¿Eres fan de "hueso colorado" de Spotify? De ser así, seguramente ya te has encontrado con sus recomendaciones patrocinadas en la página de inicio, pero si al igual que yo, aún no te las has encontrado, déjame decirte que eres afortunado.

En resumen, las recomendaciones patrocinadas son pequeñas ventanas emergentes en tu página de inicio que muestran sugerencias musicales, pero en forma de anuncios, y últimamente han molestado a los usuarios de Spotify, especialmente a aquellos que pagan suscripciones Premium.

Una publicación reciente en Reddit sobre las recomendaciones patrocinadas (véase más abajo) obtuvo más de un centenar de respuestas, en las que los usuarios compartían sus opiniones sobre las recomendaciones patrocinadas y cuándo y dónde aparecen. A pesar de que no se indica explícitamente cómo pueden darse de baja los usuarios, hay una forma de evitarlo.

Para dejar de ver contenido patrocinado, solo tienes que entrar en Spotify desde tu ordenador (no puedes hacerlo desde la aplicación) y dirigirte a la sección "Cuenta". Desde allí, ve a "Privacidad de la cuenta" y desactiva la opción "Anuncios personalizados", y ya no deberías ver sugerencias musicales patrocinadas.

Aunque a algunos usuarios no parece molestarles demasiado ver recomendaciones patrocinadas, para otros resultan muy molestas, y los que no son fans han compartido tres objeciones principales en el hilo de Reddit mencionado anteriormente.

1. Las recomendaciones patrocinadas ignoran tus gustos personales

Aunque algunos usuarios de Spotify en Reddit se han mostrado abiertos a las recomendaciones musicales patrocinadas, una queja habitual de otros es encontrarse con contenido patrocinado de artistas con los que nunca han interactuado, un comportamiento clásico de Spotify.

Un usuario (mostrado arriba) destacó que la ventana emergente de recomendaciones patrocinadas imponía música nueva de artistas más conocidos, como Drake y Taylor Swift, en su página de inicio, a pesar de que ese usuario nunca había reproducido su música, lo que parece un poco presuntuoso, por decir lo menos.

Estos espacios recomendados están evidentemente reservados para los artistas más populares que pueden permitirse pagar a Spotify, lo que da lugar a que su música se promocione a expensas de los artistas emergentes que, de otro modo, podrían aparecer en las recomendaciones de los usuarios. Dicho esto, si Spotify mostrara contenido patrocinado de artistas que los usuarios realmente siguen y escuchan, no sería un problema tan grave.

2. Spotify no lo indica cuando te registras en Premium

Otro argumento que han planteado los usuarios de pago de Spotify es que, al registrarse para obtener una suscripción a Spotify, en el proceso de registro no se menciona que los usuarios pueden encontrarse con recomendaciones patrocinadas.

Sin embargo, algunos usuarios han dicho que solo les importa la reproducción de música sin anuncios y afirman que las recomendaciones patrocinadas son una intrusión razonable. Por otro lado, otros creen firmemente que todas las áreas del ecosistema de Spotify, incluidos los podcasts y la propia página de inicio, deberían estar libres de contenido patrocinado. Yo estoy de acuerdo con estos últimos.

3. Las recomendaciones patrocinadas superan a los nuevos lanzamientos musicales.

Si hay algo en lo que los fans de Spotify están de acuerdo, es en la importancia de apoyar a los artistas más pequeños, como mencioné anteriormente, y los usuarios han señalado que las recomendaciones patrocinadas desplazan los próximos lanzamientos musicales que los usuarios ya han guardado previamente, así como las canciones de los artistas a los que ya siguen.

Sin embargo, hay otro factor que parece estar relacionado con la forma en que se presentan las sugerencias musicales patrocinadas: TikTok.

No se puede negar que la difusión en las redes sociales desempeña un papel importante en la promoción de nueva música. Tomemos como ejemplo el último álbum de Addison Rae, que actualmente está circulando por las redes sociales y que se menciona en la publicación de Reddit.

Esto es algo sobre lo que los usuarios ya han expresado su descontento en Internet, destacando sus experiencias con Spotify, que satura sus listas de reproducción con éxitos virales y promueve su contenido de vídeo vertical al estilo de TikTok. Ahora bien, es posible que la música viral esté interfiriendo con las recomendaciones patrocinadas.

Dada la cantidad de usuarios que han expresado su frustración con el contenido patrocinado, es justo que Spotify dé un paso al frente y aborde estas preocupaciones. Eso será una prueba de lo mucho que se preocupa por sus suscriptores, pero todos sabemos cuál será el resultado.