Según se informa, Spotify está copiando una de las mejores funciones de TIDAL para descubrir música nueva

Referencias a la información de SongDNA que se encuentra dentro de la aplicación Spotify.

Diseñado para ofrecer una navegación visual de los colaboradores de las canciones.

Puede parecerse a TIDAL Credits, por lo que puedes encontrar nueva música de los creadores de lo que ya te gusta.

¿Alguna vez has escuchado hablar de la función TIDAL Credits? Si tu respuesta fue negativa, no te preocupes, pues parece que Spotify parece que está adaptando esa función a su plataforma.

Lo primero que debes saber, es que TIDAL Credits es una función que te permite descubrir y encontrar más música de todas las personas que están detrás de tus canciones favoritas.

La función, llamada SongDNA, fue descubierta en el código de la aplicación de Spotify por la ingeniera inversa Jane Manchun Wong, quien afortunadamente logró publicar la imagen que se muestra a continuación en X antes de que Spotify eliminara el código relevante de la aplicación. Parece ofrecer una nueva forma de descubrir música, navegando por los créditos de las canciones.

Como músico, es un agujero negro en el que me encantaría caer, porque me encanta descubrir las conexiones entre las canciones y las personas que las crean, y he descubierto a algunos de mis artistas favoritos a través de su trabajo con otros.

Por ejemplo, me enamoré de la voz de Paula Cole gracias a su trabajo en directo con Peter Gabriel, y busqué más discos del productor Jack Antonoff después de escuchar su trabajo con Taylor Swift.

Esto es especialmente divertido en géneros como el hip-hop y el pop, donde hay todo un elenco de personas detrás de algunas de tus canciones favoritas, así como de muchas otras. Así que, si te gusta el nuevo álbum de Taylor Swift producido por el sueco Max Martin, seguir el hilo de sus colaboraciones te llevará a Can't Feel My Face de The Weeknd, Baby One More Time de Britney y I Want It That Way de Backstreet Boys. Y eso, sin duda, es tiempo muy bien empleado.

(Image credit: X.com / Jane Manchun Wong)

¿Qué sabemos sobre Spotify SongDNA?

Según informa TechCrunch, esta función permite, por ejemplo, ver en qué otros proyectos han participado los artistas. El ejemplo que puso Wong fue descubrir en qué otras canciones había participado Rei Ami, de KPop Demon Hunters.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Otro ingeniero, Chris Messina, encontró más información: las líneas de código indican que SongDNA incluirá toda la red de colaboradores, no solo a los intérpretes.

Funciones como esta no solo son buenas para los fans y para potenciar las recomendaciones. También son útiles para los artistas y su gente: si buscas a alguien que haga ritmos, que aporte un estilo muy particular o que añada su magia de producción a tus canciones, este tipo de descubrimiento puede ayudarte a encontrar colaboradores en todo el mundo.

TIDAL llegó antes que Spotify, por lo que su función TIDAL Credits nos da una idea de lo que podemos esperar: te permite ver quién tocó la guitarra, quién grabó la canción, quién se sentó detrás de la mesa de mezclas, quién escribió la letra y mucho más.

Como señala TechCrunch, puedes ir aún más lejos con los datos: el proyecto Music Genome de Pandora clasifica las canciones no solo por sus créditos, sino por cientos de «rasgos» diferentes, como el ritmo de la canción, el género del vocalista principal, si la guitarra es limpia, crujiente o está subida al máximo, etc. Esos datos alimentan el motor de personalización para pop/rock, hip-hop/electrónica, jazz, música del mundo y música clásica.

Spotify ya ha eliminado el código SongDNA, pero cuando se le pidió al servicio de streaming que hiciera declaraciones al respecto, se negó a hacer declaraciones, lo que indica que se trata efectivamente de un proyecto en marcha, aunque todavía envuelto en misterio.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.