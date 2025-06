Los usuarios de ChatGPT gratis por fin pueden dejar de dar explicaciones en cada sesión

OpenAI ha añadido una función de memoria para los usuarios gratuitos de ChatGPT

El chatbot de IA puede ahora recordar conversaciones recientes y adaptar las respuestas en consecuencia

Puedes decidir lo que ChatGPT recuerda o desactivarlo si lo deseas.

¿Quieres todas las ventajas de ChatGPT, pero no quieres pagar por una suscripción? No te preocupes, ahora hay más herramientas.

OpenAI tiene una estrategia fiable de lanzar nuevas características de ChatGPT para los suscriptores de pago primero antes de desplegarlas a todo el mundo. Si no lo recordabas, no te preocupes porque ChatGPT puede hacerlo por ti ahora, aunque no estés suscrito a ChatGPT Plus u otro nivel.

Las mejoras de memoria para ChatGPT no son exactamente las mismas que las que se ofrecen con una suscripción, pero son potencialmente muy significativas para los usuarios interesados en personalizar su experiencia con el chatbot de IA. Al igual que los usuarios de pago, los usuarios gratuitos de ChatGPT ahora pueden acceder a la función de "memoria" y activar la capacidad de recordar de ChatGPT. Esto significa que la IA podrá hacer referencia a conversaciones recientes para que sus respuestas se adapten un poco más a ti.

Supongamos que hace un tiempo le dijiste a la IA que querías ayuda para aprender italiano o que querías ideas de recetas sin lácteos. Ahora, si le pide sugerencias para cenar, podría recomendarle algo como «risotto a la milanesa con un toque vegetal» y sugerirle que le facilite la receta en italiano para ayudarle a practicar.

No es precisamente lo que los usuarios de pago obtienen de la memoria de ChatGPT. La versión «ligera» de la memoria, como la llama OpenAI, sólo está diseñada para el corto plazo. ChatGPT puede recordar algunos detalles recientes, pero no tendrá una memoria a largo plazo, detallada y persistente. Eso sigue reservado a los usuarios de ChatGPT Plus y Pro. Es una cuestión de días frente a meses de conversaciones recordadas.

Memoria de IA

Por supuesto, no tienes por qué dejar que ChatGPT recuerde cosas. Puedes desactivar los recuerdos guardados y el historial de chat en cualquier momento. También existe la opción «Chat Temporal», esencialmente un modo incógnito o invitado que no guarda nada en la memoria de ChatGPT.

También hay una ligera variación geográfica en el funcionamiento de la nueva memoria de ChatGPT. Para la mayoría de los usuarios, si la memoria de ChatGPT está activada, se actualizará automáticamente. Sin embargo, si eres un usuario gratuito de ChatGPT en casi toda Europa, no tendrás la función de memoria por defecto. Tendrás que optar por ella en la sección Memoria de

La función de memoria de ChatGPT forma parte del esfuerzo de OpenAI por hacer que la interacción habitual con los chatbots de IA sea más natural y personalizada. La visión de la compañía es la de una relación continua entre tú y tu asistente de IA, no sólo un chat intermitente y breve para una única petición.

Y podría decirse que la memoria es un paso fundamental para que la IA sea más útil en la vida cotidiana. Al fin y al cabo, recordar conversaciones anteriores es esencial para cualquier relación continua entre personas. Recordar quién es alguien y detalles sobre él es la forma de diferenciar a un extraño de un conocido, un amigo o incluso un enemigo.

Aunque la memoria del nivel gratuito no es tan robusta como la versión para suscriptores, sigue siendo una buena forma de que ChatGPT demuestre sus ventajas a los usuarios de ChatGPT. Es fácil imaginar que ayude a convencer a la gente para que pague 20 dólares al mes por la versión más completa. Y si no recuerdan cómo registrarse, ChatGPT estará encantado de recordarles los pasos necesarios.