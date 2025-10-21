La versión mejorada del feed de eventos de Spotify te permite seguir tus salas de conciertos favoritas y descubrir actuaciones menos conocidas en tu zona

Spotify está actualizando su feed de eventos en vivo con nuevas listas de locales, que ya están disponibles tanto para los suscriptores gratuitos como para los Premium.

Puedes seguir tus locales de música en vivo favoritos y guardarlos en tu biblioteca para no perderte ningún concierto.

Se basa en la lista de reproducción "Conciertos cerca de ti" de Spotify, con el objetivo de impulsar la venta de entradas para locales más pequeños.

¿Qué es lo que más importa en la música en vivo, el artista, el sonido o el lugar? Spotify destaca cada uno de estos aspectos, especialmente el último en su renovada sección de eventos en vivo dentro de la app.

La función ha sido rediseñada y ahora puedes seguir tus lugares favoritos y descubrir nuevos locales de música en vivo que quizá te habías perdido antes, y todo ello se guardará en tu biblioteca para que puedas acceder fácilmente. El nuevo feed ya ha comenzado a implementarse para los usuarios y pueden utilizarlo tanto los suscriptores gratuitos como los Premium.

Basándose en su implicación con la música en vivo, los nuevos listados de locales de Spotify están diseñados para ayudar a promocionar locales grandes o pequeños y garantizar que se llenen hasta los topes de entusiastas asistentes a conciertos. El director sénior de Música en Vivo de Spotify, Rene Volker, lo explica con detalle:

"La música en vivo prospera cuando los fans adecuados encuentran la entrada adecuada en el momento adecuado. Al permitir a los oyentes seguir los locales directamente en la aplicación y actualizar diariamente el feed de eventos en vivo para destacar recomendaciones de conciertos muy relevantes, estamos convirtiendo la intención de escuchar música en streaming en asistencia real. Esto ayuda a los locales a llenarse y a los fans a llenar sus calendarios con conciertos que les encantarán".

(Image credit: Spotify)

Con actualizaciones diarias, el nuevo feed de eventos en vivo de Spotify te muestra los conciertos que se celebran en tu zona, "desde los conciertos íntimos de este fin de semana hasta las giras mundiales recién anunciadas", según la publicación del blog de Spotify. Spotify no solo te mantendrá al tanto de los conciertos locales, sino que te mostrará conciertos relevantes en función de la música que escuchas y tus géneros favoritos, por lo que se adapta completamente a tus gustos personales.

Según el anuncio de Spotify, hay más de 20 000 locales en todo el mundo que puedes seguir y añadir a tu biblioteca. Si ves un concierto que te gusta en la sección de locales, puedes hacer clic para acceder a la página web de venta de entradas del evento.

Spotify lleva mucho tiempo ofreciendo eventos de música en vivo, empezando por su Concerts Hub en 2020, que la empresa renombró posteriormente como la sección Live Events que conocemos hoy en día. A principios de este año, Spotify lanzó su lista de reproducción Concerts Near You, un lugar único para escuchar música de artistas que están de gira por tu zona, que también te lleva a sitios web de terceros para comprar entradas.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Mi propio feed está lleno de salas de gran capacidad en mi zona, así como de salas más pequeñas que son igual de populares entre los aficionados a la música en vivo. Actualmente, las salas independientes más pequeñas aún no tienen su propia pestaña en la nueva sección, lo que en cierto modo contradice el propósito de la actualización, pero hay margen para la expansión en este sentido.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.