DJI confía en que los usuarios vuelen sus drones de manera segura, pero ¿es buena idea?

No me fío de ti. Me caes bien y quiero compartir mis conocimientos tecnológicos contigo, pero cuando se trata de algo como pilotar un dron, simplemente no confío en que todos los propietarios de drones al azar sigan las normas básicas de seguridad de vuelo.

Pero yo no soy DJI, el fabricante de drones número uno del mundo. Podría decirse que es el fabricante de los mejores drones del mundo (sus pilotos encabezan nuestra lista de los mejores drones y merecen su propia lista de los mejores), pero DJI ha dejado claro esta semana que confía plenamente en que sus clientes dirijan sus drones lejos de zonas sensibles como prisiones, aeropuertos y monumentos nacionales.

Estas denominadas zonas de exclusión aérea están codificadas geográficamente en los drones de DJI, lo que significa que las cámaras voladoras se mantendrán automáticamente alejadas. Al menos en EE.UU. lo han hecho. El año pasado, DJI desactivó esos controles en la Unión Europea, y ahora ha hecho lo mismo en Estados Unidos.

Volar a ciegas

En una actualización de blog publicada esta semana, la compañía anunció oficialmente que cambió sus "Zonas Restringidas (o Zonas de No Vuelo)" por "Zonas de Advertencia Mejorada". En lugar de detener automáticamente los drones cuando se acercan a un aeropuerto, ahora recibirás una advertencia de que estás volando en un espacio aéreo restringido y, como dice DJI, "poniendo el control nuevamente en manos de los operadores de drones, en línea con los principios regulatorios de que el operador es el responsable final".

DJI ofrece varias razones, como el auge de una estructura de regulación de drones más sólida que no existía cuando DJI comenzó a vender sus cuadricópteros en los EE.UU. hace más de una década. Eso es cierto, existen muchas reglas, pero son algo inconsistentes.

Durante un tiempo, la FAA requería que todas las personas que volaran un drone de casi cualquier tamaño (de 250 gramos a 55 libras) se registraran (un proceso algo menos estricto que una licencia). Eventualmente, la regla de la FAA fue eliminada, por lo que la mayoría de los drones pequeños de consumo no necesitan ningún registro.

Lamento este cambio, porque el proceso de registro con requisitos ligeros enseñaba a los nuevos pilotos sobre las reglas del aire. Por ejemplo, no podían volar por encima de los 400 pies, para no interferir con las aeronaves, y no se suponía que debían volar en ciertas zonas, como las que incluyen los aeropuertos.

Tomé en serio estas lecciones, pero también aprecié que la tecnología de DJI me respaldara y evitara que volara donde no debía. El registro también proporcionaba un nivel de responsabilidad. Se suponía que el número de registro debía ir adherido dentro del dron, para que, si se encontraba volando donde no debía, el dispositivo pudiera ser rastreado hasta el piloto imprudente.

La popularidad conlleva responsabilidad

(Image credit: DJI)

El atractivo de un dron DJI es fuerte: ¿quién no quiere volar un dron? Pocas compañías tienen un historial como el de DJI en una sola categoría. He volado numerosos drones DJI a lo largo de los años y no puedo nombrar ni uno solo que haya sido un fracaso.

En los últimos años, el fabricante de drones ha estado en una racha impresionante. Hemos visto el nuevo Avata 2, un fantástico dron FPV que te pone en el asiento del conductor del vuelo del dron para crear increíbles videos de recorrido. Está el nuevo Mavic Pro 3 con 3 cámaras, que podría ser el dron prosumer definitivo, y ahora el recién lanzado DJI Flip de nivel de entrada, que, cuando está plegado, parece algo completamente distinto a todo lo que DJI ha producido hasta ahora.

Mi punto es que DJI tiene un dron para todos los gustos y estilos de vuelo. Atrae a un conjunto de consumidores increíblemente amplio. Pero no todos los compradores han volado un dron antes o entienden cómo evitar que se conviertan en armas involuntarias de destrucción menor.

¿Crees que estoy exagerando? Se han reportado muchos casos de drones cruzando la ruta de vuelo de aviones comerciales que están aterrizando o despegando. Aún más preocupante fue lo que sucedió cuando un dron se interpuso en el camino de uno de los aviones que transportaba agua vital desde un lago para los incendios de Los Ángeles. LA tuvo que aterrizar esos aviones hasta que descubrieron qué estaba pasando.

Dudo que el piloto del dron intentara dañar el avión o interferir con los esfuerzos de control del fuego. Probablemente solo querían obtener el increíble video que el dron podría capturar. Pero los drones en manos de amateurs no deberían estar en esas situaciones, y sin embargo, creo que la decisión de DJI solo hará que tales situaciones sean mucho más probables.

Una inminente regla de no volar propia

(Image credit: DJI)

Cuando pienso en la decisión de DJI, tengo que considerar su posición algo débil en el mercado de EE. UU. A pesar de su éxito, DJI ha sido objetivo de una posible prohibición en EE. UU. durante más de un año. Fue brevemente incluida en un proyecto de ley para limitar algunas tecnologías y bienes, el Countering CCP Drones Act, porque, siendo una empresa china, existe la preocupación de que el gobierno chino podría usar la tecnología de DJI para espiar los intereses de EE. UU. Aunque DJI logró evitar la prohibición, la compañía aún tiene que demostrarle al gobierno de EE. UU. que su tecnología no representa un riesgo para la seguridad nacional.

DJI ha luchado contra estas acusaciones desde el principio, pero casi siento que esta nueva decisión es una especie de agresión pasiva. Sí, DJI hizo el mismo cambio en la UE, pero hacerlo ahora en EE. UU., especialmente cuando enfrentamos un cambio de administración ejecutiva, parece una mala idea.

A menos que el propósito haya sido que DJI diga: "Te respaldamos en la seguridad básica de los drones. Ahora, veamos cómo es cuando no lo hacemos."

Es difícil imaginar que esta decisión le favorezca a DJI con los legisladores de EE. UU. Mientras tanto, la actualización de software entró en vigor el 13 de enero de 2025, lo que significa que nuestros cielos ya son un Wild West y menos seguros que el año pasado. Es muy posible que pronto veamos todo tipo de drones DJI sobrevolando aeropuertos, la Estatua de la Libertad, el Capitolio de EE. UU. y otros lugares valiosos.

No tengo problema con los profesionales con licencia volando en estos lugares porque han autorizado sus vuelos con las autoridades. El problema son esos otros amateurs volando drones, con un alcance de vuelo de 5 a 8 millas, que los enviarán a zonas peligrosas. No necesitamos estar ahuyentando drones de DJI como si fueran moscas.

Me encantan los drones DJI y los quiero a ustedes, queridos lectores entusiastas de los drones, pero ahora mismo estoy luchando con la confianza en dos frentes.