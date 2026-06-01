Cuidado, Apple: Nvidia acaba de presentar su "superchip" RTX Spark Arm para competir con el M5 en Computex 2026

Nvidia acaba de anunciar su nuevo chip para computadoras portátiles basado en Arm en la feria Computex 2026, lanzando así un aviso a Apple (que ha tenido un gran éxito con sus propios chips de la serie M basados en Arm), así como a Intel y AMD.

Si bien en el pasado se ha asociado principalmente a Nvidia con las tarjetas gráficas y la IA, el anuncio de su chip RTX Spark, que impulsará los futuros portátiles con Windows 11, podría suponer un verdadero punto de inflexión. Aunque hay un número creciente de portátiles con Windows 11 que funcionan con chips Arm, principalmente de Qualcomm, el hecho de que Nvidia, una de las empresas más grandes del mundo, se sume a la contienda es sin duda emocionante. Tal como afirmó Nvidia antes del anuncio, junto con Microsoft y Arm, ha comenzado una "nueva era de la informática".

A new era of PC.25.0528, 121.5990May 29, 2026

A pesar de colaborar estrechamente con Qualcomm en la desarrollo de computadoras portátiles con Windows 11 basadas en Arm, Microsoft no ha logrado igualar el éxito que ha tenido Apple con sus Mac modernas, que en 2020 dejaron de lado los procesadores Intel para adoptar sus chips de la serie M, increíblemente populares, incluida la última variante M5.

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La incursión de Nvidia en el mercado de las CPU para computadoras portátiles podría suponer una gran sacudida para la industria, y no podría haber llegado en mejor momento.

(Image credit: Future)

¿Empezamos?

La Nvidia RTX Spark cuenta con 20 núcleos de CPU (la CPU ha sido diseñada a medida por Nvidia y MediaTek) y 6.144 núcleos CUDA basados en la arquitectura Blackwell. Según nos han comentado representantes de MSI, uno de los primeros fabricantes de hardware en lanzar una computadora portátil con RTX Spark, esto significa que la GPU integrada es más o menos equivalente a una GPU Nvidia RTX 5070.

Es una propuesta bastante emocionante, y podría allanar el camino para computadoras portátiles para juegos excepcionalmente delgadas y ligeras en el futuro. Sin embargo, por el momento, es importante señalar que las computadoras portátiles RTX Spark no estarán dirigidas a los jugadores, sino más bien a los creadores de contenido.

Esto se debe a que sigue siendo un chip basado en Arm, y la compatibilidad nativa con los juegos de PC sigue siendo escasa sin una capa de emulación como Prism, que podría permitir que los juegos de PC diseñados para el hardware tradicional de Intel y AMD se ejecuten en Arm, pero que afecta el rendimiento.

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En cambio, las computadoras portátiles RTX Spark estarán dirigidas más a los creadores de contenido, y Dell, MSI y Lenovo son los principales fabricantes de computadoras portátiles que producirán estos modelos.

Los rumores apuntan a que la Nvidia RTX Spark tendrá un TDP de entre 45 y 80 W, y dado que el chip integra tanto CPU como GPU, me preocupa un poco que esto pueda significar que la N1X tenga dificultades en cuanto a rendimiento puro para juegos. Mucho dependerá de la eficiencia energética del chip.

La RTX Spark también admitirá hasta 128 GB de memoria LPDDR5X y podrá utilizar la tecnología de juegos de Nvidia, como el escalado DLSS, los efectos de trazado de rayos y G-Sync.

¿Qué hay del rumoreado Nvidia N1?

Los rumores apuntaban a que Nvidia también anunciaría un chip de menor consumo con configuraciones de 12 núcleos (2560 núcleos CUDA) y 10 núcleos (2048 núcleos CUDA), y con capacidad para hasta 64 GB de memoria LPDDR5X, pero esto no se anunció en la presentación.

Los fabricantes de computadoras portátiles se alían

Jensen Huang también presentó en el escenario computadoras portátiles con tecnología RTX Spark de MSI, Lenovo y otros importantes fabricantes, con la promesa de que saldrán al mercado «en otoño»; así que supongo que no hay que esperar nada antes de septiembre.

Estos portátiles serán delgados y ligeros, y algunos contarán con pantallas OLED en tándem con G-Sync.

Serán portátiles de gama alta, y esta es quizás mi mayor preocupación: ¿cuánto costarán los portátiles con RTX Spark? No se han dado a conocer detalles, pero podrían terminar siendo muy caros. Esto probablemente limitará su atractivo y popularidad, y espero que no signifique un regreso a los portátiles con Windows on Arm que cuestan una fortuna, que es lo que pasó hace unos años.

Si estos portátiles son más caros que los MacBook con M5 Max (que se lanzaron a 2199 $ / 2199 £ / 3499 AU$), entonces lo tendrán difícil. El tiempo dirá, entonces, cuánto se asustará Apple ante el nuevo chip RTX Spark de Nvidia.

Estos son todos los portátiles RTX Spark anunciados hasta ahora:

Asus ProArt P14

Asus ProArt P16

Dell XPS 16

HP OmniBook X 14

HP OmniBook Ultra 16

Lenovo Yoga Pro 9n

Microsoft Surface Laptop Ultra

MSI Prestige N16 Flip AI+

Jensen Huang compartirá escenario mañana, 2 de junio, con el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, en la conferencia Build 2026, donde ofrecerá más detalles sobre RTX Spark.