DJI adelanta su próximo dron "de nueva dimensión", mientras que se filtra en Internet una versión Pro del DJI Osmo Pocket 4

El rumoreado DJI Avata 360 probablemente se base en el DJI Avata 2, arriba, añadiendo capacidades de imagen de 360 grados.

DJI anuncia oficialmente el lanzamiento de un nuevo dron, que saldrá pronto al mercado.

Según el video promocional, es probable que se trate del rumoreado DJI Avata 360.

También se ha filtrado una versión Pro del DJI Osmo Pocket 4.

DJI ha confirmado que el lanzamiento de otro dron es inminente y, según el video incluido en el avance del lanzamiento, todo apunta a que se tratará del rumoreado DJI Avata 360, mientras que las filtraciones sobre la próxima cámara para vlogs de DJI han dado un nuevo giro.

El tráiler del dron proviene directamente de la cuenta @DJIGlobal en X, lo que significa que tenemos esperanzas de que el próximo dron se lance a nivel mundial. A pesar de que los nuevos productos de DJI están ahora prohibidos en EE. UU., es posible que DJI haya conseguido la aprobación reglamentaria antes de que la prohibición entrara en vigor en diciembre.

Y, a juzgar por las imágenes del video promocional, incluida una clásica toma de "planeta diminuto", es casi seguro que se trata de un dron con capacidad para capturar imágenes en 360 grados, muy probablemente el rumoreado DJI Avata 360, aunque no se menciona su nombre.

El dron de 360 grados se ha filtrado ampliamente en las últimas semanas y se rumorea que también vendrá con un modo de lente única, lo que debería ayudarlo a destacar frente a su principal rival, el Antigravity A1.

Hace solo unos días, Notebookcheck informó sobre la aparición en Internet de imágenes prácticas del DJI Avata 360, por lo que parece que su lanzamiento está muy cerca. DJI no nos ha dado una fecha ni una hora, pero deberíamos tener una revelación oficial en cualquier momento.

El Pocket se vuelve profesional

Mientras tanto, siguen apareciendo más filtraciones sobre la cámara para vlogs DJI Osmo Pocket. El veterano informante Igor Bogdanov ha publicado algunas imágenes nuevas que supuestamente muestran el dispositivo, y que nos permiten echar un primer vistazo a un posible modelo Pro.

La mayoría de las filtraciones anteriores sobre esta cámara mostraban un dispositivo muy similar al actual DJI Osmo Pocket 3 en cuanto a diseño, aunque con un par de botones adicionales en la consola. Sin embargo, esta nueva filtración sobre el modelo Pro muestra la incorporación de una cámara adicional en la parte superior, junto con una cubierta protectora.

👉The best Osmo Pocket 4 Pro photo you haven't seen yet...🫣Yes, @DJIGlobal ? I wish we could meet with @insta360 Luna sooner.)#osmopocket4pro pic.twitter.com/hfurh6dWI6March 3, 2026

Aunque en rumores anteriores se había hablado de una configuración de doble cámara, las filtraciones más recientes solo mencionaban un modelo estándar. Parece que cuando se presente la próxima generación de cámaras de bolsillo para vlogs de DJI, habrá dos modelos entre los que elegir, y sin duda la edición Pro tendrá un precio más elevado.

Al igual que la DJI Avata 360, es plausible que la DJI Osmo Pocket 4 se haya registrado justo a tiempo para evitar su prohibición en Estados Unidos. Tan pronto como DJI haga oficiales cualquiera de estos productos, por supuesto que se lo haremos saber.

