como lo destaca el entusiasta de las consolas portátiles ETA Prime con la MSI Claw 8 AI+ y su fluido rendimiento en juegos como Cyberpunk 2077 y Forza Horizon.

Funciones como el modo de suspensión funcionan como se espera, lo cual es genial, pero la navegación y las opciones de menú aún necesitan actualizarse, y el TDP (consumo de energía) solo se puede controlar a través de un complemento de Decky Loader; además, es necesario agregar la configuración del botón de menú de Steam en los dispositivos portátiles de Intel.

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De todos modos, este es un paso en la dirección correcta para estos dispositivos portátiles, y con más actualizaciones de Valve de cara al lanzamiento de los nuevos dispositivos portátiles con procesadores Intel, esto es definitivamente algo por lo que emocionarse para quienes no cuentan con hardware con procesadores AMD.

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