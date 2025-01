Te contamos todo acerca del nuevo DJI Flip

El nuevo DJI Flip se sitúa por encima del Neo como un dron multiusos para principiantes más costoso.

Cuenta con un diseño único de hélice plegable.

El precio comienza desde $9,999 pesos

DJI presentó el nuevo y exclusivo Flip, su último dron multiusos para principiantes. Al igual que el DJI Neo, el DJI Flip es fácil de manejar para hacer selfies aéreos gracias a sus modos de vuelo con seguimiento automático y su diseño que prioriza la seguridad, que incluye protectores de hélice para que puedas volar a corta distancia. Sin embargo, también está potenciado con un rendimiento de vuelo y una calidad de imagen superiores.

Sin embargo, lo más distintivo del DJI Flip es su diseño plegable, el primero de su tipo: parece sacado de Star Wars, y nunca hemos visto un diseño de dron como este. El Flip es más voluminoso que otros drones para selfies como el Neo y el HoverAir X1 Pro, lo que significa que es más estable en vuelo, pero aún así se encuentra dentro de la categoría de drones de 249 g o menos que en gran medida no tiene restricciones.

Los precios del Flip comienzan en $9,999 pesos y está disponible en varios kits. Eso es el doble del costo del Neo, pero la mitad del Mini 4 Pro. Esta versátil aeronave potencialmente marca una nueva dirección para los drones principiantes, pero ¿está a la altura de los pilotos primerizos? La respuesta a esa pregunta depende de las características que más te interesen.

Imágen 1 de 7 (Crédito de la imagen: DJI) (Crédito de la imagen: DJI) (Crédito de la imagen: DJI) (Crédito de la imagen: DJI) (Crédito de la imagen: DJI) (Crédito de la imagen: DJI) (Crédito de la imagen: DJI)

¿Un nuevo amanecer para los droneros principiantes?

Consideramos que el DJI Mini 4K es el mejor dron para principiantes para la mayoría de las personas: es asequible, graba videos en 4K con una calidad decente y ofrece una variedad de movimientos de vuelo fáciles para videos dinámicos. Sin embargo, si el dinero no es un problema, entonces el Mini 4 Pro es el mejor dron de menos de 250 g que puedes comprar. Y dado que el Mini 4K de nivel básico llegó en 2024, DJI lanzó el Neo, aún más económico: un tipo de dron para selfies completamente diferente.

El Mini 4K y el Neo son distintos, mientras que el Flip, de alguna manera, cierra la brecha entre los dos. Puedes obtener más información en nuestra revisión en profundidad. ¿Hay lugar para un dron multiuso como el DJI Flip? No estoy seguro.

El Flip es mucho más grande que el Neo cuando está en uso, e incluso cuando está plegado. De hecho, es más grande que cualquiera de los drones de la serie Mini de DJI; eso se debe en gran medida a las hélices del Flip, que cuentan con protectores y requieren un nuevo enfoque de diseño y un mayor tamaño.

También es más caro que el Mini 4K y el Neo: el kit DJI Flip estándar cuesta $9,999 pesos, o puedes adquirirlo con el controlador DJI RC 2 (inteligente) por $13,999 pesos, mientras que el Fly More Combo, que cuesta $16,999 pesos e incluye dos baterías adicionales, un centro de carga de cuatro baterías, una bolsa de hombro y dos pares adicionales de hélices de repuesto, solo está disponible con el controlador RC2.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

¿Vale la pena el Flip? Eso depende de lo que busques en un dron. La calidad de imagen no es tan buena como la del Mini 4 Pro, mientras que la versatilidad no es tan buena como la del Neo, que puede utilizarse también para vuelos FPV. Tal como están las cosas, el Flip ofrece un poco del Neo y un poco del Mini 4K. Es un todoterreno, lo que puede funcionar para quienes quieran esas capacidades para selfies, pero yo diría que comprar tanto el Neo como el Mini 4K en lugar del Flip es una decisión más inteligente: los dos juntos no cuestan mucho más.