Sennheiser acaba de presentar unos nuevos audífonos inalámbricos que incluyen un transmisor especial para disfrutar de un "auténtico sonido audiófilo" mientras te desplazas

Los Sennheiser HDB 630 saldrán a la venta el 21 de octubre de 2025.

Los audífonos tienen un precio de 499 $ / 399 £ / 999 AU$.

Se incluirá el transmisor BTD 700 de Sennheiser, lo que permitirá a los usuarios de Android y iPhone acceder a un sonido de alta resolución.

¿En busca de unos nuevos audífonos inalámbricos? De ser así, échale un vistazo a la nueva solución de Sennheiser, los cuales están diseñados para ofrecer un "auténtico sonido audiófilo" y los primeros audífonos de su gama de audio con calidad de referencia HD.

Los Sennheiser HDB 630 saldrán a la venta el 21 de octubre de 2025 y, según se afirma, ofrecerán audio de alta resolución, una batería de duración extra larga y cancelación activa del ruido.

Estos audífonos inalámbricos tendrán un precio de 499 dólares/399 libras esterlinas/999 dólares australianos, lo que significa que tendrán que competir con algunos de los mejores audífonos del mercado, como los Sony WH-1000XM6 o los Bowers & Wilkins Px7 S3.

Entonces, ¿qué ofrecen los HDB 630 para destacar? Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre ellos.

Audio de alta resolución en cualquier momento y en cualquier lugar

(Image credit: Future)

Lo principal que Sennheiser quiere destacar de sus nuevos audífonos es su capacidad para ofrecer audio de mayor resolución sin necesidad de cables.

Esto se debe a que los HDB 630 incluyen el dongle USB-C BTD 700 de Sennheiser, que puede omitir el transmisor inalámbrico que utiliza tu teléfono para habilitar el audio aptX, aptX HD y aptX Adaptive.

En esencia, eso significa que podrás escuchar tus canciones favoritas con una calidad superior a la de un CD: 24 bits/96 kHz. Eso es más detalle del que podrás obtener incluso con la nueva actualización Lossless de Spotify, pero si estás suscrito a Tidal o Qobuz, por ejemplo, podrás disfrutar de una experiencia de escucha Bluetooth más reveladora.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Por supuesto, aptX sigue sin poder ofrecer la mejor calidad absoluta sin cierta pérdida de detalles, pero la inclusión del dongle significa que tanto los usuarios de Android como los de iPhone tendrán acceso al audio aptX, algo de lo que los usuarios de iPhone en particular nunca han disfrutado.

Además, puedes conectar los audífonos a tu dispositivo de audio a través de USB-C o una entrada analógica para escuchar con cable.

Llevo usando los audífonos desde hace aproximadamente una semana y pronto compartiré mis opiniones sobre el perfil de sonido, la atención al detalle y las capacidades sonoras generales de los HDB 630, pero hasta ahora me han impresionado y sin duda tienen algunas características únicas que no he visto en sus rivales de gama alta.

Mucho para hincarle el diente

(Image credit: Future)

Estos audífonos no solo ofrecen audio de alta resolución, sino que tienen mucho más que explorar.

Algo que despertó mi interés de inmediato es la inclusión de un ecualizador paramétrico. Esto permite al usuario tener un control total sobre la frecuencia específica que desea cambiar, con opciones de ganancia y factor Q. Esto significa que si tienes en mente un sonido muy preciso, podrás adaptar los audífonos a tu gusto específico.

Otra característica interesante es el crossfeed, algo que personalmente no he utilizado en ningún otro par de audífonos supraaurales de la competencia.

Esta función mezcla los canales de audio izquierdo y derecho, lo que puede resultar útil si una grabación tiene una separación de canales extrema, por ejemplo, si la mayor parte de los graves solo se reproducen por el lado derecho. Al utilizar el crossfeed, las pistas de este tipo se pueden optimizar para su escucha con audífonos, con una presentación más equilibrada.

Además de estas características, los HDB 630 ofrecerán cancelación de ruido adaptativa, controles táctiles y hasta 60 horas de duración de la batería con ANC activado, igual que los Sennheiser Momentum 4 Wireless, calificados con cinco estrellas.

Los nuevos audífonos ya se pueden pedir a partir de hoy (8 de octubre) y saldrán a la venta el 21 de octubre.

Una vez más, les daremos nuestra opinión completa sobre los Sennheiser HDB 630 lo antes posible. Pero, mientras tanto, ¿qué opinan de estos nuevos audífonos? ¡Déjenme sus comentarios!

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.