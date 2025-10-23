Se han filtrado más imágenes del DJI Osmo Action 6, y la fecha de lanzamiento de este prometedor rival de GoPro podría ser muy pronto

La DJI Osmo Action 5 Pro, arriba, es la cámara de acción actual de DJI

Se han filtrado más imágenes de la DJI Osmo Action 6.

Revelan algunas especificaciones clave del sensor de la cámara.

También se rumorea que la fecha de lanzamiento será el 10 de noviembre.

¡Rumores y más rumores! La DJI Osmo Action 6 tiene nuevas imágenes filtradas, y por si fuera poco, una posible fecha de lanzamiento.

Un par de publicaciones en las redes sociales del conocido informante Igor Bogdanov nos dan lo que podría ser nuestra mejor visión hasta ahora del tan esperado rival de Go Pro. Parece que podríamos tener aquí un sensor de cámara más grande: 1/1,1 pulgadas en lugar de 1/1,3 pulgadas.

También podemos ver una apertura variable inscrita en el DJI Osmo Mobile 6: f/2.0-f/4.0. Esto supondría otra mejora con respecto a la apertura fija de f/2.8 de su predecesora y debería traducirse en una mayor versatilidad en la profundidad de campo a la hora de capturar imágenes, así como en una mejor calidad de imagen y vídeo, especialmente con poca luz.

El campo de visión parece ser el mismo, de 155 grados, y parece que las pantallas de la cámara de acción podrían ser ligeramente más grandes que antes, tanto la delantera como la trasera, aunque es difícil asegurarlo a partir de estas imágenes.

Comienza la cuenta regresiva

#action6 Latest Leaked #djirumors #dji pic.twitter.com/Uq09cSXPrlOctober 22, 2025

En cuanto a cuándo podremos ver la DJI Osmo Action 6, según The New Camera, la fecha de lanzamiento de la cámara podría fijarse para el lunes 10 de noviembre. Eso es un poco más tarde en el año que el modelo actual, que se lanzó en septiembre de 2024.

La misma filtración incluye información sobre algunos paquetes que podrían acompañar a la DJI Osmo Action 6: un juego de filtros, una jaula metálica y un kit de agarre metálico. Como es habitual, estos añadirán diversas funciones y características a la cámara.

Parece que DJI ha decidido abandonar el apodo «Pro» que se introdujo de repente para la cámara de quinta generación, después de que los modelos anteriores, incluida la DJI Osmo Action 4, no lo tuvieran. No hubo una Osmo Action 5 estándar junto a la versión Pro.

Todo esto se hará oficial muy pronto, si estas predicciones son correctas, y sería una gran sorpresa que la DJI Osmo Action 6 no se presentara en las próximas dos semanas, con la temporada de compras navideñas y el fin de año acercándose rápidamente. Si los rumores anteriores sobre la Osmo Action 6 también son ciertos, podría ser la cámara de acción a batir.

