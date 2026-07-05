"El mejor navegador para Mac": Sorprendentemente, algunos usuarios de Mac están defendiendo a Microsoft Edge, pero aquí te explico por qué yo uso Firefox en lugar de ambos

Una publicación sobre Microsoft Edge ha desatado un acalorado debate en X

La publicación preguntaba quién usa Edge en la plataforma macOS de Apple

Los usuarios elogiaron y criticaron a Edge por igual, pero yo sigo prefiriendo Firefox

Se sabe que Apple y Microsoft son archirrivales en el mundo de la tecnología, así que cuando el usuario de X Macfolio preguntó a sus seguidores «¿qué tipo de loco usa Microsoft Edge en una Mac?», tal vez esperaba que el debate se desarrollara en términos partidistas, con los bandos rivales de seguidores alineándose para criticar los productos del otro.

Pero, aunque efectivamente hubo un debate enérgico, no fue la avalancha de críticas que se podría haber esperado. En cambio, muchos usuarios aportaron razones por las que disfrutan usar la combinación del navegador web de Microsoft y el sistema operativo macOS de Apple.

El usuario de X @wiedymi, por ejemplo, describió a Edge como «el mejor navegador para Mac». El usuario @secretised explicó que, cuando lo usaba, era "el único navegador que no consumía 4 GB de RAM con cuatro pestañas", mientras que @osxdaily dijo: "¡En realidad es bastante bueno!".

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Para otros, la razón era más prosaica: @asikunaa señaló que «algunos sitios internos del gobierno exigen que uses Edge precisamente porque no distribuyen los certificados de seguridad para Chrome».

Por su parte, el usuario @tarekmohmd9 resumió lo que aparentemente muchos sentían al decir que Edge en macOS tiene «el aumento de velocidad de Chromium sin la horrible gestión de la RAM de Chrome; es genial (más rápido que Safari, usa menos recursos que Chrome y es compatible con la mayoría de las extensiones de Chromium, a diferencia de Opera y Firefox)». Concluyó de manera concisa diciendo: «Es excelente».

Por supuesto, no todas las reacciones fueron positivas. El usuario @rafalo afirmó: "Acabo de descargarlo y lo desinstalé después de [cinco segundos]". Y @LansorHQ simplemente preguntó: "¿Qué tipo de loco usa Edge, en general?".

Por qué uso Firefox en su lugar

(Image credit: Shutterstock)

Soy usuario de Firefox desde hace mucho tiempo y he estado usando el navegador de Mozilla por más de 20 años. He probado otros navegadores, desde los grandes como Chrome y Safari hasta opciones más especializadas como Opera y Vivaldi. Y sí, también he pasado mucho tiempo con Microsoft Edge.

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Sin embargo, a pesar de todo eso, sigo regresando a Firefox. Hay varias razones para ello, y debo admitir que una de las más importantes es la inercia. Después de tantos años de uso, Firefox me resulta cómodo y familiar. Me gusta cómo funciona y cambiar de navegador sería una tarea ardua, considerando la cantidad de extensiones y pestañas que tengo abiertas.

Pero hay mucho más que me encanta de Firefox. En mi día a día uso tanto una Mac como una PC, y Firefox funciona en ambas, a diferencia de Safari, que es exclusivo para Mac. También puedo enviar pestañas entre cualquiera de mis dispositivos, lo cual es útil cuando encuentro algo interesante en mi iPhone y quiero leerlo más tarde en mi Mac o PC.

Como ya he mencionado anteriormente, también es un navegador que realmente prioriza la privacidad y hace todo lo posible por proteger tus datos, algo que valoro mucho. Aísla las cookies para evitar que armem un perfil detallado de ti, y Firefox limita el acceso a mis datos que podrían usarse para crear una «huella digital» de mis hábitos de navegación.

Así que, a pesar del debate sobre X, no pienso cambiarme a Microsoft Edge en el corto plazo. Pero la discusión pone de relieve que, solo por el hecho de usar un sistema operativo u otro, no tienes por qué ser fiel exclusivamente a los productos de ese desarrollador; incluso puedes cambiarte a los que fabrica su archirrival.

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