¿Sigues frustrado con la app de Sonos? Hay gente que ha creado alternativas basadas en la IA para resolver problemas que llevan tiempo molestando, y algunas son realmente geniales

Los usuarios de Sonos han estado creando alternativas a la aplicación de Sonos mediante inteligencia artificial

Algunas tienen un diseño muy atractivo y ofrecen un acceso sencillo a las funciones

Sin embargo, no todas serán fáciles de configurar y manejar por uno mismo

La aplicación de Sonos sigue siendo un tema polémico para muchos. Después de que una renovación de la aplicación en 2024 molestara prácticamente a todos los clientes por sus errores y la falta de funciones, y de que las correcciones de 2025 apenas abordaran los problemas, los propietarios de los mejores altavoces Sonos comenzaron a buscar soluciones alternativas.

Una actualización revolucionaria de la aplicación de Sonos en marzo solucionó muchos de los problemas, y el nuevo director ejecutivo de la empresa, Tom Conrad, nos explicó qué fue lo que salió mal en primer lugar. Pero la aplicación no es suficiente para algunos usuarios, que quieren crear sus propias alternativas, ya sea para mejorar la funcionalidad o simplemente porque se les ha ocurrido una idea para una herramienta.

Aprovechando el poder de la programación Vibe (o la programación convencional en algunos casos), ha habido una avalancha de publicaciones en Reddit de propietarios de Sonos que crean sus propias aplicaciones o herramientas de control alternativas, y algunas de ellas se ven bastante bien.

El artículo continúa a continuación.

Aplicaciones de Sonos creadas por usuarios

Algunas aplicaciones de Sonos creadas por usuarios son sencillas y están diseñadas para funciones específicas. Tomemos, por ejemplo, Hello Atmos, creada por el usuario u/AdrianTubbly. Esta aplicación analiza tu lista de reproducción de Spotify para ver cuáles de tus canciones están disponibles en Dolby Atmos en Apple Music, de modo que puedas elegir reproducir canciones con audio espacial a través de la aplicación de Sonos.

Otras son renovaciones gráficas. Me gusta "Sonoshaus", de u/chatMueller, que rediseña la aplicación de Sonos para que parezca un receptor estéreo vintage. Claro, el propio diseñador admite que tiene un aspecto un poco chapucero, como de IA, pero es una forma alternativa muy chida de controlar tus altavoces sin cambiar el funcionamiento de la aplicación, y ¿a quién no le gusta más jugar con un control de aspecto físico en lugar de deslizar un punto por una línea?

Hay algunas aplicaciones que son, sin lugar a dudas, alternativas a la app de Sonos. Un usuario llamado u/SenseChoice7969 utilizó Claude Code para crear una aplicación llamada Arc Controller, que ofrece un montón de funcionalidades para la barra de sonido de gama alta de Sonos: puedes configurar perfiles de sonido con combinaciones personalizadas de volumen, ecualización y uso del subwoofer, y todo ello puede cambiar al activarlos o en momentos específicos.

El usuario explica que podría haber añadido más funciones, pero que «solo necesitaba un acceso rápido a los ajustes que realmente cambio». Y ahora promete que «nunca volverá a abrir la app de Sonos a menos que sea para aplicar una actualización de software».

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Para los usuarios de macOS, otro usuario llamado u/UnTraditional_Speed ha creado "Sonos Controller" que permite gestionar los altavoces y la reproducción a través de la computadora (y, debo señalar, no parece estar programado en Vibe, según lo que ha dicho el creador. Pero me parece oportuno incluirlo aquí de todos modos). La aplicación es compatible con varios idiomas, cuenta con modo oscuro y colores de acento, y funciona con diversas fuentes de música.

La aplicación de Sonos está avanzando a pasos agigantados, pero como es tan fácil crear una alternativa a partir de tus preferencias usando la IA, es probable que sigamos viendo a gente desarrollando sus propias soluciones caseras.

Pero a Sonos le convendría echar un vistazo a algunas de las opciones mencionadas, para ver si hay alguna característica que pueda incorporar a su propio software. Sin embargo, es poco probable que la gente se lance en masa a cambiar la aplicación por estas herramientas: la mayoría están disponibles a través de Github, lo que significa que hay que compilarlas uno mismo para ejecutarlas en el ordenador, y eso no es algo que la mayoría de la gente esté acostumbrada a hacer. Pero, para los entusiastas, podría valer la pena.

La programación «vibe», como cualquier otro uso de la IA generativa, está llena de peligros: los estudios sugieren que la calidad de las aplicaciones programadas con «vibe» es baja, se ha acusado a esta práctica de acabar con el software de código abierto y hay informes de que las aplicaciones programadas con «vibe» tienen fallas de seguridad graves. Pero si quieres funcionalidades que la aplicación básica no ofrece, tienes que hacer lo que tengas que hacer.

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