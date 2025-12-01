El DJI Osmo Pocket 4 acaba de filtrarse de nuevo, y su lanzamiento podría producirse en cualquier momento

El DJI Osmo Pocket 4 ha obtenido la aprobación de la FCC.

Su lanzamiento podría ser inminente.

DJI se apresura para adelantarse a la prohibición del próximo mes.

¿Más filtraciones del DJI Osmo Pocket 3? Así como lo lees, y a continuación te compartimos todos los detalles.

Parece que pronto tendremos un sucesor del DJI Osmo Pocket 3, al que describimos como «líder en su clase» en nuestra reseña, ahora que una nueva cámara para vlogs de DJI ha aparecido en la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos.

Cualquier dispositivo que quiera salir a la venta en Estados Unidos debe obtener primero la aprobación de la FCC, y según ha descubierto New Camera (a través de Notebookcheck), eso es lo que ha ocurrido. Esto significa que el DJI Osmo Pocket 4 podría salir a la venta prácticamente en cualquier momento.

La documentación de la FCC no nos dice mucho sobre la cámara, solo confirma que será compatible con Wi-Fi 5, al igual que la DJI Osmo Pocket 3, pero parece que habrá una mejora en la capacidad de la batería: pasará de 1300 mAh a 1545 mAh.

Tendremos que esperar a ver qué diferencia supone esto en la duración real de la batería cuando tengamos en nuestras manos el DJI Osmo Pocket 4. Por supuesto, una mayor capacidad de batería siempre es bienvenida, pero es solo uno de los factores que contribuyen a la duración de la batería.

Se avecina una prohibición en Estados Unidos

Una prohibición en EE. UU. podría afectar a los drones y cámaras DJI existentes (Image credit: Tim Coleman)

Anteriormente hemos visto imágenes filtradas del DJI Osmo Pocket 4, que muestran un rediseño sustancial. Al parecer, ese rediseño podría incluir una segunda pantalla, lo que también tendría un impacto en el tiempo promedio entre cargas de batería.

Además de una segunda pantalla, se rumorea que el próximo dispositivo gimbal también tendrá una segunda cámara. En teoría, eso daría lugar a fotos y videos de mayor calidad, así como a una gama más amplia de opciones de grabación.

Todo esto está sucediendo bajo la amenaza de una prohibición de los nuevos productos DJI en Estados Unidos, que parece cada vez más probable que se produzca el martes 23 de diciembre. Para que DJI escape a la prohibición, es necesario que se lleve a cabo una auditoría de seguridad de la agencia gubernamental antes de esa fecha.

DJI querrá lanzar el Osmo Pocket 4 antes del 23 de diciembre y del inicio de la prohibición, aunque por el momento no está claro qué poderes podría tener el gobierno de EE. UU. para prohibir retroactivamente los productos lanzados antes de esa fecha.

