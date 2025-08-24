Así se ve Islandia en la "mira" del increíble motorola edge 60 pro

¿Cuáles dirías que son los requisitos indispensables para tomar fotos únicas? Sin duda, hace algunos años existían dos requisitos para sacar las mejores fotos con el smarpthone y transformarlas en recuerdos inolvidables: una buena cámara y condiciones de luz y clima ideales.

Sin embargo, hoy alcanza con la primera. Así desees sacar una foto o grabar un video bajo una lluvia intensa o desde adentro de una cascada, las características de algunos smartphones los harán capaces de ayudarte en esa aventura.

Así lo comprobó Henry von Wartenberg, que sumó una aventura fotográfica a su historial al recorrer Islandia en bicicleta con un motorola edge 60 pro en sus manos. ¿El objetivo? Poner a prueba dos cualidades únicas de este dispositivo: su sistema de cuatro cámaras, incluyendo la principal de 50 MP con sensor Sony LYTIA 700C, y la resistencia de grado militar1 en uno de los climas más extremos del mundo. ¿El resultado?

Quizás no tengas planificado un viaje a Islandia, pero seguramente durante tus vacaciones pueda sorprenderte una lluvia en el mejor paisaje o una nevada intensa mientras tus hijos aprenden a esquiar. En esas condiciones, no todos los smartphones responden como quisiéramos.

La combinación de resistencia militar MIL-STD-810H1, Gorilla Glass 7i2 e IP68/IP692,3, garantiza protección contra golpes, agua y polvo en los entornos más hostiles. Y claro, que la cámara responda de manera inmediata para que puedas sacar las mejores fotos o videos, con moto ai, que trabaja de manera automática en segundo plano para que sólo debas preocuparte por apuntar y apretar un botón.

“Me gusta mucho la fotografía espontánea y el celular te da esa posibilidad, con gran calidad de imagen. El edge 60 pro reúne lo mejor de otros equipos: tiene un gran angular espectacular, un tele de tremenda calidad. Es como tener varios Motorola en uno”, resumió Henry, que en el Día de la Fotografía compartió su experiencia y consejos para aprovechar al máximo este dispositivo.

¿Poco tiempo para seguir leyendo? No hay problema. Esta reflexión de Henry resume cuál es el potencial del edge 60 pro, sin importar seas un fotógrafo profesional o simplemente alguien buscando un dispositivo con cámaras de calidad y resistente a prácticamente cualquier situación: “Hoy todos pueden usar esta herramienta y sentir que están en una aventura; no encontré el límite de este teléfono. No sólo lo recomendaría, sino que voy a usarlo en todas mis salidas”.

Resistente ante cualquier condición

“Nunca había usado un celular con ese grado de protección, en donde te olvidás de la humedad y lo podés sumergir. Me asombró además cómo manejó las diferencias de temperatura por las que pasaba, de 10°C a -2°C, sin ningún problema”, agregó Henry.

Las pruebas lo llevaron un poco más allá, a una situación que sin dudas muchos soñaron pero jamás se animaron a experimentar con un smartphone: “Algo que nunca imaginé que iba a poder hacer con un celular es fotografiar una cascada desde adentro. Era una caída de agua de 60 metros en donde literalmente me sumergía, con agua helada pegándole al teléfono con una presión infernal. Es como multiplicar lluvia por un millón. Pude sacar fotos y hacer videos bajo esas condiciones y el equipo soportó de una manera impecable”. Algo que es sólo posible gracias a la durabilidad que ofrece el equipo.

La resistencia del edge 60 pro también quedó probada en situaciones más habituales, como al andar en bicicleta, el corazón de las experiencias de Henry. ¡Exacto! Por temor a que se caiga y rompa, no todos se animan a usar su celular mientras pedalean. No es el caso.

“La pantalla con Gorilla Glass pasó por distintas temperaturas sin ningún problema. También sufrió caídas y no le ocurrió nada; seguramente cualquier otro equipo se hubiera roto, pero a este no le pasó nada”, detalló Henry.

Otro aliado para los amantes de la fotografía es la tecnología Water Touch4, que permite utilizar el celular aunque tengas los dedos mojados. “Las nevadas no fueron un problema. Pude interactuar con la pantalla sin problemas, sin que ‘se vuelva loca’. Abre exactamente lo que le estás pidiendo”, amplió el fotógrafo.

“El edge 60 pro es un aliado ideal para un fotógrafo como yo, que se mueve en ambientes de aventura, en donde a veces el clima es un aliado y otras un enemigo. Es un lujo contar con un equipo que resiste cualquier cosa y que además te permite jugar con tu creatividad, darle rienda suelta al fotógrafo que tenemos todos”, enfatizó.

La calidad importa: IA en fotografía, clave

Que el motorola edge 60 pro sea uno de los smartphones más resistentes del mercado significaría poco si el sistema de cámaras no acompañara. Y si no hubiera un sistema como moto ai mejorando las imágenes durante la toma (e incluso después), tampoco.

El edge 60 pro incorpora un sistema de cámaras cuádruple:

Cámara principal de 50 MP con sensor Sony LYTIA™ 700C

Lente ultra gran angular de 50 MP, que también funciona como cámara macro para captar los detalles más pequeños

Teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico 3x y estabilización óptica de imagen. Ofrece Súper Zoom de 50x

Para garantizar que cada foto luzca real, la familia edge 60 cuenta con certificaciones Pantone Validated™ y Pantone SkinTone™ Validated, que ayudan a optimizar colores, reducir el ruido y ofrecer tonos de piel más precisos y naturales, tanto en la pantalla como en la cámara principal.

moto ai también tiene un rol fundamental y puede apreciarse en:

Motor de Mejora Automática de Fotos / Photo Enhancement Engine: combinado con el sensor Sony LYTIA 700C, garantiza una calidad de fotos increíbles, facilitando la captura de fotos perfectas en cada toma. Sin necesidad de experiencia personal, utiliza moto ai para aplicar simultáneamente los ajustes de varios modos de captura en uno solo para ofrecer la máxima calidad. El motor utiliza la IA para ajustar la imagen de forma óptima en cuanto a detalles, claridad, luces, sombras, color y bokeh

Group Shot: el dispositivo captura varios fotogramas y los combina para garantizar que todo el mundo tenga los ojos abiertos7

Signature Style: el dispositivo aprende tus preferencias para ajustar automáticamente cada foto a tu estilo

¿Qué significa esto en la práctica? “Es una gran herramienta, sobre todo en los días de lluvia o nublados, donde no entra un rayo de sol, algo muy típico en Islandia. Los colores se tornan mucho más reales”, detalló Henry.

Al hablar de la calidad de las fotos, quedó sorprendido al hacer unas tomas desde el interior de una cueva hacia el exterior: “Manejó muy bien la gran diferencia de luces que había. Del detalle dentro de la cueva hacia el detalle con la luz exterior; compensó muy bien ambas cosas. Lo oscuro tiene detalle y el cielo y el exterior no están quemados. Con una cámara fotográfica tradicional, diría que es casi imposible de lograr”.

La IA no sólo ayuda a obtener mejores imágenes: es clave al momento de editarlas, incluso para borrar las personas u objetos que alteran “la foto perfecta”.

“Edito directamente desde el teléfono. Tiene un montón de herramientas muy buenas como corrección de luz, contraste y brillo, y otras súper sofisticadas, como el Borrador Mágico: marcás con el dedo lo que querés borrar y desaparece; rellena el fondo y te queda una foto perfecta. El celular lo resuelve en tiempo real, casi de manera automática, por lo que no es necesario ser un fotógrafo profesional”, explicó Henry.

El apartado de video también aporta calidad al sistema de cámaras. Todos los sensores graban en 4K, una característica que se suma a otro gran aliado en la travesía de Islandia en bici: el Estabilizador adaptativo de imagen. “Atravesamos caminos secundarios, poco o nada asfaltados, mucho ripio. El ritmo que le pone a la imagen es de locos; me sorprendió mucho en momentos en donde venía pedaleando, frenaba y me bajaba de la bici… parecía una steadycam: no tiene saltos, es alucinante”, explicó.

Otra característica que pueden aprovechar los usuarios del edge 60 pro es la optimización de la cámara para Instagram : las fotos son publicadas en calidad UHDR, es decir, con la misma nitidez y colores que ven en sus dispositivos. Esta mejora produce fotos ultra radiantes para publicaciones más coloridas y fáciles de compartir.

¿Y la autonomía? Sin preocupaciones

Lo que menos desean las personas es preocuparse por la duración de la batería de sus dispositivos6. Con más razón si están en una aventura por un paisaje inhóspito: quizás no tengan donde recargarla.

“La batería es una de las grandes virtudes de todos los celulares de Motorola: sabés que te va a durar el día entero”, sentenció Henry.

El edge 60 pro combina un procesador eficiente como el MediaTek Dimensity 8350 Extreme, ideal para gaming y tareas impulsadas por IA, con una batería de 6.000 mAh con cargador TurboPower de 90W incluido en la caja. Con apenas 6 minutos conectado, ofrece energía para una jornada completa5,6. De hecho, obtuvo 164 puntos para quedarse con la Etiqueta de Oro 2025 de DXOMARK en el segmento baterías.

Robusto, pero delicado al tacto y la vista

El edge 60 pro no sólo está preparado para aventuras extremas. Es también una sofisticada pieza de diseño para acompañar a las personas en cualquier situación.

“El agarre de este teléfono es fantástico, el mejor de todos los Motorola que tuve en mis manos. No es un detalle menor, sobre todo cuando estás en condiciones climáticas adversas, con lluvia, nieve y viento. Un agarre firme minimiza el riesgo de que se caiga o las imágenes salgan movidas”, dijo Henry.

(Image credit: Motorola)

Para lograr eso, el edge 60 pro combina una pantalla Quad-Curved, por primera vez, con nuevos dorsos texturizados en acabados inspirados en cuero y otros materiales, y diseñados para resistir.

El conjunto se completa con opciones en colores personalizados, seleccionados por el Pantone Color Institute, como: PANTONE Shadow, PANTONE Dazzling Blue y PANTONE Sparkling Grape8.

“El edge 60 pro reúne todas las cualidades de los modelos anteriores y le suma propias, como la capacidad de sumergirlo, tener una gran resistencia a los impactos y el procesador, que es muy rápido”, finalizó Henry.