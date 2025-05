El rock and roll nunca morirá, y este altavoz Bluetooth modular con batería "ilimitada" tampoco

El PINE Beat utiliza baterías intercambiables, asequibles y recargables

El fabricante dice que también podrá instalar un Bluetooth mejor

Cuesta £170 (unos $225 dólares)

¿Eres de los que escucha música en todo momento y desearía tener una bocina/altavoz con batería infinita? De ser así, tenemos una noticia que te podría interesar.

Sobre todo, si como lo mencionamos anteriormente, escuchas mucha música, ya que sabrás que hay muchas cosas que nunca morirán, como el rock and roll (según AC/DC y Neil Young), el amor (The Miracles), el hardcore (Mogwai) y muchas más. Pero que yo sepa no hay ninguna canción que afirme que los altavoces Bluetooth nunca morirán. Quizá alguien debería escribir una, porque el altavoz Pine Beat, fabricado en el Reino Unido, quiere hacer un Oasis y vivir para siempre.

La idea del Pine Beat es muy sencilla. La mayoría de los altavoces Bluetooth portátiles son unidades selladas con baterías recargables en algún lugar de su interior, y cuando esas baterías se gastan no es fácil ni económico cambiarlas, así que cuando tu altavoz no tiene suficiente resistencia para el álbum negro de Metallica es menos Enter Sandman, más Enter Landfill. ¿Por qué no hacer que la batería sea intercambiable?

No es una idea nueva: las baterías intercambiables son tan antiguas como, bueno, las baterías. Pero la forma en que se ha implementado en el Pine Beat es inteligente.

Altavoz Pine Beat: por qué querrá que su altavoz viva para siempre

Dun dun dun... DUN DUNNNNNN! (Image credit: POCA Audio)

Con el Pine Beat, una batería de 30 horas sólo cuesta 25 £, comparable a la de una batería externa económica, y puedes cambiarla al instante, así que si vas a hacer un viaje largo lejos de un enchufe, con una de repuesto tendrás para una semana de escucha diurna. Y como el Pine Beat es también un cargador portátil, también puedes cargar otras cosas.

El objetivo principal es evitar que el altavoz acabe en un vertedero, de modo que cuando se agote la batería puedas reciclarla sin tener que tirar todo el altavoz a la basura. Y según su creador, Poca Audio, la placa de circuitos también se ha diseñado pensando en futuras actualizaciones. Por ejemplo, se puede cambiar por un módulo Bluetooth nuevo y mejor cuando llegue la próxima generación.

Lo que Poca ofrece aquí es básicamente lo mismo que ofrecen algunas marcas de alta fidelidad de lujo, es decir, la promesa de que tu compra no se quedará obsoleta en un futuro próximo, aunque, por supuesto, para cumplir esa promesa el fabricante necesita seguir en activo y seguir fabricando las piezas pertinentes.

Aunque el único argumento de venta aquí es la longevidad, el Pine Beat no se queda atrás en el departamento de especificaciones. Es un altavoz de 40 W con un woofer, un tweeter y un radiador de graves, una respuesta de frecuencia de 58 Hz a 20 kHz y la posibilidad de emparejarlo con hasta 100 altavoces más. Incluye un ecualizador personalizado y varios preajustes, una gama de accesorios para colgarlo, fijarlo a objetos y asegurarlo en la arena o la hierba, y una generosa garantía de 30 meses.

El Pine Beat ya está disponible por 170 libras (unos 225 dólares australianos) en Poca Audio.