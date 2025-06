No hagas estas 3 cosas si quieres hacer una gran imagen con ChatGPT. En su lugar, sigue estos consejos

¿Eres de los que aún no entiende como los usuarios de redes sociales pueden lograr imágenes perfectas con ayuda de la inteligencia artificial? De ser así, llegaste al lugar indicado, tal vez estés cometiendo algunos errores.

Los generadores de imágenes de IA como ChatGPT pueden hacer algunos trucos ingeniosos y producir imágenes que van desde paisajes de ensueño hasta robots futuristas. Pero por muy potentes que sean los modelos de imagen de IA, la herramienta sólo es tan buena como las instrucciones que se le den. No se trata de un artista capaz de interpretar las cosas por sí mismo, sino más bien de un genio muy literal con un acervo de referencias limitado. Pensar de antemano en el tema que se va a presentar puede mejorar mucho el resultado.

A veces, eso significa pensar tanto en lo que no hay que hacer como en lo que hay que incluir. He aquí tres de los errores más comunes que se cometen al intentar crear imágenes ChatGPT, y lo que deberías hacer en su lugar.

No sobrecargues tu prompt (orden)

(Image credit: ChatGPT)

Cuando se intenta generar imágenes por primera vez, se tiende a empaquetar todas las ideas en una sola indicación. Digamos que quieres construir una escena de fantasía y tienes muchos conceptos que quieres incluir. Podrías escribir: «Un bosque mágico al atardecer con setas brillantes, un hada sentada en una roca, un búho volando por encima, farolillos flotantes, un río de cristal, ruinas antiguas, un portal a otro reino y un unicornio bebiendo té».

El resultado lo puedes ver arriba a la izquierda. El mensaje sobrecargado tiene sentido por escrito, y el resultado técnicamente cubre todas las bases, pero incluso los modelos de imagen avanzados pueden tener problemas con tanta complejidad visual. Cuantos más elementos distintos añadas, más probable es que el modelo omita algunos, los mezcle de forma extraña o tenga una imagen de menor calidad en su conjunto. No siempre pueden equilibrar muchos elementos en una composición, sobre todo si esos elementos requieren diferentes iluminaciones, escalas o ubicaciones en la escena. La forma en que el unicornio está bebiendo té y los colores ligeramente turbios dan fe de ello.

Es mejor que elijas uno o dos sujetos y un escenario que los realce. Intenta limitarte a tres ideas visuales distintas por mensaje y describe la atmósfera en lugar de enumerar cada objeto. Así, podrías escribir: «Un hada sentada en una seta brillante en un bosque tranquilo al atardecer, con suaves luciérnagas a su alrededor y un tenue resplandor mágico de fondo, ilustrado con un estilo onírico y pictórico».

Puedes ver el resultado arriba a la derecha. Esta versión tiene un sujeto claro (el hada), un detalle secundario (setas y luciérnagas que brillan) y una fuerte indicación estilística. Mantiene la escena visualmente manejable y evocadora sin abrumar a la modelo. Si quieres una escena más compleja, puedes dividirla en una secuencia de instrucciones y montar después una imagen más grande. Piensa en cada estímulo como si fuera una página de un libro de cuentos visual, en lugar de la novela entera.

No te contradigas en el prompt

(Image credit: ChatGPT)

Una de las formas más fáciles de confundir a un modelo de imagen es incluir accidentalmente información contradictoria o imprecisa en la solicitud. A diferencia de un artista humano, el modelo no puede adivinar lo que querías decir si le pides algo como «un hombre calvo con el pelo largo y suelto». Intentará hacer ambas cosas a la vez, lo que dará lugar a una mezcla incómoda, como cuando pedí "Un retrato hiperrealista de estilo cartoon de un robot vestido con armadura medieval, con piel cromada brillante y pecas naturales, sosteniendo un pergamino holográfico hecho de pergamino".

Como puedes ver arriba, ese lío de señales confusas dio lugar más bien a una armadura animada con una extraña cara sonriente y un pergamino que es mitad pergamino y mitad holograma. Es como un iPad tallado en madera; que técnicamente sea una tableta no significa que sea lo que querías decir con el término. Si tu mensaje incluye contradicciones, el modelo las mezclará en algo extraño o ignorará partes del mensaje por completo

Busca en tu mensaje frases que se contradigan entre sí o que no combinen bien. Elija una única lógica visual coherente. Puedes fusionar estilos, pero ayuda utilizar un lenguaje puente como "inspirado en" o "que recuerda a". Para conseguir una imagen menos estrambótica, pedí "Una ilustración digital detallada de un elegante robot con una armadura de inspiración medieval con detalles cromados, sosteniendo un pergamino holográfico brillante, en un estilizado estilo de arte conceptual de ciencia ficción". Es un robot con armadura inspirado en el diseño medieval, pero sin dejar de ser futurista. El pergamino es de alta tecnología, sin pergamino.

No te olvides de utilizar indicaciones negativas

(Image credit: ChatGPT)

La instrucción negativa es una herramienta que se pasa por alto. Puedes decirle explícitamente al modelo lo que debe evitar, lo que es especialmente importante cuando se trata de ajustar o eliminar elementos como logotipos y palabras. Eso no significa que la imagen en sí no tenga sentido, sino que no es lo que quieres. Por ejemplo, yo pedí "Un póster de viajes vintage de la costa de Amalfi al atardecer, con acantilados, edificios de colores y veleros".

El resultado es exactamente ese, incluido "Visite Amalfi" escrito en el póster. Sin exclusiones específicas, el modelo rellena los espacios en blanco utilizando patrones de su entrenamiento. Puede suponer que se quiere el texto del título, pero si quiero ese tipo de imagen de póster sin palabras, tengo que decirlo. Así que le pedí "Un póster de viajes de estilo vintage de la costa de Amalfi al atardecer, con acantilados y edificios de colores, con una composición limpia, sin texto, sin logotipos, sin marcas de agua".

Las frases negativas filtran las partes que no quiero, y ya ves que eso es lo que me ha salido. Es especialmente útil utilizar frases negativas en posts, retratos de personajes e imágenes con el cielo abierto o superficies planas, donde podrías ver aparecer texto en determinadas condiciones. También es bueno usar indicaciones negativas cuando se trata de una imagen de un animal o humano, es decir, pedir "sin extremidades de más", "sin caras duplicadas" y "sin anatomía distorsionada".