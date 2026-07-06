Parece que los primeros audífonos con clip de Samsung están a punto de lanzarse, ya que aparece un nuevo y extraño nombre en la app Galaxy Wearable

Se menciona el nombre de "Galaxy Able" en la app Wearable

Estos son los primeros audífonos tipo clip de la empresa, sobre los que se ha rumoreado tanto

Podrían lanzarse a finales de julio, junto con dos nuevos relojes inteligentes Galaxy

Hemos estado escuchando rumores de que Samsung se está preparando para lanzar un nuevo tipo de audífonos —o al menos, el diseño era novedoso hace unos años—. Se trata de un formato totalmente nuevo para la empresa (aunque no para sus submarcas) y completamente diferente a la serie Galaxy Buds 4, tanto en forma como en nombre. Y ahora, ya está prácticamente confirmado.

Como lo descubrió un usuario de Twitter con vista de lince, una actualización de la app Galaxy Wearable de Samsung ha revelado una gran cantidad de productos que están por llegar.

Entre ellos se encuentran el Galaxy Watch 9 y el Galaxy Watch Ultra 2, dos productos que tal vez no te sorprendan si se te dan bien los números y sabes que el 9 viene después del 8.

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Pero un poco más interesante es la noticia sobre el Galaxy Able (no el Galaxy Buds Able, como habíamos oído anteriormente). Este nombre prácticamente confirma lo que ya pensábamos: Samsung ha visto nuestra lista de los mejores audífonos abiertos y quiere ser parte de ella.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 and Galaxy Watch9 leaked on Samsung Members feedback support line ‼️Both models have been confirmed to arrive on jully 22 pic.twitter.com/Zmdxgr6Cb5June 30, 2026

¿Galaxy Able? ¿El siguiente será Galaxy Cain?

El mercado de los audífonos abiertos evoluciona rápidamente; no le queda otra, es una línea de productos tan nueva que incluso la tecnología de IA de moda la precede. Si aún no has oído hablar de ellos, son audífonos que dejan pasar el sonido del entorno, para que sepas lo que está pasando a tu alrededor.

Cuando este diseño surgió hace unos años, veíamos principalmente modelos deportivos con gancho (que se enrollan detrás de la oreja), pero hoy en día la mayoría parecen ser del tipo con clip que, según mi pareja, te hacen parecer un pirata. Yo prefiero el estilo «New Romantic de los 80», porque parecen unos grandes aretes de oreja, pero ya te haces una idea.

En fin, son grandes, y muchos de los grandes del mercado están probando este formato. Por mencionar algunos, están los Shokz OpenDots One, los Bose Ultra Open Earbuds, los Sony LinkBuds Clip, los JBL Soundgear Clips, los Huawei FreeClip 2 y muchos, muchos más. Tanto marcas grandes como pequeñas han lanzado sus propias opciones.

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Es decir, excepto Samsung (y, notablemente, Apple). La empresa, más afín a Android, suele dejar que la experimentación en audio se desarrolle a través de sus submarcas, como JBL, Harmon y AKG, y lanza solo su serie principal de audífonos bajo su propio nombre. Así que su decisión de lanzar audífonos de estilo clip bajo su propia marca sugiere que este formato es ahora muy popular.

Los audífonos tradicionales de Samsung (véanse los Galaxy Buds 4 Pro) ofrecen un sonido excelente, aunque a menudo se necesita un teléfono Samsung para sacarle el máximo provecho. Pero los audífonos de oído abierto son otra historia, ya que requieren un ajuste diferente y un diseño resistente que se adapte a su estilo abierto, así que tengo curiosidad por ver si la marca logra adaptar sus fortalezas a este formato.

Esperamos que Samsung anuncie muchos productos nuevos en algún momento de julio, incluyendo los relojes mencionados anteriormente, así como su próxima generación de teléfonos plegables. Así que tal vez podamos ofrecerles una reseña del Galaxy Able más pronto que tarde.

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