Entre sombras y luces: Sony te ayuda a inmortalizar la temporada más escalofriante del año

Estamos a unos días de una de las fechas más esperadas del año, Halloween y Día de Muertos, por ello, Sony nos comparte a los amantes de la fotografía las mejores propuestas de lentes para capturar momentos únicos de la temporada.

Recordemos que la fotografía nocturna tiene algo especial: luces que pintan la oscuridad y sombras que cuentan historias. Para capturarlas con calidad, no basta con una cámara capaz: el lente que elijas será decisivo para lograr la nitidez, el bokeh y la luminosidad que buscas.

Para quienes están comenzando en el mundo de la fotografía, explorar la oscuridad puede ser una aventura creativa fascinante. Las escenas nocturnas, los interiores con luz tenue y los contrastes entre sombras y brillos ofrecen oportunidades únicas para capturar emociones y atmósferas especiales. Sony recomienda el lente FE 50mm F1.8 compacto, ligero y fácil de llevar, con una apertura máxima de F1.8; es una ventaja al capturar escenas nocturnas o interiores con poca luz. Cuando se utiliza con el cuerpo de una cámara serie con estabilización de imagen interna, la capacidad aún mayor con poca luz permite realizar capturas a mano de imágenes claras en escenas oscuras, sin tener que usar una sensibilidad ISO excesivamente alta.

El lente FE 24-105 mm F4 G OSS te ayudará a dar brillo sin perder las sombras para tener la imagen perfecta, ya que la apertura máxima F4 constante en todo el alcance del zoom mantiene el brillo incluso al cambiar la distancia focal. El accionamiento del AF Direct Drive SSM (DDSSM) de Sony es rápido y preciso. El diseño óptico de precisión minimiza la variación de la longitud focal. Esto hace que este modelo sea una elección excelente para fotos y películas.

Si ya llevas un recorrido avanzado en el mundo de la fotografía, sabes que cada detalle cuenta al momento de capturar una imagen con precisión y estilo. En escenarios con poca luz, contar con lentes que ofrezcan alto rendimiento óptico, gran apertura y versatilidad es clave para lograr resultados profesionales. Sony ofrece opciones diseñadas para fotógrafos exigentes que buscan calidad, movilidad y control creativo. El lente FE 55 mmF1.8 ZA se adaptará, ya que ofrece un contraste y una resolución ZEISS Sonnar. También puedes crear increíbles bokeh de fondo para destacar tu objetivo cuando sea necesario. La gran y brillante apertura máxima significa que puedes capturar con la cámara en mano en condiciones de luz escasa mientras que obtienes una claridad y una nitidez excelentes.

El FE 24-70 mm F2.8 GM es un zoom estándar actualizado, con ópticas evolucionadas y rendimiento de EA en un diseño de zoom ligero, compacto y conveniente, para máxima movilidad en imágenes y películas. Es ideal para cuerpos α compactos de alto rendimiento y cubre varias situaciones de captura.

Para los fotógrafos profesionales, cada captura es una declaración de estilo, técnica y visión artística. En escenarios de iluminación compleja, contar con lentes que ofrezcan una combinación excepcional de apertura, resolución y velocidad es fundamental para mantener la calidad sin comprometer la creatividad. Sony ha desarrollado herramientas ópticas de última generación que responden a las exigencias más altas del mundo profesional. La recomendación es el lente FE 50 mm F1.2: podrás capturar momentos como nunca lo has hecho con el nuevo, un lente prime que ofrece una máxima apertura de F1.2 para capturar en una gran variedad de condiciones de iluminación y, además, una magnífica combinación de high resolution, bokeh G Master y AF vertiginoso. También es muy compacta y ligera, para contar con libertad creativa.

El lente FE de 50-150 mm F2 GM es un equipo desarrollado por creadores que desean la próxima generación en versatilidad y expresión. Este zoom teleobjetivo es el primero del mundo con una distancia focal máxima de 150 mm y una apertura F2. Un bokeh profundo funciona con compresión teleobjetivo para lograr retratos creativos y la gran apertura es ideal para eventos en áreas interiores. Todo esto se suma a un zoom interno en un lente ágil que pesa solo 1340 g (47.3 oz, sin base de tripié).