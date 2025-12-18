Esta Navidad, el regalo perfecto se escucha mejor con Margules

Estamos en la recta final del 2025, lo que significa que Navidad está a la vuelta de la esquina y con ella la pregunta: ¿qué regalar? Pero algo que realmente se use, se disfrute y se recuerde.

En medio de intercambios y cenas largas, hay regalos que se agotan en el momento y otros que se quedan para siempre. Un buen sistema de audio pertenece, sin duda, al segundo grupo. No es solo un objeto, es una experiencia que transforma la forma en la que escuchamos música, vemos películas o simplemente habitamos nuestros espacios.

Para quienes quieren dar el primer paso en el mundo del sonido de alta fidelidad, Margules lo tiene claro: todo gran sistema comienza con una base sólida. Y esa base es un amplificador integrado. En una sola unidad reúne la preamplificación y la amplificación, convirtiéndose en el corazón del sistema y en el punto de partida ideal para construir, con el tiempo, una experiencia sonora cada vez más completa.

El siguiente elemento clave son las bocinas. Apostar por unas bocinas nuevas garantiza no solo un mejor desempeño, sino también respaldo, garantía y una experiencia pensada desde el primer uso. Para un presupuesto de entrada, Margules recomienda una combinación que se ha convertido en favorita: el amplificador ACRH4 acompañado de las bocinas Monitor versión dos. Un combo equilibrado, potente y diseñado para quienes buscan calidad sin complicaciones, perfecto para comenzar y crecer a partir de ahí.

La fuente de audio no tiene por qué ser compleja. Hoy, un celular o un reproductor portátil de alta resolución pueden funcionar perfectamente, especialmente si se acompañan de un DAC portátil o dongle. Este pequeño adaptador permite utilizar un chip de audio dedicado, muy superior al que suelen integrar los teléfonos, y marca una diferencia notable en la calidad del sonido desde el primer momento.

(Image credit: Margules)

Con el tiempo, el sistema puede evolucionar hacia un servidor de música o streamer, pero no es un requisito inicial. Un amplificador Margules, un buen par de bocinas y un DAC portátil son más que suficientes para empezar a disfrutar del sonido como debe ser: claro, profundo y envolvente.

Tips para elegir el mejor equipo de sonido esta Navidad

Piensa en el largo plazo: elige un amplificador que te permita crecer y sumar componentes con el tiempo.

Prioriza la calidad sobre la cantidad: menos piezas, pero bien elegidas, siempre suenan mejor.

Apuesta por marcas que ofrezcan soporte y garantía, especialmente si es tu primer sistema.

No subestimes los pequeños detalles: un buen DAC puede transformar por completo tu experiencia auditiva.

Esta Navidad, regalar sonido es regalar momentos: canciones que se redescubren, películas que se sienten más vivas y espacios que se llenan de emoción. Con Margules, el regalo perfecto no se envuelve, se escucha.