Un nuevo estudio sugiere que los AirPods con cámara no son viables, a menos que Apple introduzca algunos cambios importantes

Investigadores de la Universidad de Washington diseñaron cámaras para audífonos intraauriculares

Las limitaciones de diseño hicieron que los Sony WF-1000XM3 de 2019 fueran la opción perfecta

...y el informe sugiere que los AirPods Pro no tienen suficiente autonomía

Hemos oído un número sorprendente de filtraciones que sugieren que los futuros AirPods podrían incluir cámaras integradas, tal vez ya en 2027, a pesar de sus continuos fracasos en el nicho de mercado de la tecnología de visión. Y algunas investigaciones recientes podrían apuntar a más problemas.

Investigadores de la Universidad de Washington han escrito un artículo sobre los VueBuds, unos audífonos que han creado y que tienen una cámara integrada. Estos pueden ver y reconocer lo que estás mirando, de manera muy similar a cómo funcionan las gafas inteligentes, pero sin necesidad de monturas grandes.

El artículo describe cómo se diferencian ligeramente de los cascos de realidad extendida (XR), las gafas inteligentes y las cámaras corporales, siendo la principal ventaja que los audífonos son mucho, mucho más populares que cualquiera de esas otras categorías.

El artículo continúa a continuación.

Los audífonos no se diseñaron desde cero, ya que los investigadores eligieron los Sony WF-1000XM3 de 2019 para la tarea. Oye, les dimos 5 estrellas en nuestra reseña: no se puede culpar a los investigadores por querer escuchar buena música mientras trabajan.

Pero su excelente cancelación de ruido y calidad de sonido no fue lo que atrajo a los investigadores hacia los Sony. La verdadera razón apunta a por qué los AirPods con cámaras serán un gran desafío.

¿Cuánto tiempo duran?

(Image credit: Steve May)

Los VueBuds se diseñaron como un módulo adicional, por lo que debían instalarse en unos audífonos ya existentes. Entonces, ¿por qué no utilizar los audífonos más populares del planeta —los AirPods Pro— en lugar de un modelo de 2019?

En el artículo, los investigadores explicaron: «Seleccionamos la plataforma Sony WF-1000XM3 basándonos en la facilidad de desmontaje y la integración de la batería, lo que permite un alcance de investigación viable sin requerir un rediseño completo de los audífonos desde cero».

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Es decir, pudieron acceder a los Sony, mientras que los AirPods son más difíciles de desmontar. Ya en 2024, informamos de que Apple estaba estudiando baterías extraíbles que pudieran utilizarse en varios dispositivos iOS, pero dos años después aún no han llegado al mercado.

Volviendo a los hallazgos de la Universidad de Washington, más adelante en el artículo se menciona que también se probaron los AirPods Pro 2 (con una línea que sugiere que los AirPods Pro 3 solo se lanzaron durante el proceso de pruebas de los VueBuds, por lo que salieron demasiado tarde).

Esto se detalla ampliamente en la sección «Análisis de energía», donde las estadísticas de las pruebas sugieren que los AirPods ofrecían una menor duración de la batería con los VueBuds conectados que los de Sony. Parece que, en todos los casos, la duración habitual de la batería de los audífonos se redujo aproximadamente a la mitad cuando se incorporaron las cámaras, quedando en poco más de tres horas en el caso de los AirPods Pro 2.

No es ningún secreto que los audífonos de Apple tienen una duración de batería inferior a la media en comparación con sus rivales directos actuales (aunque cuentan con una cancelación de ruido activa excepcional y funciones que superan a la mayoría de ellos), y una autonomía anunciada de tres horas cuando se incorporan cámaras simplemente no sería suficiente en el saturado mercado actual.

Con cada nueva generación de AirPods, Apple se acerca un poco más a una duración de batería aceptable (aunque un poco más lenta de lo que nuestra definición de «aceptable» sugiere), y tal vez los AirPods 5 duren lo suficiente como para que las cámaras sean viables. Pero por ahora, parece que los audífonos simplemente no tienen una batería lo suficientemente grande como para permitir la incorporación de herramientas de visión.

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