Si mencionas "Audio-Technica" seguramente habrá muchos que tengan en mente el cartucho de un tocadiscos, pero junto a un encantador tocadiscos flotante iluminado y un modelo completamente transparente presentado en 2025, aunque eso no es todo.

Este especialista japonés en audio ha estado labrando una buena reputación en el mercado de los audífonos inalámbricos, lanzando este año opciones con una autonomía realmente impresionante e incluso unos audífonos con conducción por cartílago, por mencionar algunos ejemplos.

Pero, claro, unos AirPods son unos AirPods, y Audio-Technica lo entiende. ¿Cómo competir contra el modo de asistencia auditiva que Apple añadió a sus AirPods Pro 2 de gama alta, anunciado y lanzado primero en EE. UU. el año pasado, y que finalmente llegó al Reino Unido en febrero de 2025, pero solo tras un cambio regulatorio que permitió que esa tecnología cruzara el Atlántico? Fácil: lanza tu propio set, bajo una nueva submarca llamada Mimio… ah, y de paso, ofrece también una opción de bocina portátil de asistencia auditiva para ver la televisión.

El principio es básicamente el mismo: los AirPods Pro 2 pueden ayudar a personas con pérdida auditiva leve o moderada gracias a su modo de asistencia auditiva, diseñado para potenciar frecuencias específicas que podrían dificultar la audición (por ejemplo, conversaciones en lugares ruidosos), en combinación con la tecnología de gestión de ruido de Apple. Los productos Mimio también están dirigidos a quienes han empezado a notar que su audición ya no es la misma, pero que aún no necesitan un aparato auditivo recetado por un médico. Como señaló Notebookcheck, los nuevos audífonos Mimio entran en la categoría de dispositivos personales de amplificación sonora descrita por la FDA y no requerirán receta médica —al menos en Japón y EE. UU.—. Básicamente, podrás comprarlos sin necesidad de prescripción, como cualquier otro producto de venta libre.

Así que… ¡conozcámoslos!

Audífonos Mimio Assist One y altavoces Mimio Sound Move: especificaciones y precios

Los audífonos ya no son solo audífonos. Hoy en día, estos dispositivos portátiles pueden aprovechar la inteligencia artificial para transcribir tus reuniones, traducir conversaciones en tiempo real (también con ayuda de IA), e incluso ayudarte a concentrarte leyendo tu mente.

¿Competencia difícil? Sin duda. Pero Audio-Technica sabe que los humanos vivimos más tiempo ahora, lo que significa que también notamos cómo nuestra audición disminuye gradualmente, especialmente en bares, restaurantes u otros espacios concurridos.

Ahí es donde entran los audífonos Mimio Assist One (ATMM-SHD1), unos audífonos inalámbricos con un diseño similar al modelo ATH-CKS50TW de alta duración de la misma marca. Los Assist One pueden usarse como audífonos Bluetooth normales si no tienes problemas auditivos, pero su modo de asistencia auditiva se activa de inmediato desde que los sacas de la caja (incluso sin emparejarlos con una fuente de audio externa), lo cual puede ser una gran ventaja para su público objetivo.

Los audífonos también incluyen tres modos de asistencia (Conversación, TV y Exteriores), y permiten incluso suprimir tu propia voz para mejorar la claridad de las voces que te rodean. Cuentan con una app complementaria y, de forma poco común en este tipo de dispositivos, tienen una resistencia IP55, lo que significa protección contra polvo y chorros de agua dirigidos directamente hacia ellos.

El altavoz Mimio Sound Move (ATMM-SP780TV) se describe como un "altavoz inalámbrico que te permite disfrutar del sonido cómodamente, al alcance de la mano, sin necesidad de subir demasiado el volumen del televisor."

Este altavoz está diseñado para colocarse cerca del usuario, a una distancia de hasta 30 metros (98 pies) del televisor, con una base transmisora/de carga conectada directamente a la TV. Audio-Technica menciona el uso del software “Clear Sound”, que mejora la claridad del habla, además de una nueva función de “guía por voz” que te informa sobre el estado de la batería y otras notificaciones a través de mensajes hablados. El Sound Move también cuenta con una certificación IPX2, lo que significa que puede resistir salpicaduras leves o una breve llovizna, pero no está pensado como altavoz para exteriores.

Los audífonos Assist One estarán disponibles en tiendas en Japón a partir del 1 de agosto, mientras que el altavoz Sound Move llegará el 8 de agosto.

¿Precios? Sí, pero prepárate para el impacto en los audífonos.

Los audífonos Mimio Assist One tienen un precio de 49,500 yenes, lo que equivale aproximadamente a $340 USD, £250 GBP o $515 AUD, es decir, más caros que los AirPods Pro 2.

El altavoz Sound Move, en cambio, tiene un precio más competitivo frente a algunos de los mejores altavoces Bluetooth o inalámbricos del mercado, con un costo de 21,780 yenes, es decir, unos $150 USD, £110 GBP o $228 AUD.

¿Pero sabes qué es una idea interesante? Mimio ofrece dos opciones de renta para que los usuarios puedan probar los productos antes de comprometerse a comprarlos:

20 noches por 3,980 yenes (unos $27 USD),

o tres meses por 13,440 yenes (alrededor de $92 USD),

aunque no está claro si estas opciones estarán disponibles fuera de Japón.

Tipo de cambio estimado al 21 de julio de 2025:

1 yen ≈ $0.0069 USD

1 USD ≈ $18.05 MXN

— Por lo tanto:

49,500 yenes ≈ $6,129 MXN

21,780 yenes ≈ $2,697 MXN

3,980 yenes ≈ $493 MXN

13,440 yenes ≈ $1,664 MXN

Suena bastante razonable, ¿no crees?